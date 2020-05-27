【IT之家评测室】甜品级电竞小钢炮，技嘉B460M AORUS PRO评测

英特尔今年更新了酷睿产品线，随之而来的就是针脚主板的升级，全新十代酷睿使用了LGA 1200针脚，同时芯片组也升级为英特尔400芯片组。此前，主流主板厂商已经面向游戏群体推出了不同类型的Z490主板，而面向入门级市场，全新的B460芯片组产品更符合这部分不怎么爱折腾的用户使用。

因此，技嘉也更新了自家的B460主板产品线，针对入门市场，技嘉推出了全新的技嘉B460M AORUS PRO主板，IT之家现在已经拿到了这款主板产品，一起来看看它的具体使用体验如何。

外观

技嘉B460M AORUS PRO主板延续了AORUS系列经典的橙黑配色，IO面板的散热装甲、CPU一侧的主板散热装甲、M.2接口上的散热装甲和南桥芯片上的散热装甲均有橙色饰线。作为一款M-ATX主板，技嘉B460M AORUS PRO主板相比于Z490的大板保留了用户最为核心的内部插槽方便日常使用。

CPU插槽部分采用最新的LGA 1200接口，支持十代酷睿桌面处理器，由于B460芯片组并不支持超频，相应的CPU供电也由Z490的8+4 Pin改成了8 Pin供电。

这里技嘉B460M AORUS PRO主板采用了4+2相混合数字供电，搭配低电阻晶体管设计可以带来更加精准的供电控制。

技嘉B460M AORUS PRO主板的IO接口部分被散热装甲所覆盖，配合CPU插槽上方的散热装甲能有效的向外输送主板产生的热量。

内存插槽部分则位于技嘉B460M AORUS PRO主板CPU插槽右侧，最高支持DDR4 2933双通道内存。

技嘉B460M AORUS PRO主板PCIe扩展和M.2扩展区域基本上和上一代产品一致。M.2接口包含1个22110规格插槽和1个2280规格插槽1个用于Wi-Fi扩展的2230规格插槽。

其中，22110规格M.2插槽还拥有独立的散热装甲，用户可以通过这个散热装甲达到NVMe SSD快速散热效果。

PCIe接口方面，在22110和2280规格M.2插槽中间是1个PCIe x16插槽，这里使用了合金装甲包裹，避免因显卡太大而压坏插槽，另外两个PCIe插槽规格分别是PCIe x1和PCIe x4。

技嘉AORUS系列主板产品基本上都引入了技嘉魔音音效，在技嘉B460M AOURS PRO主板上同样搭载这一音频技术，左下角四颗金灿灿的音频专用电容就能实现技嘉魔音音效。

除了常规的内部接口，技嘉B460M AORUS PRO主板内部其他接口也是非常丰富的，24 Pin主板电源线旁就有4个竖放的SATA 3接口，旁边则是USB 3.2扩展接口，另外在靠近主板南桥芯片装甲旁边还有2个水平放置的SATA 3接口。

技嘉B460M AORUS PRO主板背部IO接口相对比较丰富，包含2个USB 2.0接口，2个USB 3.2 Gen 1接口，1个USB 3.2 Gen 2接口，1个USB Type C形态的USB 3.2 Gen 2接口，1个PS/2接口，1个DVI接口，1个DP接口，1个HDMI接口，1组音频接口，1个RJ45网线接口。其中这个网口支持cFosSpeed智能管理软件，可对不同情况下网络使用情况进行优先级分配。

相比于Z490主板，技嘉B460M AORUS PRO主板在IO接口上更加丰富些，不同时代的USB接口也完全能满足日常的使用需求。接下来我们在来看看技嘉B460M AORUS PRO主板BIOS体验如何。

BIOS体验

技嘉B460M AORUS PRO主板这次对BIOS进行了比较大的调整，相比于之前的BIOS固件，全新的400系列芯片组BIOS固件更加友好。

技嘉B460M AORUS PRO主板进入BIOS后默认是简单模式，进入BIOS就能看到主板和硬件的相关信息，包括主板型号、RAM频率和容量、存储设备情况、开机顺序、风扇信息等，用户可以根据需要进行简单调节。虽然默认看似支持XMP内存超频，但实际上这里最高仅可以调整到2933MHz。

进入高级模式后，我们看到技嘉B460M AORUS PRO主板依旧列出了诸如CPU和内存的超频选项，由于无法超频，所以实际上这些选项都无法调整，唯一能调整的大概就是内存频率吧。

十代酷睿桌面处理器目前有很多款产品，其中部分最高支持2933MHz内存，如果内存频率超过2933MHz，对于技嘉B460M AORUS PRO来讲可以说是性能过剩。

设置选项卡中包含了平台管理、IO接口管理、杂项、电脑健康状态、风扇设定等选项，用户可以根据自己的实际需求调整相关设置，其中包含LED灯光、RAID等常见设置。

启动设置与我们关系比较密切，现阶段设备启动基本上都在UEFI之上，所以在新设备使用前一定要开启CSM支持选项，并开启UEFI支持。这样才可以顺利启动设备。

从技嘉B460M AORUS PRO主板的BIOS来看，这款主板BIOS固件已经得到了很大的改变，接下来，我们通过简单的测试看看技嘉B460M AORUS PRO主板实际表现如何。

性能测试

IT之家这次测试技嘉B460M AORUS PRO主板使用的一下硬件配置：

因为技嘉B460M AORUS PRO主板无法进行超频，因此这两条3600MHz的皇家戟内存频率被限制在2933MHz。接下来，我们看看CPU和GPU在技嘉B460M AORUS PRO主板上的表现。

我们先通过CPU-Z来看看在技嘉B460M AORUS PRO主板下i7-10700K的表现，英特尔酷睿i7-10700K这颗处理器基频为3.8GHz，睿频可达5.3GHz，其采用8核心16线程设计，三级缓存达到16MB，TDP为125W。

通过CPU-Z测试我们看到它的单核得分为568分，多核得分为5716分，由于B460芯片组不支持超频，所以我们看到它实际表现和i7-10700基本上没有差别。

我们在通过Cinebench R15和Cinebench R20对这颗处理器进行测试，在默频下，i7-10700K R15单核分数为206cb，多核分数为1926cb；R20单核分数为484pts，多核分数为4611pts。这个分数单核表现基本上和我们前几天的Z490评测分数差不多，不过多核表现上相对而言低了一些。

显卡表现上，我们通过3DMark对技嘉B460M AORUS PRO主板进行常规跑分，实际得分如下：

Time Spy：13038

Time Spy Extreme：6283

Port Royal：9003

Fire Strike Ultra：8281

Fire Strike Extreme：14836

由于没有了超频，技嘉B460M AORUS PRO主板功耗控制相对比较好，在AIDA 64 FPU和Furmark甜甜圈测试中，CPU功耗稳定在TDP上限125W，GPU功耗也触及TGP上限300W，一个半小时双烤下来并没有出现蓝屏或者掉电的情况，CPU主频也相对稳定。

作为一款入门级游戏主板产品，技嘉B460M AORUS PRO主板游戏表现如何？我们在2K场景下对市面上常见的几款3A大作进行测试，测试均在预设或手动调节的最高画质下进行。这里IT之家选取了《孤岛惊魂：新曙光》、《刺客信条：奥德赛》、《荒野大镖客：救赎》、《侠盗猎车手V》四款游戏进行测试。平均帧率如下：

《孤岛惊魂：新曙光》：102 FPS

《刺客信条：奥德赛》：63FPS

《荒野大镖客：救赎》：34FPS

《侠盗猎车手V》：98-185 FPS

通过游戏实测我们看到，整体测试数据都达到了游戏推荐的流畅水平，同时技嘉B460M AORUS PRO整体表现也很稳定，并没有出现蓝屏断电情况。

总结

作为首批B460主板中的一员，技嘉B460M AORUS PRO主板给我们带来了更加人性化的BIOS设置和稳定的能耗表现，作为一款体验十代酷睿桌面处理器的入门产品，十代酷睿处理器在技嘉B460M AORUS PRO上运行丝毫也不吃力，性能表现基本上能与Z490主板一较高下。

如果你想要体验最新的十代酷睿产品且对网游要求较高的话，那么最新上市的技嘉B460M AORUS PRO绝对值得考虑。