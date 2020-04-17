云日历电脑版 1.23 发布：增日程管理、提醒音播放设置、初一凸显等

云日历 Windows版 1.23 极速版再次更新！

云日历电脑版原定的 1.30 版本不知道为啥变成了 1.23 版本，后来才知道，某些同学认为 123 是个很有意思的数字…… 其实这个版本真心改进很大很多……

这周在IT之家陆续发了云日历 iOS 版 1.21、云日历安卓版 1.21，都加入了日程管理功能，这次的电脑版 1.23 也不例外，更凶残的是，还做了很多有意思的改进，例如新增了提醒音播放设置（创建提醒的时候选择）、每月农历初一会在底部有条红线标注以快速定位和识别，针对日历组功能也做了诸多改进，这次的改进内容当真很多……

新增：功能 - 「日程管理」页面，方便管理创建的所有日程

新增：交互 - 提醒到时播放提醒音（用户可在创建提醒的时候设置）

新增：界面 - 每月农历初一在下方绘制一条红线，便于快速定位



改进：功能 - 优化节假日文字较多时的显示

改进：功能 - 日历组筛选分成个人日历和分享日历

改进：功能 - 我的日程卡片，展示来源日历组信息

改进：功能 - 天气提醒窗口展示当前提醒城市名称

修正：功能 - 部分用户遇到的任务栏时间区域悬浮显示悬浮窗后，点击任务栏后还展示悬浮窗口的问题



修正：功能 - 用户设置了 DPI 同时又设置了桌面日历缩放的情况下，桌面日历x年x月显示不全的问题

修正：功能 - 时钟过零点后，时钟表盘未刷新的问题

修正：功能 - XP 用户下获取不到位置信息，在手动设置地理位置的时候导致崩溃的问题

修正：功能 - 某些情况下，获取当天历史上的今天数据引起崩溃的问题