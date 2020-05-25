美国科技行业“大逃亡”：郊区成为避难所

北京时间5月25日消息，由于新型冠状病毒疫情，美国著名的科技中心旧金山湾区（硅谷的别称）正上演一波“大逃亡”，高级科技人才纷纷流失。而有趣的是，研究显示位于湾区南部郊区的圣何塞却成为了科技精英们最想去的最佳目的地之一。

据美国媒体报道，数据分析公司穆迪发现，位于旧金山湾区南部约50英里的圣何塞是最受欢迎的科技人才“逃亡目的地”之一。穆迪分析了美国人口拥有受过良好教育且分布广泛的100个大都市地区，除圣何塞外，上榜的还有北卡罗来纳州的达勒姆和罗利、盐湖城和爱达荷州的博伊西。毫不意外的是，这些地区都不属于“一线城市”。

究其原因，随着越来越多的科技企业宣布疫情期间居家办公的政策，考虑到城市的生活成本高昂，以及疫情带来的健康风险，许多硅谷科技人才正在重新思考生活成本和健康安全问题。

《水星报》指出，穆迪的研究人员认为，人口密度较低且技术行业成熟的地区可能会从旧金山和洛杉矶等人口密集城市的人口外流中受益。

旧金山土地面积为49平方英里，居住着大约88.1万居民，而圣何塞土地面积为180平方英里，居住着100多万居民。据《水星报》报道，旧金山的人口密度为每平方英里住17000名居民，而圣何塞每平方英里只有5300名居民。

值得注意的是，困扰旧金山的——如住房短缺和生活成本上升——等问题，现在也存在于圣何塞。

在科技人才的眼中，旧金山是一个适合步行和骑自行车的城市。圣何塞更像郊区，也更方便用车。

该研究报告的作者亚当·卡明斯在接受《福布斯》采访时表示：“每个人都认为硅谷是个充满希望的地区。但是，拥挤的科技园区和人口密集的旧金山形成了鲜明的对比。”

值得注意的是，调查显示很多科技工作者甚至希望完全离开旧金山湾区。据美国媒体报道，社交网站Blind对该地区数千名技术人员进行了一项调查，其中三分之二的人表示，如果雇主允许他们长期远程工作，他们会考虑离开湾区。

总的来说，其实在疫情发生之前，美国大部分科技公司的员工已经厌倦了生活在成本高昂的地区，大批员工开始前往成本较低的城市，包括得克萨斯州的奥斯汀。

《福布斯》认为，拥有新兴科技中心的快速发展的城市也很可能从这波“大逃亡”中受益。