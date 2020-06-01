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继上线火车票业务后，拼多多近日再上线飞机票业务，与火车票业务一样，入口位于拼多多App首页“充值中心”版块。新浪科技就此向拼多多进行求证，截至发稿，拼多多方面暂无回应。
去年拼多多方面曾就上线火车票业务解释称，火车票购买与景区门票等虚拟商品类似，系平台在App场景中发现用户有这样的消费需求，因此增加一个服务插件，平台并未打算作为正式独立业务推出。不过，对坐拥流量的电商平台而言，拓展业务布局并不意外，拼多多是否希望凭借火车票、飞机票等交通领域涉足旅游行业，尚待观察。
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