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树莓派 3/4 已被成功刷入 Win10 ARM 系统：后者比前者快 50%，暂仅支持 1GB 内存

2020/5/2 11:24:29来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月2日消息 Raspberry Pi 4（树莓派4）提供了更好的性能，附加的I/O选项，并且与树莓派3非常相似。

在2019年，就有关于黑客开发者正在研究将Windows 10 ARM桌面系统刷入树莓派的消息。该项目取得了更大的进展，并且Windows 10后来被移植到Raspberry Pi 4，尽管它目前仅支持1 GB 内存。

现在该项目似乎已经取得了一些令人印象深刻的进展。根据主要开发人员Jose的说法，由于Marcin的贡献，WOA Deployer v3将允许用户将Windows 10 ARM移植到Raspberry Pi 3甚至Raspberry Pi 4设备上。

Raspberry Pi 4已在Windows 10 ARM Build 17134（2018年4月更新）或更高版本上进行了测试。一群用户已经在测试WOA Deployer 3 alpha版本，该版本应该允许你轻松地在Raspberry Pi 3和Pi 4上安装Windows 10系统。

使用WOA Deployer 3，你可以在Raspberry Pi上装配一个可行的Windows 10版本，但是你仍然需要一些技术知识才能在设备上设置操作系统。

IT之家获悉，出于明显的原因，Windows 10在Raspberry Pi 4上的运行速度比Raspberry Pi 3快约50％。尽管在Raspberry Pi 4上运行Windows 10的想法听起来不错，但实现尚不完善。例如，在运行Windows 10时，Raspberry Pi 4支持的4GB内存中只有1GB可用。

根据Jose的说法，WOA Deployer v3还可以添加对其他设备的支持。

“WOA Deployer具有2种不同的应用程序，一种用于Raspberry Pi 3，另一种用于Lumia手机。重新设计的Deployer 3.0，不仅可以处理更多设备，而且能够以所需的部署脚本支持几乎所有设备。” Jose表示。

一组开发人员还将Windows 10 ARM带到Android手机（例如一加6，小米MIX和三星Galaxy S8）上。你还可以期望开发人员在项目准备就绪时将Android系统支持添加到WOA Deployer上。

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关键词：树莓派Windows 10

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