微软 Win10 Update 正改善驱动程序质量机制

IT之家5月17日消息 过去通过Windows Update安装驱动程序引起了严重问题。例如，许多驱动程序缺陷干扰了2019年主要功能更新的安装，并且即使已经安装新版本，也会提供旧驱动程序。在某些情况下，会提供并非为该设备设计的新驱动程序。

微软一直在进行多项更改以解决此类情况，这些情况导致驱动程序更新出现兼容性问题。

微软在二月份透露，计划将“可选更新”检查添加到Windows Update。表示，硬件合作伙伴将在安装不兼容的驱动程序时阻止更新。

微软表示，他们将通过针对同类群组（指定的遥测数据）来更好地评估Windows 10驱动程序更新的质量和可靠性。

IT之家了解到，为了确保驱动程序与特定硬件完全兼容，微软计划分析“同类”，这是指一组具有相同定位属性（包括HWID，CHID和OS版本）的系统和设备。

根据上述队列，微软将能够确定任何不符合措施要求的驱动程序。

微软在我们发现的一份旧文件中指出：“所有驱动程序措施都将通过针对同类群体来评估驱动的质量，因为它们能够通过针对同类群体来支持评估。”

如果报告驱动程序有问题，微软应该能够根据同类队列确定受影响的设备。同样，微软将仅针对受影响的设备阻止自动更新驱动程序，并且此类设备由其硬件ID，版本和Windows 10的操作系统版本确定。

在此期间，Windows 10不会将驱动程序提供给任何已知不兼容的PC。

微软此前表示，硬件合作伙伴也可以请求对Windows更新进行临时阻止。

微软还正在采取其他措施，以确保Windows 10和驱动程序更新的发布不会出现兼容性问题。根据微软的说法，驱动程序更新的部署不会在大型公共假期前后进行，新的更改将于2020年6月15日生效。