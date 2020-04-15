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一加 8/8 Pro 手机包装盒已采用谷歌 Android 全新 Logo 标识

2020/4/15 2:56:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月15日消息 4月14日在海外直播发布会上，一加8、一加8 Pro手机正式发布。一加8和一加8 Pro作为2020年一加最新旗舰手机也采用了全新的简洁化红色包装。上面有一个大大的“8”，代表着一加8系列。根据Youtube博主Pocket-lint、Unbox Therapy的一加8、一加8 Pro手机开箱视频，我们发现，一加8系列手机包装盒已经采用了谷歌Android 全新 Logo 标识，并表明可轻松访问您最常使用的Google应用。

一加8手机海外版包装盒

▲一加8 Pro手机

▲一加8手机

IT之家此前报道，谷歌要求2020年起安卓手机必须带“Powered by Android”新图标

某些设备更新到Android 10后，“Powered by Android”徽标Logo已更改。它不仅仅只是英文字母，而是遵循几个月前才披露的Google新品牌指南。包括修改后的“ Android”字体以及安卓机器人头像。

另外，OEM必须遵守最新版本Google移动服务（GMS）协议副本。文档列出对Android设备制造商的要求，其中包括今后将如何处理“Powered by Android”品牌。

文件还解释说，此要求是为了“向全球消费者清楚说明该设备正在运行兼容版本的Android OS”。

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关键词：一加8一加8 Pro一加手机

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