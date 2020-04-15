云日历 iOS 1.21 重磅更新：新增日程管理/压缩安装包体积等20处改进

云日历iOS 秒开版 1.21上架！

在云日历 iOS版 1.20引入了全新图标和新颜之后，这次的 iOS 版 1.21 又来了大量更新，首先，日程管理加入（“我”页面中），支持搜索和筛选日程，列表项也可以左滑删除。其次，各个小组件单独打包专属的资源，大幅减少App的体积，瘦身了很多很多，自带 12 个小组件，尽力做到最大程度的减肥，减少对网络资源的占用；第三，小组件里面的世界时钟恢复了 3 列显示，各个小组件的日夜间模式也做了调整，天气小组件也增加了占位图，以便于引导打开App去设置默认天气选项等等……

这次共计20处更新，大家看下更新日志吧。云日历安卓版 1.21 当前计划在明天发布。

云日历 iOS版可以打造强大的 iPhone/iPad 负一屏，今天为止，云日历提供破世界记录的12个 iOS 时间相关小组件，大家可以看本文下面的长图片，也可以看IT之家这篇《一分钟，iPhone 竟变得如此强大》，恳请大家帮助扩散分享。

修复：功能 - 订阅和工具页实时搜索失效的问题

修复：功能 - 天气的城市管理可能出现崩溃的问题

修复：功能 - 点击全部已读崩溃的问题

修复：界面 - 搜索框在不同机型下可能会显示异常的问题

修复：界面 - 首页筛选页面在 iOS 10下显示异常的问题

修复：界面 - 日程组选择界面，“查看详情”按钮在某些机型下显示不全的问题

修复：界面 - 我的日程卡片预览不显示的问题

修复：界面 - iPad iOS 10 系统上我页面和设置页面显示错位的问题

改进：功能 - 各个小组件单独打包专属的资源，大幅减少App的体积

新增：功能 - 「日程管理」（“我”页面中）支持搜索、筛选日程，列表项可左滑删除

修复：功能 - 待办推送的详情显示不正确的问题

修复：界面 - 订阅管理页面卡片元素被遮挡的问题

修复：界面 - 日程卡片待办的真实事件显示不正确的问题

改进：界面 - 工具栏上的“我”支持小红点（消息中心）

新增：功能 - 「下一个日程」小组件

新增：功能 - 点击底部工具栏支持震动反馈

新增：功能 - 首页右上角菜单，支持我的日程组、系统日历、订阅日历的筛选功能

改进：功能 - 优化天气管理、时钟管理等排序类页面数据量过大时，排序会卡顿的情况

改进：功能 - 优化天气详情图表组件，解决内存泄露的问题

改进：功能 - 当浏览器内没有可以返回的内容时，则执行返回上一页

改进：功能 - 月视图翻页到当前月份时，默认选中当天的日期

改进：界面 - 日期选择控件支持下滑手势关闭

改进：界面 - 月历区分重要节日和非重要节日

改进：界面 - 模态的界面采用iOS13的模态样

修复：功能 - 小组件 - 有时会显示空白界面的问题

修复：功能 - 小组件 - 伸缩模式下，月历小组件应该显示周历，实际上显示了月历的问题

修复：功能 - 小组件- 历史上今天、月历、时钟小组件第二次加载会跳动的问题

修复：功能 - 世界时钟管理不能正确排序的问题

修复：功能 - 世界时钟管理页面添加一个新城市，在其他设备上没有获取到新城市的问题

修复：功能 - 天气详情管理不能正确排序的问题

修复：功能 - 天气详情只显示一条温度线的问题

修复：功能 - 在天气管理页面更改默认城市后，天气详情的界面UI出现错乱的问题

修复：功能 - 在天气里管理选择重新定位，在定位城市中选择城市，返回界面后不刷新的问题

修复：功能 - 在天气管理里添加与定位相同的城市后，两个相同的城市有一个界面是空白的问题

修复：功能 - 进入天气详情页若默认的标签不是第一个时，会有跳动的问题

修复：功能 - 订阅详情页，取消订阅后再订阅，预览没有数据的问题

修复：功能 - 跨天日程解析错误的问题

修复：功能 - 系统日程事件显示错误的问题

修复：功能 - 部分页面销毁时没有释放的问题

修复：功能 - 日程通知栏时间格式化不正确的问题

修复：功能 - 推送关闭无效的问题

修复：功能 - 月视图切换到周的时候，翻页时日期不跟随变动的问题

修复：功能 - 首页上下滑动时，月视图在某些情况下显示不全的问题

修复：功能 - 周首日切换后，月视图显示不全的问题

修复：功能 - 首页搜索页面重复执行多次相同的操作导致的问题

修复：功能 - 登录卡顿时，翻动月历无法访问数据库造成崩溃的问题

修复：功能 - 搜索页面搜索中文App崩溃的问题

修复：功能 - 快速点击月历的日期可能出现的崩溃问题

修复：功能 - 系统日历读取时可能出现的崩溃问题

修复：功能 - 旧版本数据引起世界时钟管理页面崩溃的问题

修复：功能 - 在相册选择二维码扫码时崩溃的问题

修复：功能 - 修改完日程返回首页后，再刷新首页时可能出现的崩溃问题

修复：界面 - 黄历小组件在伸缩模式下有时显示不全的问题

修复：界面 - 世界时钟小组件在模拟表盘下显示不全的问题

修复：界面 - 世界时钟卡片时区偏移显示不正确问题

修复：界面 - WebView应用主题时，内容没有跟随主题变化的问题

修复：界面 - 设置页面点击推送开关时，动画鬼畜的问题

修复：界面 - 首页定位按钮显示不出城市的问题

修复：界面 - 日程卡片纪念日、倒数日的时间显示不正确的问题

修复：界面 - 日程卡片显示的农历生日年龄不正确的问题

修复：界面 - 系统开启粗体文本后，某些控件的文字超出控件本身的范围