魅族手机 Flyme 8.1 稳定版正式发布：小窗模式 2.1、mEngine 3.0 游戏振感、动态壁纸

IT之家5月28日消息 近期，魅族科技Flyme官方宣布，Flyme 8.1 稳定版正式发布，带来了小窗模式 2.1、One Mind 4.0、mEngine 3.0 游戏振感、息屏显示、指纹解锁、动态壁纸，IT之家获悉，还带来了Aicy语音助手全新人声、输入法改进、微信智能选图、相机升级等。
功能调整
• 系统
优化系统稳定性，提升待机时长
王者荣耀、王牌战士为击杀（三杀及以上）适配爽快振感，纪念每次成就（功能默认开启，无需设置）
支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th
适配 TWS+ 模式，使用无线蓝牙耳机体验低延迟、更通畅的音质效果
支持 16s Pro、16s 、16Xs、16T、Note9
路径：功能默认开启，直接使用 TWS+ 耳机连接使用
音量调节适配振感反馈，连续按压音量键或拖动音量条至两端，享受颤至灵魂的体验
• OneMind 4.0
严格限制应用交叉唤醒，实时切断流氓行为，保护手机数据安全，保持纯净后台
优化唤醒次数，减少 CPU 在短时间内频繁唤醒导致功耗流失，延长待机时间
当应用在后台运行时自动降低采样频率减少功耗，切换至前台后恢复正常响应速度
• 系统界面
从江海湖泊的自然涌动中汲取灵感，深邃的意境搭配舒缓的动画，让你暂别焦虑
路径：设置_主题和壁纸_壁纸_动态壁纸
全新息屏显示风格融入了霓虹样式与流行元素，待机时照样耀眼
支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T、16Xs
路径：设置_显示和亮度_息屏显示_显示风格
指尖流光、烟花璀璨，更绚丽的屏幕指纹解锁动画，碰触绽放美好
路径：设置_指纹、面部和安全_指纹识别_指纹解锁动画
支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T、16Xs
锁屏界面支持查看农历日期，符合国人记忆习惯，家人生日不怕忘
路径：设置_通知和状态栏_锁屏显示农历日期
连接耳机后状态栏显示耳机图标，不再显示 USB 声卡输出通知
• Aicy
亲和、温柔、自然的人声回复，指令下达，回复不再冷冰冰
路径：设置_Aicy_Aicy 语音_Aicy 声音
智能检测课程类 App 并自动添加卡片，支持多种插件样式，汇聚你的关注
首批课程类 App 已支持：超级课程表、课程格子、WakeUp 课程表
优化卡片管理页的浏览效果，区分添加状态，操作更清晰
• 小窗模式 2.1
从屏幕底部边角内滑呼出小窗，各种临时任务都能轻松化解，最高可添加 24 个应用
路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗
呼出菜单不足 5 个时可以快捷添加应用，支持自定义排序，提高操作效率
阅读公众号/浏览朋友圈时也能主动呼出微信发送消息，不打断当前节奏
横屏下自动隐藏状态栏，支持使用第三方输入法，打造更完善的平行体验
路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗_关闭悬浮键盘
开启极速抢红包后，收到红包自动进入小窗领取，无需跳出当前页面
路径：设置_辅助功能_红包助手_极速抢红包
小窗支持双击退出，根据使用习惯选择退出方式，有效降低误触率
路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗_双击退出小窗
• 相机
「开启闪光灯」后前置屏幕自动补光，加强人像轮廓和脸部细节，恰到好处的亮度也不会给眼睛造成不适
支持 16s Pro、16s
升级滤镜效果，拍摄人像、景观或食物时使用，成像别具一格
后置摄像智能扫码，扫描、识别、跳转一步到位，减少操作步骤
专业模式下新增长焦入口，取景延伸，快速捕捉瞬间
支持 16s Pro、16s
自定义主页快捷菜单，从更多菜单中拖动调整，拍照更顺手
路径：相机_更多_左上角编辑
提高语音识别精准率，无需调整姿势，一声“茄子”记录美好
• 图库
全新的智能选图功能，更精细的筛选维度，一键搜索高效快捷
路径：微信聊天界面点击右下角 + 按钮_相册_右上角搜索
部分拼图海报支持自定义文本，轻松记录图片故事和此刻心情
调整缩略图的放大策略，以便更好地查看细节
• 设置
mBack 模式下锁屏无需按压电源键，结束操作时在屏幕上长重按主键即可
支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X
路径：设置_导航和快捷操作_导航方式_mBack_长重按主键锁屏
连接公共无线网络支付时自动切换为移动数据网络，避免数据泄露和财产隐患
路径：设置_运营商网络_金融支付安全
通知栏快捷开关适配振动效果，让每次点击都颤至灵魂
支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T
路径：设置_声音和振动_系统音效和振感_触摸振感反馈
管理应用时支持应用列表搜索，提高应用设置效率
路径：设置_应用管理_所有应用_搜索
• 搜狗输入法魅族版
丰富 emoji 表情，同时加强输入联想和候选词显示，愉快聊天不惧尴尬
自定义按键振动强度，畅享输入时的哒哒哒
路径：输入法_按键反馈
剪贴板支持存储 100 条数据，轻松应对不同应用间的文本传输
键盘内快捷搜索和发送表情包，影视、萌宠、二次元等应有尽有，斗图妥妥的
更多优化：拼音全键盘下支持上/下滑输入符号，去除全面屏手机第三方输入法键盘抬高处理
• Meizu Pay
智能切换门禁卡和公交卡,根据使用场景自动选择刷卡,简化操作流程
路径：Meizu Pay_设置_NFC 默认卡_智能选卡
同一账号下可将交通卡迁移至不同的魅族设备上，减少重复开卡支出
目前已支持：郑州通卡、广西交通一卡通、岭南通
• 系统工具
新增“使用默认文件预览功能”选项，高效查看文稿
路径：文件管理_右上角_设置
支持对单个闹钟设置响铃振动
路径：闹钟_添加闹钟_响铃时振动
连接 USB时显示文件传输弹框
问题改进
• 设置
解决手机自带测速功能异常的问题
解决自定义铃声后会恢复成系统默认铃声的问题
• 系统界面
解决微信小程序无多任务卡片的问题
修复多任务卡片被裁剪显示异常的现象
修复锁屏音乐与锁屏通知重叠显示的现象
解决连接蓝牙设备桌面会自动刷新的问题
解决偶现应用图标下无应用名称显示的问题
• 其他
解决部分机型录像声音偏小的问题
解决部分机型录屏播放不完整的问题
解决下载任务不显示在下载列表的问题
解决便签无法以图片形式分享到分身应用的问题