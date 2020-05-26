《连线》专访 NASA 唯一健在试飞员：驾驶飞船是一种享受！

译者注：上一次由美国本土进行的载人航天飞行是在2011年7月，NASA的亚特兰蒂斯号航天飞机搭载四名宇航员从佛罗里达前往国际空间站。本周NASA将迎来历史性的一刻，再次从本土将宇航员送入太空。对于此次历经波折的载人飞行，作为老前辈的罗伯特·克里彭有什么看法呢？

本周，美国宇航局（NASA）宇航员鲍勃·贝恩肯和道格·赫尔利将乘坐SpaceX公司的载人龙飞船前往国际空间站。如果任务成功，这艘太空船将成为历史上第五艘获得载人航天认证的美国航天器。贝恩肯和赫尔利也将成为太空船试飞俱乐部的最新成员，该俱乐部目前只有7名成员。

美国人最后一次载人试飞是在1981年，当时NASA的宇航员约翰·杨和罗伯特·克里彭乘坐哥伦比亚号航天飞机绕地球飞行了几圈。杨是NASA双子计划的第一任宇航员，2018年杨去世后，现年82岁的克里彭成为唯一一位依然健在的飞船试飞员。

1981年罗伯特·克里彭参与哥伦比亚号航天飞机首飞。

《连线》杂志通过电话对佛罗里达州棕榈滩花园家中的克里彭进行了采访，了解Demo-2的飞行与航天飞机的试飞有何不同，以及他是否对机组人员有任何建议。

克里彭：并不平坦的宇航员生涯

和贝恩肯和赫尔利一样，克里彭也是空军出身，在进入试飞员学校之前，他曾是一名海军飞行员。1966年，克里彭被选为美国空军载人轨道实验室的候选宇航员，该实验室曾被认为是美国太空军事行动的载人平台。但在1969年，越南战争导致美国空军预算被削减，该计划只完成了一次无人飞行测试后就被取消。克里彭说：“那是我人生的低谷之一。”

就在尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林踏上月球几个月后，克里彭被选为NASA宇航员。但当他完成训练的时候，阿波罗计划已经结束了，此时NASA正在策划下一个重大的载人航天计划:航天飞机计划。

最终，克里彭和杨一起进行了首飞，杨是一名经验丰富的宇航员，他是双子座计划的试飞员，在阿波罗计划的倒数第二个任务中，他还完成了月球行走的壮举。

NASA的宇航员约翰·杨和罗伯特·克里彭。

把一个老手和一个菜鸟宇航员配对有点不同寻常，但克里彭说这是一个必要的选择。他回忆道:“NASA希望尽快增加他们的经验，所以在试飞时让有经验的人坐在主驾驶位，新手坐在副驾驶位。”而SpaceX即将进行的载人试飞任务配备的是两名经验丰富的宇航员，贝恩肯和赫尔利都曾多次乘坐航天飞机前往国际空间站。

航天飞机与龙飞船的手动驾驶系统

虽然龙太空船设计的是自动飞行，但贝恩肯和赫尔利将在飞行过程中短暂地驾驶飞船，以测试其手动控制系统。在训练中，他们必须使用模拟器来练习如何通过触摸屏界面来控制飞船。

赫尔利在本月初接受《连线》杂志采访时表示:“我们将在对接前测试手动驾驶的功能，确保在我们接近空间站时，飞船会它按照预设的方式运行。之前的龙飞船都是无人驾驶的，所以我们在那里只是为了证明手动控制是可行的。”

自动飞行系统在20世纪70年代并不像今天那么先进，航天飞机在设计中加入了更多的手动控制。比如，航天飞机着陆必须手动操控，而龙飞船将使用降落伞溅落在海洋中。克里彭说，他们就像贝恩肯和赫尔利一样，花了很多时间使用模拟器，练习航天飞机的着陆。克里彭说，在乘坐航天飞机之前，他和杨都练习了大约1500次着陆。

NASA宇航员鲍勃·贝恩肯和道格·赫尔利。

试飞就是让飞船系统完成“历练”

在这次Demo-2任务中，贝恩肯和赫尔利将在轨道上飞行大约19个小时，然后与国际空间站对接。他们在飞船上的大部分时间都将用于各个系统的测试，其中包括手动控制系统。1981年克里彭和杨首次乘坐哥伦比亚号航天飞机时，他们在轨道上花了两天时间，让这架航天飞机完成了历练。

克里彭说，许多测试都集中在航天飞机的舱门上，这对任务来说至关重要。如果舱门破裂，航天飞机就无法释放有效载荷，如果舱门关闭不当，可能会在重返大气层时造成灾难。克里彭说，大多数测试都很顺利，但厕所却出了大问题。

克里彭说:“废物管理系统最初运行得很好，但在任务的后半段就不行了。这不是一次有趣的经历。我们花了很长时间试图解决这个问题，最终使它能够正常运行。”龙飞船也有厕所，但在本月初的一次新闻发布会上，当被问及其功能时，赫尔利拒绝透露细节。他对记者说:“我们会测试一下，回来时告诉你。”

SpaceX的龙太空船。

未经测试就直接载人飞行的哥伦比亚号

克里彭和杨在1981年的飞行，是哥伦比亚号航天飞机第一次进入太空。这在NASA的人类太空飞行计划中是非常独特的。之前所有的载人计划，包括水星、双子座和阿波罗计划，在人类登上太空船之前都进行过无人飞行试验。SpaceX公司去年还完成了一次无人空间站任务，对龙飞船进行测试。

克里彭回忆道：“尽管没有进行测试飞行，但我并不担心第一次飞行。我太激动了。”贝恩肯和赫尔利成为了NASA和SpaceX公司之间的联络人，克里彭像他们一样，也花了很多时间与航天飞机的硬件制造公司合作。克里彭声称：“我们有信心他们会把工作做好，有人担心没有进行载人测试飞行，但约翰和我都认为，如果我们在飞机上驾驶，成功的机会更大。”

降低航天成本一直都是NASA的追求

NASA的航天飞机计划是美国为载人航天做出的努力，人们的评价也好坏参半。NASA本打算通过可重复使用的飞船来大幅降低航空运营成本，但最终成本却急剧增加，每次飞行的成本都超过10亿美元。克里彭为自己的那个项目做了辩护，他认为，如果没有航天飞机，就不可能修复轨道上的哈勃太空望远镜，也不可能建造国际空间站。

因为成本过高航天飞机项目被取消。

40年后，SpaceX的目标就是完成航天飞机的承诺。作为首家完善了可重复使用飞船技术的公司，SpaceX成功将太空飞行的成本大幅降低。龙太空船上每个座位的成本约为5500万美元，远低于航天飞机的成本，几乎是NASA购买俄罗斯火箭座位成本的一半。

降低成本是NASA在过去十年中推动太空飞行商业化的原因之一。多年来NASA一直依靠SpaceX向国际空间站运送货物补给。克里彭认为，降低太空旅行成本对于确保美国人进入太空至关重要。他还说，载人轨道实验室项目突然取消，以及航天飞机项目的终结，都在不断提醒我们预算对这些项目的影响有多大。

克里彭指出，“一个航天项目很可能在眨眼之间消失。因此，尽管重返月球的计划已经进行了很长时间，但我对目前的项目还是有些担心，因为如果最终花费太多，它们很快就会被取消掉。”

此次龙太空船载人飞行对NASA来说意义重大。

自太空时代开始以来，将人类送入太空一直是国家机构的专属领域,SpaceX的龙飞船打破了这一常规。克里彭很可能成为最后一个由NASA发射的航天器进行试飞的美国宇航员。当贝恩肯和赫尔利到达轨道时，他们将开启商业载人航天的新时代，并加入克里彭的宇宙飞船试飞员俱乐部。克里彭对这两位宇航员的唯一建议是：享受这个过程。