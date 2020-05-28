微软Xbox Series X可为老游戏自动添加HDR和120fps支持

IT之家5月28日消息 微软一直对Xbox Series X的向后兼容性提出了很高的要求，不仅可以玩所有的Xbox One游戏，而且还支持Xbox 360和初代Xbox上的许多游戏。

“通过与Xbox高级技术集团的合作，Xbox Series X提供了一种全新的、创新的HDR重构技术，可以让平台自动为游戏添加HDR支持，”Xbox平台团队的合作伙伴项目管理总监Jason Ronald解释道。“由于这项技术是由平台本身来处理的，因此我们可以在对游戏性能零影响的情况下启用HDR，而且我们还可以将其应用到Xbox 360和近20年前开发的初代Xbox游戏中，远在HDR存在之前。”

Ronald并没有具体解释微软是如何在现有游戏中加入HDR的，但该公司过去曾在Xbox One X上的《Mirror's Edge》等老游戏中加入过HDR支持，微软新的“HDR重构技术”是在平台层面应用的，因此不需要开发者做任何工作。微软可能只是在HDR中对游戏进行升级和处理，类似于苹果公司在Apple TV 4K中强制将所有非4K内容变成4K HDR的方式。

微软还计划通过提高帧率来改进一些在Xbox Series X上运行的老游戏。“兼容性团队发明了全新的技术，使更多的游戏能够在更高的分辨率和图像质量下运行，同时仍然尊重原创作者的艺术意图和愿景。”Ronald说，“我们还有着全新的创新，包括将一组精选游戏的帧率从30fps提升到60fps或将60fps提升到120fps。”

除了这些游戏的改进，微软还透露其Xbox Series X的快速恢复功能可以在现有的向后兼容的游戏上启用，快速恢复功能可以让你在多个游戏之间快速切换。

IT之家了解到，所有这些改进都是微软持续进行的向后兼容工作的一部分，允许初代Xbox、Xbox 360和Xbox One游戏在Xbox Series X上运行。微软计划在7月份展示一些第一方次世代游戏，Ronald称：“我们的15个Xbox游戏工作室团队正在努力打造Xbox历史上最大、最好的独占阵容。”