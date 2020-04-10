云日历电脑版 1.22 发布！黄历详情页、夏令时转换、闪退修复等

云日历 Windows版 1.22 极速版再次更新！

上周，时隔四年，软媒更新了魔方新版本，回望时，我们做软件已经跨越15个年头。从2006年第四季度开始开发Vista优化大师、Vista之家网站、Vista之家论坛，再到后来的Win7优化大师、闪游浏览器、酷点、魔方、魔方小助手、旗鱼浏览器、IT之家、威兔、玩应用、辣品、云日历……单单一个魔方里面，还有清理大师、美化大师、优化大师、设置大师、U盘启动、硬盘启动、文件大师、魔方压缩、软件管家、虚拟光驱、内存盘、收音机……

软件和科技，是我们最爱的事，也因此有了2006年的软媒诞生，软件+媒体，存在创造价值，15年一直未变。不过这个世界，永远的不变即变化，时代大势，順之昌逆之亡，谁也无法保证哪个产品一定会走到最后，总之，与时俱进吧。

云日历电脑版这次做了8处更新，加了黄历详情和夏令时的换算，同时修正了桌面日历显示不全的问题等等。

云日历 PC版 v1.22 更新日志

新增：功能-点击黄历卡片，展示黄历详情

修正：功能-世界时钟支持夏令时换算

修正：功能-部分用户遇到的缺少node.dll时，导致使用某些功能会崩溃的问题

修正：功能-部分用户遇到的任务栏右下角时间区域会显示系统时间悬浮提示的问题

修正：显示-软媒时间升级上来的部分用户，桌面日历显示不全的问题

修正：显示-卡片顶部问候语未刷新的问题

修正：功能-模糊窗口下编辑框显示透明的问题

改进：功能-我的日程卡片，当用户切换万年历的日期的时候，纪念日倒数日显示距离选中日期的天数

云日历 PC版 v1.21 更新日志



新增：界面 - 全新透明毛玻璃样式「天气详情」页面

改进：功能 - 任务栏时间区域文字颜色根据系统浅色深色模式自动适配（用户自定义颜色的除外）

改进：功能 - 用户未登录时允许删除本地提醒

改进：功能 - 高级设置中的任务栏时间天气切换，合并到显示设置中

改进：功能 - 日历筛选页面，当只有一个日历组的时候，窗口尺寸显示过大的问题

改进：功能 - 设置 > 显示设置 > 任务栏时间区域，点击下拉菜单右侧空白处，不显示天气变量窗口的问题

改进：功能 - 天气详情页显示日期里的明天后天改为具体的周几改进：界面 - 万年历非当天时才显示‘今’（返回今天）字按钮

改进：界面 - 高分屏下休、假未显示的问题

修正：功能 - 工具倒计时窗口未打开，倒计时到时时未弹窗提醒的问题

修正：界面 - 云日历启动后，通知按钮和显示桌面按钮会偏移几个像素的问题

修正：界面 - 万年历窗口打开的窗口后会一直置前的问题

修正：界面 - 任务栏时间区域的天气图标根据白天黑夜显示

修正：界面 - 任务栏时间区域悬浮背景有一像素半透明黑线的问题

修正：界面 - 高分屏下头像显示锯齿的问题

修正：界面 - 世界时钟秒针未显示0秒状态的问题

修正：界面 - 非当前月的今天，在有日程的时候显示一条白线的问题

云日历 电脑版 v1.20 更新日志

新增：界面 - Windows 10下 U I界面默认全新的模糊效果

新增：界面 - 桌面日历和万年历，用户自定义背景图支持模糊设置

新增：功能 - 日期、天气二合一卡片

新增：功能 - 扫码登录

新增：功能 - 日历组筛选功能，方便控制万年历中的日程显示和提醒的各个日程

新增：工具 - 秒表功能

新增：工具 - 倒计时功能

新增：功能 - 双击日期创建日程

改进：功能 - 提醒到时的提醒弹窗，展示备注和地点信息

改进：显示 - 非重要节日显示颜色同农历颜色

改进：功能 - 调整城市限行字号和间距

改进：功能 - 桌面日历和万年历，用户自定义背景图支持模糊设置

改进：功能 - 悬浮窗卡片列表底部增加卡片编辑入口

改进：功能 - 万年历窗口改变窗口尺寸时的识别区域优化

改进：界面 - 设置页面改版，适配窗体模糊

改进：功能 - 部分用户遇到的任务栏区域会显示系统的时间悬浮信息的问题

改进：功能 - 天气变量少了小时和空气质量的解释

改进：功能 - 点击日历弹出的窗口，当节假日较多时显示不开的问题

改进：功能 - 点击日历弹出的窗口，单击提醒可直接编辑

修正：功能 - 触摸屏系统下，任务栏时间显示遮挡的问题

修正：功能 - 自动获取定位后，重名的地区在天气详情里显示错误的问题

修正：功能 - 缩放比例超过200%时任务栏时间区域出现裁剪的问题

修正：功能 - 天气变量展示窗口未适配高分屏的问题

修正：功能 - 升级历史窗口未适配高分屏的问题

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

一、关于云日历

云日历，把握时间。软媒旗下软件产品，IT之家、旗鱼浏览器、酷点桌面姊妹产品，现在电脑版也已包含在魔方软件之中。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS、Linux系统。

二、云日历电脑版界面截图

▲ 上图：云日历运行后会自动替换任务栏右下角系统时间区，鼠标悬浮时就会弹出上面图片里面的基础窗口（目前只有 Windows 10 系统里是全局透明处理的）

▲ 上图是在任务栏时间区单击鼠标时，展开的整体窗口。

就在刚才在 iOS 版发布文章里秀出了这张截图，图中明月大人的“小三的生日”看的让人扼腕叹息，世风日下之人心不古……

▲ 上图，顶部导航默认为日历，点击工具标签，可以看到预置的几个小工具：公农历转换、节日大全、日期计算、秒表、倒计时、桌面日历、云记事（开发中）

▲ 上图：全新的设置窗口，全新的 Windows 10 范儿有木有

▲ 上图：全新的天气详情页面

▲ 上图：外观设置，可以更换云日历窗口背景图（支持外部壁纸图片），对于无法支持Aero特效的Windows 7 家庭基础版或 XP 版本，这是个很贴心的设计

三、下载信息

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版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

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软媒 - 存在，创造价值。