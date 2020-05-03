登陆央视黄金时段！哔哩哔哩青年宣言片《后浪》正式上线

IT之家5月3日消息 今日，哔哩哔哩青年宣言片《后浪》正式发布，并于今晚18:48在央视一套《新闻联播》前播出特别版。“请查收，我们献给年轻一代的演讲。”

IT之家了解到，这部名为《后浪》的青年宣言片由国家一级演员何冰演讲，认可、赞美与寄语当今年轻一代。

“奔涌吧后浪，我们在同一条奔涌的河流。”

“你们有幸遇见这样的时代，但时代更有幸遇见这样的你们。”

以下为《后浪》演讲全文：

那些口口声声 “一代不如一代”的人

应该看看你们

就像我一样

我看着你们 满怀羡慕

人类积攒了几千年的财富

所有的知识 见识 智慧和艺术

像是专门为你们准备的礼物

科技繁荣 文化繁茂 城市繁华

现代文明的成果 被层层打开

可以尽情享用

自由学习一门语言 学习一门手艺

欣赏一部电影 去遥远的地方旅行

很多人 从小你们就在自由探索自己的兴趣

很多人在童年 就进入了不惑之年

不惑于自己喜欢什么 不喜欢什么

人与人之间的壁垒被打破

你们只凭相同的爱好 就能结交千万个值得干杯的朋友

你们拥有了 我们曾经梦寐以求的权利

选择的权利

你所热爱的 就是你的生活

你们有幸 遇见这样的时代

但是时代更有幸 遇见这样的你们

我看着你们 满怀敬意

向你们的专业态度致敬

你们正在把传统的 变成现代的

把经典的 变成流行的

把学术的 变成大众的

把民族的 变成世界的

你们把自己的热爱

变成了一个和成千上万的人 分享快乐的事业

向你们的自信致敬

弱小的人才习惯嘲讽和否定

内心强大的人 从不吝啬赞美和鼓励

向你们的大气致敬

小人同而不和 君子美美与共 和而不同

更年轻的身体 容得下更多元的文化 审美 和价值观

有一天我终于发现 不只是我们在教你们如何生活

你们也在启发我们 怎样去更好的生活

那些抱怨“一代不如一代的人”

应该看看你们 就像我一样

我看着你们 满怀感激

因为你们 这个世界会更喜欢中国

因为一个国家最好看的风景

就是这个国家的年轻人

因为你们 这世上的小说 音乐 电影中表现的青春

就不再是忧伤 迷茫

而是善良 勇敢 无私 无所畏惧

是心里有火 眼里有光

不用活成我们想象中的样子

我们这一代的想象力

不足以想象你们的未来

如果你们依然需要我们的祝福

那么

奔涌吧 后浪

我们在同一条奔涌的河流