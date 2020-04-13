【IT之家】OPPO Ace2评测体验：为超级玩家打造的高性能手机

半年前，OPPO发布了Reno Ace手机，这是OPPO推出的全新产品系列，定位超级玩家，拥有65W超级闪充和90Hz电竞屏两大王牌，凭借着强悍的产品力和不俗的性价比，Reno Ace在当时吸引了不少硬核玩家的注意。

半年之后，Ace系列正式宣布独立。本文的主角——Ace2，是Ace独立系列后的首款产品，OPPO官方表示，Ace系列的诞生，是OPPO对超级玩家热爱的终极回应，那么全新升级的Ace2手机，都会为玩家们带来怎么样的体验呢？下面通过这篇评测，和IT之家一起深度了解这款产品吧！

第一部分：外观

不知道小伙伴们有没有察觉，近两年来，OPPO手机的辨识度是越来越高，比如Reno系列，比如Find X2系列，即便是采用了和友商产品类似的ID布局设计，但OPPO的手机总能给你不一样的感觉，Ace2也是一样。

OPPO Ace2不是第一款采用奥利奥镜头设计的智能手机，但是Ace2仍具有很高的品牌辨识度，圆形的奥利奥摄像头模组内，是四枚矩形排列的摄像头，凸起镜头边缘圈上还有四条挖空的凹槽，让整个镜头模组产生了一种类似齿轮的机械感。

不过就笔者个人认为，奥利奥镜头的玻璃盖板还是略有单调一些，加上一些纹理设计是不是会更好一些呢？

OPPO Ace2拥有月岩灰、梦幻紫、极光银三种配色，IT之家拿到的是月岩灰版本，其采用了高光玻璃后盖，当然不可避免的成为了指纹收集器，月岩灰的整体观感还不错，像黑不是黑，接近银灰又偏墨蓝一些，并且机身后壳和中框也做到了同一色，没有任何色差，一体感更强烈。

正面，OPPO Ace2搭载了6.55 英寸 OLED 屏幕，分辨率为2400*1080，局部峰值亮度1100nit、动态对比度5000000:1，并且支持HDR10+ 认证和莱茵全局护眼认证。

OPPO Ace2拥有90Hz屏幕刷新率和180Hz触控采样率。在系统方面，OPPO Ace2的屏幕色彩模式拥有生动、柔和两种模式，支持屏幕刷新率切换、拥有OSIE超清视效，支持低亮无频闪护眼等等。

OPPO Ace2的屏幕观感还是不错的，特别是90Hz的高刷新率屏幕，整个屏幕像打了黄油一样顺滑，行云流水，非常跟手。

作为一款偏游戏玩家的性能旗舰手机，OPPO Ace2的机身尺寸为160.0mmx75.4mmx8.6mm，重量为185g，这个数据非常出色，对于玩家来说，即便是长时间游戏也不会出现因为机身过于沉重而导致的手腕酸疼问题。

目前市面上太多的5G旗舰手机，重量都达到了200g之上，特别是一些游戏手机，或许是为了保证极限游戏性能，对重量的控制可以说是非常奔放，想象一下，一些手小的玩家，又或者是妹子们，手里整天握着一台健身仪器，那可真的是苦不堪言。

不过需要说明的是，OPPO Ace2的中框是塑料材质的，但整个中框采用了磨砂喷涂工艺，在观感和手感上都很难辨别究竟是哪种材质。好处是，得益于塑料中框的设计，Ace2采用360度环绕式天线，不同的握持状态，智能匹配最佳的天线群，确保手机信号时刻保持在最佳状态。

第二部分：体验

1、跑分

在核心配置方面，OPPO Ace2搭载了高通骁龙865+X55，拥有8GB/12GB（LPDDR4X/5）+128GB/256GB（UFS3.0+TurboWrite+HPB），采用了4000 mAh电池，支持65W SuperVOOC 2.0、40W AirVOOC无线闪充、10W无线反向充电 。

高通骁龙865代表着目前安卓阵营的最高性能，其采用的是台积电7nm制程工艺，拥有1颗基于A77定制的Kryo 585 Prime超大核，主频达到了2.84Ghz，3颗A77架构的Kryo 585 Gold大核，主频2.42Ghz，还有4颗A55架构的Kryo 585 Sliver小核，1.8Ghz。相比上一代骁龙855处理器，CPU性能提升了25%，功耗也降低了25%。在GPU方面，全新的Adreno 650图形处理器相较上一代Adreno 650也有25%的性能提升，功耗则降低了35%。

IT之家拿到的是8GB（LPDDR4X）+128GB（UFS3.0+TurboWrite+HPB）存储版本。

按照惯例，先跑分一波~

在安兔兔（V8.3.2）测试中，OPPO Ace2达到了590756分。

我们通过GeekBench4跑分获得，OPPO Ace2单核心达到了4278分，多核心达到了13057分；

3DMark中，OPPO Ace2基准测试结果成绩分别为7188、6404。

上述三组跑分数据，符合骁龙865的正常表现，也代表着目前安卓阵营的最高性能释放水准。

细心的小伙伴可以能已经发现了，OPPO Ace2搭载的是UFS3.0，但额外支持了TurboWrite和HPB技术，实际上，这两项技术均来自UFS3.1。

根据官方资料，UFS3.1相较于UFS3.0主要是增加了Write Turbo、Deep Sleep、HPB三个功能，其中，“深度睡眠（Deep Sleep）”技术有助于延长设备的电池续航时间、Write Turbo 写增强技术，能够提供长时间的稳定高速写入速度，而HPB主要是利用手机的RAM来缓存L2P Map表，以提升读性能，解决手机“越用越卡”的问题。

在我们的实际测试中，OPPO Ace2的顺序读取速度达到1636MB/s，顺序写入速度达到671MB/s，随机读取速度达218MB/s，随机写入速度达202MB/s。作为对比，UFS 3.1正常情况下，顺序读取达到1800MB/s，顺序写入则达到700MB/s。而标准的UFS3.0则为1500MB/s以及500MB/s。

谈完了跑分性能，我们一起来看一下游戏表现。

2、游戏

在OPPO Ace2中，其搭载的是全新的Hyper Boost 3.0技术，Ace2的绝大部分用户都是手游玩家，如何提升游戏上的体验？在性能之外，就是系统底层的优化。

Hyper Boost 3.0中，OPPO针对用户反馈最多的游戏发热，耗电快等场景问题进行了优化，这些升级的方面又包括Game Zone 引擎、温控回调、和开放能力。具体来看，Hyper Boost 3.0又能智能根据需求调整系统资源分配，优化方向包括智能调度策略、统一控制资源、特殊场景优化、低电量场景优化等等，据OPPO实验室数据显示，Ace2的CPU资源利用效率最高提升30%，整机功耗降低最高12%。

在IT之家关于OPPO Ace2《和平精英》游戏中，我们通过帧率图可以看到，无论是开启流畅画质+90hz超高帧率模式，还是打开HDR高清+极限帧率模式，其表现水平几乎都达到了满帧的效果，帧率波动非常稳定，前者平均帧率为89.3FPS，后者平均帧率为59.6FPS，实测帧率图如下：

前10分钟开启流畅画质+90hz超高帧率模式，后20分开启HDR高清+极限帧率模式。

90hz超高帧率▲

极限帧率（满帧60FPS）▲

凭借着90Hz高刷屏的优势，目前OPPO Ace2已经支持22款游戏的90FPS高帧率模式，这些游戏包括和平精英、王牌战士、崩坏3、量子特攻、神魔、我的世界、虚荣等等。未来，OPPO还将继续加入更多的90FPS高帧率游戏，为玩家带来极致的游玩体验。

此外，OPPO Ace2采用 Z 轴线性振动马达，并且带来了4D振感2.0，在《和平精英》游戏中，手机可以通过声音、图像和触控识别触发振动，并根据不同枪械类型匹配不同振感，比如手枪，每次开枪的时候震感是很轻微的，但如果换成AKM等这些长枪，震感又会额外增加几分力量。

OPPO Ace 2 上搭载的 ColorOS 7.1 支持短信/微信/QQ以弹幕形式在游戏页面上显示消息提醒，玩家在游戏的时候既能收到通知，又不会遮挡游戏画面。

Hyper Boost 3.0对手机发热的控制也比较出色，在强度游戏30分后，实测机身摄像头区域最高温度为39.2°C，长时间游戏也未出现降频现象。

在搭载的全新ColorOS 7.1系统中，OPPO Ace2拥有了不少体验上的新功能，这部分IT之家已经单独写了一篇体验文章，详情可点击《让OPPO Ace2游戏更尽兴的秘诀：全新ColorOS 7.1体验》

3、充电

无线充电的缺失这两年来一直都是OPPO手机备受吐槽的地方，OPPO认为其旗舰机搭载的65W超级闪充技术已经能够满足消费者的充电需求，同时一些小功率的无线充电效率太低，还不如不用。

不鸣则已，一鸣惊人，这是OPPO Ace2对无线充电的最佳诠释——OPPO Ace2全系搭载了40W AirVOOC无线闪充，并且支持10W的无线反向充电。

10W无线反向充电演示▲

OPPO Ace2 65W SuperVOOC 2.0充电数据如下：

5分钟：充电20%

10分钟：充电43%

15分钟：充电63%

20分钟：充电82%

30分钟：充电98%

充电100%，不足35分钟。

完全充满，45分钟左右。

因为IT之家还没拿到40W的无线充电板，因此这里还没办法做相关的无线充电测试。总结一句：65W SuperVOOC 2.0+40W AirVOOC无线闪充+10W无线反向充电，这几乎是目前最快的、全方位的充电方案，OPPO正用全方位的快充体验，打造自己的技术护城河。

第三部分：相机

OPPO Ace2搭载了后置四摄，分别是4800万主摄镜头（IMX586 f/1.7光圈 ）+800万超广角镜头+肖像镜头+漏光镜头。

IMX586 已经在OPPO多款手机上出现了，打磨了一年时间，OPPO对这枚主摄的处理已经是得心应手。

一起来看一下样张：

▲超广角，ISO-100，1/1118s，f/2.2

▲主摄，ISO-125，1/1650s，f/1.7

▲主摄2X，ISO-125，1/1650s，f/1.7

▲主摄5X，ISO-125，1/2121s，f/1.7

▲主摄，ISO-125，1/1885s，f/1.7

▲主摄，开启炫彩AI模式，ISO-125，1/1885s，f/1.7

在光线良好的情况下，OPPO Ace2的样张比较趋向真实所见，观感自然舒适，没有刻意的去提高画面色彩和饱和度来讨好用户的眼球，4800万主摄镜头有着足够的解析力，但部分明暗场景下动态范围略显不足。主摄支持2X-5X变焦，2X之后局部放大之后依然有着较为丰富的细节纹理。超广角样张中，画面边缘位置过渡自然，也没有出现畸变和紫边的问题，不过800万的解析力还是稍差了一些。

值得一提的是，OPPO Ace2的主摄还支持超清画质（合成1亿像素）。

▲主摄，ISO-125，1/2727s，f/1.7

▲主摄，人像，ISO-125，1/754s，f/1.7

▲人像样张局部放大（部分边缘处理略有不足）

▲主摄，ISO-125，1/969s，f/1.7

▲主摄，人像，ISO-125，1/914s，f/1.7

▲主摄，ISO-125，1/914s，f/1.7

▲超广角，ISO-125，1/914s，f/1.7

▲超广角局部放大（无畸变，但解析力尚有不足）

▲主摄2X

▲主摄2X局部放大

▲HDR开

▲HDR关

▲局部对比

▲夜景对比

夜拍中，样张给笔者最大的感受就是亮度足够亮，画面足够纯净，第一观感还不错，对夜晚的灯光色彩还原也比较精准，不过放大之后细节不足，略有涂抹痕迹。

整体来看，OPPO Ace2的相机表现基本符合用户的需求，平日拍拍图发朋友圈是完全够用，当然，即便是四摄，OPPO Ace2的相机配置并没有像其它配置那么亮眼，这或许和自身定位有关，毕竟在不少Ace用户手里，手机镜头只是用来扫码用。

第四部分：系统

早在去年3月份，OPPO首次亮相了ColorOS 6系统，ColorOS 6可以说是整个ColorOS发展历程上的里程碑，新系统通过大面积的“布白”来优化界面信息密度与层级，并采用更轻量、淡雅、有节奏的色彩，最终实现了“无边界”的自然观感，这种在视觉风格上的转变、系统由内到外的焕然一新，让不少消费者直言“OPPO变了”。也是从那个时候，笔者开始关注ColorOS系统起来。

经历了一年时间，如今的ColorOS已经更新到了ColorOS 7.1版本，三月初发布的OPPO Find X2系列手机首搭了该系统，一个月后发布的OPPO Ace2同样搭载了该系统。

ColorOS 7.1基于Android 10深度定制，按照OPPO官方的说法，ColorOS 7.1围绕“轻快无边界”，从设计、功能、安 全、场景应用等多个方面进行系统性的升级，图标更轻巧，风格更轻快，交互更轻松，视觉更轻盈，将科技美感隐入生活，给你最为细腻自然的品质体验。

在此前OPPO Find X2 Pro的评测中，IT之家针对ColorOS 7.1的UI设计进行了深度体验，那么ColorOS 7.1和OPPO Ace2手机，又会产生怎么样的化学反应呢？

系统是一台手机的体验根本，也是评价一款手机综合体验的重要标准，在这里先下一个定论——ColorOS 7.1，是OPPO迄今为止最强的系统，绝对可以列入国内安卓定制系统一线行列。

在OPPO R17之前的时代，OPPO ColorOS系统给笔者的第一观感就是有着高饱和度的浓艳风格，这种风格看久了多少会有点审美疲劳，在陈希加入ColorOS团队之后，第一件事就是对这方面进行了大刀阔斧的改革，用“轻”和“快”去定义无边界的体验。全新的ColorOS 7.1系统中，继续以“轻”为核心，围绕“快”进行了系统深层优化，包括UI、交互、动画、声效等方面的优化，功能、安全、场景应用等多方面的升级。

▲ColorOS 7.1

首先，在观感上，ColorOS 7.1的色彩淡雅了不少，中性、简约的味道十足，也许第一眼不会让所有人喜欢，但第一眼的观感，绝对是非常的舒服和自然的。

相比R17时代的ColorOS系统，ColorOS 7.1就像是从一个时髦的女子转变成了不食人间烟火但又很小资生活的女孩，这种变化之大，以至于如果现在将两年前的ColorOS 5和ColorOS 7.1放在一起，你甚至都不会认为这是同一个系统。

让ColorOS 7.1看起来那么舒服和精致的一个很容易被忽视的原因，就是ColorOS 7.1内置的壁纸，这些壁纸有着强烈的艺术美感和协调性，和字体、图标、乃至过渡动画都相得益彰，另一方面，这些壁纸的图案也不会喧宾夺主、太过于遮挡图标和文字。

▲OPPO Ace2中的壁纸（部分）

更重要的是，ColorOS 7.1完美支持Art+壁纸，这也是ColorOS对系统美学的重要探索，围绕ColorOS 7.1 设计的多套别具风格的艺术壁纸，可以供用户挑选使用。作为桌面背景，同时壁纸的图案也不会太过于遮挡图标和文字。

在这个基础上，ColorOS 7.1还重绘了大量第三方图标，ColorOS 7.1给与了图标的高度自定义化，在系统设置中，你可以手动选择矩形、鹅卵石和材料风格。这意味着，你对OPPO手机界面有着高度的自定制化，让用户可以根据自己的审美，自主选择不同的方案排布。

笔者自行设置的不同风格的图标和壁纸▲

桌面设置▲

用文字去描述这种美感是很抽象的，先上对比图让大家直观感受一下。

ColorOS 7.1相比ColorOS 6，有两个明显变化，一是下拉快捷栏的图标缩小，如下图所示，笔者认为，抛去实用性不讲，在设计上，ColorOS 6的下拉快捷栏的大卡片图标是“倒车”的，ColorOS 7.1将原本的大卡片图标换成了小卡片，总体观感协调了不少。

另一个变化是负一屏，不再采用此前的大方块设计，个人认为现在的负一屏在没有内容显示的时候有点过于单调，让人不太适应。

为了不影响对比，文章下图就不做文字标注了，从左到右图片依次为ColorOS 5.2.1、ColorOS 6.0、ColorOS 7.1。

主界面▲

后台▲

通话▲

计时器▲

日历▲

ColorOS 7.1在设计上的主要变化，实际上可以总结为三点：

色彩变淡

线条变细

布白变多

简单讲一下过度动画，ColorOS 7.1在导航栏、通知栏、后台、应用打开关闭等等场景上，交互动画都进行了优化升级，特别是配合OPPO Ace2的90Hz高刷新率屏幕，在交互体验上格外的舒适和畅快，行云流水，指哪打哪，这些动画的反馈效果是弹性、非线性和延续性的。

GIF图略有丢帧现象，并不能百分百代表真实滑动效果▲

ColorOS 7.1中的Breeno语音▲

Breeno不只局限于是一个语音助手，更多的，是一个集感知、记忆、决策、学习进化于一体的智能助理，在不同情境下为用户提供个性化服务，比如上班前提前规划好路线，出差准时提醒航班时间，起飞降落时间等等。

在未来，Breeno会变成整个OPPO产品体系中的智能中枢，包括OPPO的智慧家居、物联网等等都将看到它的身影。

ColorOS 7.1还为OPPO Ace2带来不少游戏方面的新功能，这部分IT之家已经单独成文，详情《让OPPO Ace2游戏更尽兴的秘诀，全新ColorOS体验》，这里不再额外介绍了。

总结：

整体来看，OPPO Ace2有着不俗的竞争力，90Hz高刷新屏、90FPS游戏支持、最快充电组合、骁龙865、线性马达、双线性扬声器、ColorOS 7.1等等，这些都会吸引不少超级玩家的目光。

需要强调一点的是，OPPO Ace2并不是一款游戏手机，OPPO也无意于做一款游戏手机，OPPO Ace2是一款针对游戏玩家、极客、性能玩家的旗舰手机，而游戏只是用来彰显高性能体现的方式之一。