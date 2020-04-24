刘作虎：一加8系列全系机型各平台已断货，所有产线已满负荷运转

IT之家4月24日消息 一加此前正式发布并开售一加8/Pro手机，今日一加CEO刘作虎也在微博宣布，目前一加8系列全系机型在各电商销售平台已经断货。

刘作虎表示，目前一加所有产线已经满负荷运转，正在加足马力加班加点进行生产。同时官方也已紧急调整排产计划，把原定海外的产能尽可能多的挪给国内。刘作虎强调，一加“会尽快恢复销售供应”。

IT之家了解到，一加8 Pro采用一块6.78英寸2K+分辨率120Hz AMOLED显示屏，而一加8采用一块6.55英寸90Hz AMOLED“瞳孔屏”；全系搭载骁龙旗舰865 平台，支持双模 5G、Wi-Fi 6；拥有超线性双扬声器、杜比全景声、X 轴线性马达；一加8 Pro电池容量为4510 mAh，配备全新一代 LPDDR5 内存，30W⽆线闪充，一加8电池容量为4300mAh；一加8采用4800万主摄索尼 IMX586 传感器主摄 + 1600 万像素超广角 + 微距镜头的三摄设计，而一加8 Pro则采用由4800 万像素索尼 IMX689 传感器定制主摄（1/1.4 英寸超大的感光面积），主摄级索尼 IMX586 的超⼴角，一颗独立风格镜头和一个长焦镜头组成的后置四摄方案。