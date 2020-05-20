荣耀X系列全球累计发货已达8000万部

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IT之家5月20日消息 在今天下午的荣耀X10发布会上，荣耀宣布荣耀X系列手机全球累计发货已达8000万部。
官方称，作为荣耀4大系列超能科技的代表，X系列始终定义行业档位最高标准。荣耀V系列则定位“科技标杆”，荣耀HONOR系列定位“潮流先锋”，荣耀Play系列定位“酷玩科技”。
今天下午将发布的荣耀X10将搭载麒麟820处理器，支持双模九频5G，采用90/180Hz全速屏，支持4000万RYYB高感光摄影，点此看IT之家直播。
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