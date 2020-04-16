苹果 iOS 13.4.5/iPadOS 13.4.5 开发者预览版 Beta 2 发布

IT之家4月16日消息 北京时间今天凌晨一点，苹果开始推送 iOS 13.4.5/ iPadOS 13.4.5开发者预览版Beta 2更新，此更新的内部版本号是17F5044d，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，大家可以到【果粉圈】集中讨论。此前的4月8日，苹果发布了 iOS / iPadOS 13.4.1正式版。

该更新集中于错误修复、性能改进，并且还为Apple Music订阅者带来了一些新功能。

借助iOS 13.4.5，用户现在可以在Instagram和Facebook Stories上共享他们正在收听的Apple Music音乐，而此前只能通过第三方工具才能实现。

它会自动生成带有专辑封面，歌曲名称以及可以在Instagram Stories上共享的动画模糊背景的垂直图像。从那里，你还可以将这些故事直接分享到Facebook。

在iOS 13.4/iPadOS 13.4更新中，苹果主要推出了新的拟我表情贴纸和从“文件” App 共享 iCloud 云盘文件夹的功能，同时iPad更新后支持搭配使用鼠标和触控板。

除了iOS 13.4.5，苹果还发布了iPadOS 13.4.5，watchOS 6.2.5和tvOS 13.4.5开发者预览Beta 2。苹果尚未发布针对macOS Catalina 10.15.5 Beta 2新更新。

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE（第二代）

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2