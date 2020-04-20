【IT之家众测作品】小米AX3600路由器测评

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首先感谢IT之家提供这次测评机会，有幸拿到了这款小米的最新产品——小米AX3600 AIoT路由器。我在3月24号拿到了这款产品，实际使用了大概一周左右，最终完成本次测评。



再次强调一下，本人并非网络专业，对路由器也没有太深的研究，所以对于路由器软硬件参数和技术上的问题无法向大家过多的阐述，本次测评更多的则是作为普通用户日常使用的体验。

废话不多说，先说本次测评的结果：外观中等偏上，性能日常家庭使用足够，小型工作室多人使用需求暂时无法满足。如果你恰好有给家里换个路由器的打算，这款产品会是一个不错的选择。

外观

当我拿到快递箱的时候还是吃了一惊，这包装体积比我想象中要大了一整圈。

单独看没效果？来个对比看看。

打开包装，可以看到天线和路由器机身是不可拆卸的设计。

这直接导致了路由器包装体积大大增加。可能对于消费者而言，大的包装会让人心理上产生一种物超所值的感觉，但是对于我个人而言紧凑一点的包装反而会显得更加精致。

磨砂塑料材质的外壳结合躺下的三棱柱设计，从外观上看个人感觉还是有一定设计感的。

和同价位路由器对比来看外观也属于中等偏上。

磨砂材质给人印象应该是不容易沾指纹，但是这款路由器却没能做到不沾指纹，基本是一按一个、童叟无欺……

顶部和底部的散热孔外观设计也比较用心，暗金色的使用恰到好处，轻奢感油然而生，路由器在日常使用的情况下发热量很低，可以忽略不计。

附带的配件有一个电源适配器和一条网线。这里有一个小小的遗憾就是网线依然为超五类网线，没有附赠六类或者七类网线。当然，从目前情况看，国内家庭网络的网速暂时还没有普及到千兆及以上，但是个人认为配一条六类甚至七类网线还是有必要的，毕竟这些年国内网络环境的发展速度大家都是有目共睹的，更何况这种只有一米长的网线就算升级一下，成本的提升也没有多大。

硬件

AX3600此次搭载了高通IPQ8071A芯片，由于对路由器芯片研究不多所以在这里不予置评，路由器的7根天线分别是：2根2.4GHz天线、4根5GHz天线和一根IoT专用天线，毕竟小米布局IoT也不是一年两年了，所以在这次发布的AX3600上看到单独的IoT天线也并不意外。

接口方面AX3600搭载了一个WAN口和三个LAN口。

这里有一个小小的细节，就是这款路由器在每个接口旁都保留了一个小小的指示灯。因为这款路由器设计较为简约，把正面的指示灯缩减为三个（SYSTEM指示灯、INTERNET指示灯、AIoT状态灯），所以设计师把每个接口的状态灯都放到了这里。

3个LAN口对于日常家庭环境使用应该是足够了，毕竟现在绝大多数智能设备都是以无线连接为主，而对于LAN口有需求的设备大概只剩下了台式电脑，况且就算是电脑，相较于不方便的布线，很多人也选择了无线网卡这种无线连接方式，不过如果电脑对于网络稳定性和延迟要求较高的话，比如玩游戏，网线连接还是一个最优的选择。

这次AX3600并没有配置USB接口，无法组成简易的NAS。其实我个人也并不推荐直接使用路由器+移动硬盘或者U盘的方式来组简易NAS，其一是USB 3.0和2.4GHz的信号会互相干扰，其二是听说这么做会格外伤硬盘（未经证实），如果确实对NAS有需求可以选择群辉或其他的专业NAS设备，也能够实现更多的功能。

接下来就是大家都在关注的Wi-Fi 6了，在Wi-Fi 6路由器阵营里，AX3600确实算得上是一款价格比较合适的产品，4x4的MU-MIMO能够达到一个不错的连接速度。

本次测试Wi-Fi 6的设备是前段时间刚发布的Mi 10 Pro，这里有一个小插曲，就是在往常发布会我其实并不会格外的关注Wi-Fi芯片的具体参数，只是大体上了解过什么是MU-MIMO，为了这次测评我重新回去补了一下课，这一补课才发现，本次小米10搭载的Wi-Fi 6芯片居然是“残血版”。本来宣称的支持8x8 MU-MIMO，结果在被用户爆出与宣传不符后，官网信息改为了支持2x2 MIMO ，8x8 Sounding for MU-MIMO……

这意味着性能仅为原来宣称8x8 MU-MIMO的四分之一。现在的情况就是，我的小米10pro在Wi-Fi5状态下仅能达到433Mbpsx2也就是866Mbps的连接速度。

而更换为AX3600的Wi-Fi6后，连接速度达到了600Mbps*2也就是1200Mbps。这并不是这个路由器的的极限，然而受限小米10，目前能测试的也就只有这个速度。不过从国内目前的网络使用环境来看1200Mbps的速度对于大多数普通家庭应该是足够使用了。

开始使用

我个人之前使用的是ROG的GT-AC5300。

不得不说近几年的路由器设置页面相较于之前的老路由器都变得更加人性化，对于新手也更加的友好，简单设置几步即可开始正常上网。

页面整体的设计个人感觉还是比较简单和易上手的，因为这款路由器更多的面向普通用户，有一些相对专业的功能也并没有额外增加。

不过有一个需要吐槽的地方，就是一些较专业的设置只在网页端有体现，手机APP里没有，而一些特色功能，比如红包Wi-Fi、网易UU游戏加速、儿童上网保护等，又只能在手机APP里设置，网页端没体现。也就是说，想要彻底玩转这台路由器，需要网页端和APP相互配合操作才可以……

值得一提的是，AX3600支持了WPA3协议的加密方式，原本不起眼的加密协议，在2019年WPA2被破解后，受到了大家的广泛关注。这一点还是非常值得肯定的，据了解目前市面上支持WPA3加密方式的路由器还不是很多，小米这一步走的绝对是正确且负责。

目前最新的固件是2020年3月10号发布的1.0.20固件，通过更新说明得知，AX3600会在后续开放160MHz频宽和Mesh连接。

目前我家里使用的是联通300M的网络，多次测速后，妥妥的跑满完全没有问题，很遗憾由于测试时间有限，暂时无法找到一条千兆网络进行测试。

在我参加本次测评活动之初，就特别强调会测试一下这款路由器的带机量，因为在这之前我们工作室的无线路由器（FAST FER1200G）性能恰好达到上限，已经无法满足大家的使用需求，碰巧赶上这次活动，所以便拿这款路由器进行了测试。在这款产品的外包装上，有明显的标注最大可支持248台设备（在实验室条件下）。

在测试过程中发现，这款路由器在35台左右（其中14台有线连接设备）的设备接入时，便出现了网络时断时续的情况，Internet指示灯忽橙忽蓝，在进行了重启路由器、恢复出厂设置以及升级到最新固件等操作后，问题依然存在，测试了大概一个小时左右因太耽误其他同事工作只能暂停测试。

这里特别强调一下，我所遇到的这个问题可能是个例也可能普遍存在，可能是硬件问题也可能是软件问题，由于时间有限，来不及做更细致的排查，但是这个问题真实存在。

关于Wi-Fi信号的覆盖问题，在各类路由器的测评中，我发现大家都会把这个部分看的特别重，然而因为每个人的使用环境都不一样，覆盖范围和穿墙效果也都各异，个人认为测评的参考意义并不是特别大。这部分我并没有过多的去测试，简单说一下，AX3600和GT-AC5300信号覆盖范围相当，GT-AC5300信号强的地方AX3600也没问题，而GT-AC5300信号较弱的地方AX3600也能达到80Mbps左右的连接速度，大体上看两款路由器的信号覆盖范围（在我家）并没有明显差距。

在家用路由器本该有的功能之外，由于增加了IoT天线，能够主动发现室内未激活的米家IoT设备，相较于之前被动的扫描，小小的方便了那么一点点。

最后说一下AX3600的两个特色功能，“红包Wi-Fi”和“好友Wi-Fi”。

先说“红包Wi-Fi”，简单摸索了一下得知，这个功能其实就是设置一个共享Wi-Fi供大家付费使用，付费标准小米已经帮你定好了：1元1小时，2元3小时和5元10小时。不过需要注意的是提现时会收取25%的渠道费和平台运营费，在这之外还要扣除20%的个人所得税，有需求的小伙伴可以更详细的了解一下这个功能。

再来看看这个“好友Wi-Fi”，顾名思义，只要是你的好友就可以登录，只需要绑定一下微信即可，快捷方便。

总结

此次小米推出的AX3600路由器整体上的基本符合了大家对于这个价位路由器的期待，相较于之前小米路由器的口碑，这款路由器应该算是小米的一次翻身仗。在带机量这个环节出现的问题我还不确定是否为个例，如果这个问题真的普遍存在，个人认为大概率是软件层面的问题，期待在后续的版本中能够修复，我也会继续关注这个问题。

最后，如果你已经拥有了一台正常使用且够用的路由器，对于路由器这种设备来讲换机动力其实并不高。如果你家里的路由器已经明显拖了网速后腿或者你对Wi-Fi 6有兴趣的话，599元其实还是挺香的……

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