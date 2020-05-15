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曝微软 Surface Duo 搭载骁龙 855，配 6GB 内存

2020/5/15 22:03:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月15日消息 去年10月，微软宣布了新的双屏设备系列，包括搭载Windows 10 X系统的Surface Neo和搭载安卓系统的Surface Duo。现在，外媒Windows Central曝光了Surface Duo的一些配置信息。

IT之家了解到，目前微软公开的信息是，Surface Duo搭载了两个5.6英寸的显示屏，分辨率为1800x1350。根据外媒的介绍，Surface Duo的硬件规格已经基本确认。Windows Central的消息来源称，Surface Duo将搭载骁龙855 SoC，配备6GB内存，可选64GB或256GB存储。右侧显示屏上方将配备一个1100万像素的摄像头。屏幕采用的是AMOLED面板，像素密度为401。

外媒还表示，Surface Duo的电池容量为3460mAh，支持USB-C快速充电，目前的测试版本没有无线充电或NFC功能。

系统方面，外媒称Surface Duo将搭载安卓10系统，但会较快地升级到安卓11系统。微软的目标是在6月初完成预装在Surface Duo上的应用程序的最终版本。微软预装在Surface Duo上的所有第一方应用程序都将支持跨屏显示，但并不是所有的安卓第三方应用程序都支持这个功能。

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关键词：微软surface Duo

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