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微软 Win10 版本 2004 正式版 MSDN 官方 ISO 镜像上架

2020/5/13 7:01:42来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月13日消息 Windows 10版本2004更新部署今天已经开始，即使现在还没有普及到普通用户的计算机上。微软今天发布了官方SDK，但是爆料人士WZor发现，Windows 10版本2004的ISO镜像已经可以在MSDN订阅网站上获得。

外媒ZDNet编辑Mary Jo Foley表示，该更新原本应该在今天向所有人发布，但是微软推迟了一段时间，以修复零日安全漏洞。IT之家了解到，当然，COVID-19冠状病毒大流行迫使微软更加关注在家工作的客户的稳定性，因此，微软并不急于推出新的Windows 10版本2004重大功能更新。

Windows 10版本2004更新一经发布，不会像过去的功能更新那样强制推送部署到任何人的PC上。最终，它将在“设置”里的Windows Update页面中弹出，并且有一个选项供你选择是否安装它。如果你忽略它，则直到所用版本即将终止技术支持时，你都不会自动升级到任何新版本。

至于Windows 10版本2004何时真正面向公众推出，外媒预计将在5月28日后的几周内完成。与此同时，你始终可以将PC注册到Windows Insider程序获得最新的Windows 10版本2004系统更新。

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关键词：Windows 10MSDN

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