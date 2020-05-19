【IT之家开箱】苹果 MacBook Pro 13 2020 图赏

IT之家5月19日消息 本月初，苹果中国官网正式开售MacBook Pro 2020款，售价9999元起。新的MacBook Pro 2020升级了全新妙控键盘，基础款仍旧搭载八代酷睿处理器，高配版则搭载十代酷睿处理器。IT之家现已经拿到了最新的MacBook Pro 13高配版，接下来为大家带来开箱图赏。

开箱

MacBook Pro 13的包装十分简洁，正面图案展示了MacBook Pro的“薄”。

开箱之后就是笔记本本体以及数据线和充电器了。

图赏

就整体外观而言，新款MacBook Pro 13设计与老款几乎相同，拥有相对较窄的屏幕边框和硕大的触控板。

MacBook Pro 13做工精致，正面有居中的苹果logo，D面设计也与传统的Windows笔记本不同，进风口位于笔记本两侧。

点亮屏幕之后我们可以看一块13.3英寸的显示屏，分辨率为2560×1600，500 尼特亮度，支持广色域 (P3)和原彩显示器技术。

MacBook Pro 13细节

新款MacBook Pro 13的大面积触控板一直是Mac用户所钟爱的设计。除此之外，新款MacBook Pro 13也放弃了蝴蝶键盘，采用了名为妙控键盘的剪刀式结构键盘，方向键的设计也与之前不同了，呈倒 T 形排列。

接口方面，新款MacBook Pro 13高配版两侧各有两个雷电3接口，右侧还有一个耳麦接口。

配置方面，新款的13 英寸 MacBook Pro 最高可选配第十代 4 核 Intel Core i7 处理器，还可选配 32GB 内存。具体来看，处理器方面可选1.4GHz 4 核第八代 Intel Core i5 处理器、2.0GHz 4 核第十代 Intel Core i5 处理器（高配）。13 英寸 MacBook Pro 的固态硬盘顺序读取速度最高可达 3.0GB/s。标配容量是上一代 (256GB、512GB 或 1TB) 的两倍，最高则可选配 4TB 的存储设备。

点击访问：苹果中国官方在线商店