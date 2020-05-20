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2988至5788元，微软Surface Go 2国行预售：升级大屏窄边框

2020/5/20 0:13:39来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

IT之家5月20日消息 5月6日，微软悄然在官网了上架了备受关注的Surface Go 2，现已在微软中国官方商城上架预售，国行起售价为2988元，搭配Surface All Access套餐享24期免息，月供低至124.5元起，将于6月2日起陆续发货，点此预订

· Surface Go 2国行售价一览： 

  • 奔腾 4425Y/4GB/64GB/WiFi，售价2988元

  • 奔腾 4425Y/8GB/128GB/WiFi，售价3988元

  • 酷睿 m3/8GB/128GB/带 LTE 增强版，售价5788元

Surface Go 2新款升级了10.5英寸PixelSense屏，边框更窄，除此之外，电池续航时间更长，支持LTE和Wi-Fi 6等。

微软Surface Go 2使用Intel Core m3-8100Y CPU，频率为1.1GHz，低于初代Surface Go，但提供的最高Turbo频率高达3.4GHz。在其他方面还有一些细微调整，这次你可以期待更好的性能。

IT之家此前报道，微软声称搭载m3处理器的Surface Go 2相比上代性能最高提升64%。

Surface Go 2增加了Studio Mic麦克风，微软称双麦克风解决方案可以增加声音清晰度和减少背景噪音。前置摄像头为500万像素，微软还为后置摄像头添加了新的摄像头应用程序，使其更容易扫描文件和白板。

Surface Go 2从今天开始在微软中国官方商城可以预定，基础版本配置4GB RAM和64GB eMMC存储，起价为2988元，8GB RAM和128GB SSD的带 LTE 增强版最高售价为5788元。

· 点击访问：微软中国官方商城

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关键词：Surface Go 2

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