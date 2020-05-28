魅族手机 Flyme 8.1 稳定版正式发布：小窗模式 2.1、mEngine 3.0 游戏振感、动态壁纸

IT之家5月28日消息 近期，魅族科技Flyme官方宣布，Flyme 8.1 稳定版正式发布，带来了小窗模式 2.1、One Mind 4.0、mEngine 3.0 游戏振感、息屏显示、指纹解锁、动态壁纸，IT之家获悉，还带来了Aicy语音助手全新人声、输入法改进、微信智能选图、相机升级等。

功能调整

• 系统

优化系统稳定性，提升待机时长

王者荣耀、王牌战士为击杀（三杀及以上）适配爽快振感，纪念每次成就（功能默认开启，无需设置）

支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th

适配 TWS+ 模式，使用无线蓝牙耳机体验低延迟、更通畅的音质效果

支持 16s Pro、16s 、16Xs、16T、Note9

路径：功能默认开启，直接使用 TWS+ 耳机连接使用

音量调节适配振感反馈，连续按压音量键或拖动音量条至两端，享受颤至灵魂的体验

• OneMind 4.0

严格限制应用交叉唤醒，实时切断流氓行为，保护手机数据安全，保持纯净后台

优化唤醒次数，减少 CPU 在短时间内频繁唤醒导致功耗流失，延长待机时间

当应用在后台运行时自动降低采样频率减少功耗，切换至前台后恢复正常响应速度

• 系统界面

从江海湖泊的自然涌动中汲取灵感，深邃的意境搭配舒缓的动画，让你暂别焦虑

路径：设置_主题和壁纸_壁纸_动态壁纸

全新息屏显示风格融入了霓虹样式与流行元素，待机时照样耀眼

支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T、16Xs

路径：设置_显示和亮度_息屏显示_显示风格

指尖流光、烟花璀璨，更绚丽的屏幕指纹解锁动画，碰触绽放美好

路径：设置_指纹、面部和安全_指纹识别_指纹解锁动画

支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T、16Xs

锁屏界面支持查看农历日期，符合国人记忆习惯，家人生日不怕忘

路径：设置_通知和状态栏_锁屏显示农历日期

连接耳机后状态栏显示耳机图标，不再显示 USB 声卡输出通知

• Aicy

亲和、温柔、自然的人声回复，指令下达，回复不再冷冰冰

路径：设置_Aicy_Aicy 语音_Aicy 声音

智能检测课程类 App 并自动添加卡片，支持多种插件样式，汇聚你的关注

首批课程类 App 已支持：超级课程表、课程格子、WakeUp 课程表

优化卡片管理页的浏览效果，区分添加状态，操作更清晰

• 小窗模式 2.1

从屏幕底部边角内滑呼出小窗，各种临时任务都能轻松化解，最高可添加 24 个应用

路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗

呼出菜单不足 5 个时可以快捷添加应用，支持自定义排序，提高操作效率

阅读公众号/浏览朋友圈时也能主动呼出微信发送消息，不打断当前节奏

横屏下自动隐藏状态栏，支持使用第三方输入法，打造更完善的平行体验

路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗_关闭悬浮键盘

开启极速抢红包后，收到红包自动进入小窗领取，无需跳出当前页面

路径：设置_辅助功能_红包助手_极速抢红包

小窗支持双击退出，根据使用习惯选择退出方式，有效降低误触率

路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗_双击退出小窗

• 相机

「开启闪光灯」后前置屏幕自动补光，加强人像轮廓和脸部细节，恰到好处的亮度也不会给眼睛造成不适

支持 16s Pro、16s

升级滤镜效果，拍摄人像、景观或食物时使用，成像别具一格

后置摄像智能扫码，扫描、识别、跳转一步到位，减少操作步骤

专业模式下新增长焦入口，取景延伸，快速捕捉瞬间

支持 16s Pro、16s

自定义主页快捷菜单，从更多菜单中拖动调整，拍照更顺手

路径：相机_更多_左上角编辑

提高语音识别精准率，无需调整姿势，一声“茄子”记录美好

• 图库

全新的智能选图功能，更精细的筛选维度，一键搜索高效快捷

路径：微信聊天界面点击右下角 + 按钮_相册_右上角搜索

部分拼图海报支持自定义文本，轻松记录图片故事和此刻心情

调整缩略图的放大策略，以便更好地查看细节

• 设置

mBack 模式下锁屏无需按压电源键，结束操作时在屏幕上长重按主键即可

支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X

路径：设置_导航和快捷操作_导航方式_mBack_长重按主键锁屏

连接公共无线网络支付时自动切换为移动数据网络，避免数据泄露和财产隐患

路径：设置_运营商网络_金融支付安全

通知栏快捷开关适配振动效果，让每次点击都颤至灵魂

支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T

路径：设置_声音和振动_系统音效和振感_触摸振感反馈

管理应用时支持应用列表搜索，提高应用设置效率

路径：设置_应用管理_所有应用_搜索

• 搜狗输入法魅族版

丰富 emoji 表情，同时加强输入联想和候选词显示，愉快聊天不惧尴尬

自定义按键振动强度，畅享输入时的哒哒哒

路径：输入法_按键反馈

剪贴板支持存储 100 条数据，轻松应对不同应用间的文本传输

键盘内快捷搜索和发送表情包，影视、萌宠、二次元等应有尽有，斗图妥妥的

更多优化：拼音全键盘下支持上/下滑输入符号，去除全面屏手机第三方输入法键盘抬高处理

• Meizu Pay

智能切换门禁卡和公交卡,根据使用场景自动选择刷卡,简化操作流程

路径：Meizu Pay_设置_NFC 默认卡_智能选卡

同一账号下可将交通卡迁移至不同的魅族设备上，减少重复开卡支出

目前已支持：郑州通卡、广西交通一卡通、岭南通

• 系统工具

新增“使用默认文件预览功能”选项，高效查看文稿

路径：文件管理_右上角_设置

支持对单个闹钟设置响铃振动

路径：闹钟_添加闹钟_响铃时振动

连接 USB时显示文件传输弹框

问题改进

• 设置

解决手机自带测速功能异常的问题

解决自定义铃声后会恢复成系统默认铃声的问题

• 系统界面

解决微信小程序无多任务卡片的问题

修复多任务卡片被裁剪显示异常的现象

修复锁屏音乐与锁屏通知重叠显示的现象

解决连接蓝牙设备桌面会自动刷新的问题

解决偶现应用图标下无应用名称显示的问题

• 其他

解决部分机型录像声音偏小的问题

解决部分机型录屏播放不完整的问题

解决下载任务不显示在下载列表的问题

解决便签无法以图片形式分享到分身应用的问题