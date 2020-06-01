【IT之家评测室】vivo X50 Pro首发评测：高颜值，才是硬道理！

作为vivo手机家族市场占有量最大的产品，vivo X系列一直备受消费者的期待，在X30系列发布半年之后，vivo又带来了X50系列手机，同样主打高颜值设计和影像旗舰。

实际上，作为vivo产品线里“历史”最悠久的手机系列，X一直都被vivo寄以厚望，比如全球首发屏幕指纹技术的X20 Plus屏幕指纹版、首发Super HDR技术的X23、vivo首款潜望式长焦手机X30 Pro等等，在X50系列手机上，vivo又带来了微云台技术，这项技术最早在APEX 2020概念机上亮相，随后短短的几个月内，vivo实现了该技术的大规模量产落地，这一点足以验证vivo在创新研发方面所做的努力。

和以往一样，IT之家已经提前拿到了vivo X50 Pro手机，并且将其作为主力机进行长时间的深度体验，现在，IT之家为读者朋友们带来这款产品的上手体验和主观使用感受。

第一部分：外观设计

X系列一直都是vivo家族的颜值担当，因此X50 Pro的高颜值设计是毋庸置疑的，在X50 Pro上，“雅致设计驱动”的高颜值体现在手机的方方面面，比如配色，比如机身曲面，比如后摄ID设计等等，同时，和前几代产品相比，vivo X50 Pro还多了一个优秀的设计属性——轻薄。

我们具体来看。

X50系列拥有“液氧”、“引力”、“黑镜”和“浅醺”四款配色，同时大范围使用了AG磨砂工艺，这种设计能给消费者带来更加温暖的触感。IT之家拿到的是“液氧”配色，vivo官方是这样形容这种配色的——气态的氧凝结成液体，阳光从水面投射下来，反射出变幻的金光，充满活力和希望感。

在实际观感中，“液氧”配色整体呈现着晴朗天空的淡蓝色，这种淡蓝色非常的纯粹，甚至有种马卡龙色系的味道，在光线的折射下，这种淡蓝色的机身还会显出金色的光泽，而AG磨砂玻璃的运用，又让这种金色光泽显得并不是那么刺眼，更像是夕阳西下的金色余晖，非常美妙，并且这种配色是非常中性的，男女都适合。

背面的摄像头部分，是vivo X50 Pro设计上的点睛之笔。

要知道，“微云台”主摄超过2mm的较高凸包对于视觉美观、持握手感、手机平放姿态都有着较大的破坏。vivo设计团队给出的解决方法是“阶梯式摄像头设计”，包括微云台在内的四枚摄像头有序地排布在矩阵双色云阶镜头组内，其中，第一阶为承载主摄、人像和广角的高阶梯，第二阶为承载潜望的中阶梯，层次感和秩序感十足。在颜色运用方面，第一阶梯为黑色，第二阶梯采用了与电池盖（第三阶梯）相呼应的主题色，“双色云阶设计”完成影像和设计两个独立部分的舒适过渡，并且也成为了vivo独有的设计标签。

在矩阵双色云阶镜头组外，是长条状的补光灯。

在细节设计上，vivo X50系列还有一个非常Nice的点——X50机身顶部的“项圈”设计。

X50 Pro顶部位置有一个玻璃贴片，印有5G和professional photography，让机身顶部看起来不那么突兀和单调了，同时在视觉上也缩减了顶部的厚度感。据IT之家了解，vivo内部将这种设计称之为“Choker”，来源于潮流文化的灵感，女孩子们应该对choker非常熟悉了，简单理解就是佩戴在锁骨上方、脖子底部位置的“项圈”（笔者的直男理解），一个小小的设计显得女孩子既可爱又性感。

vivo X50 Pro这次带来了AMOLED柔性曲面屏，不过并没有像NEX3系列瀑布屏那种特别夸张的曲率，曲面部分紧凑而且比较窄，与机身后盖板形成了一种前后对称的曲面设计，因此在使用中也不易产生误触，同时又保证了良好的手感。

X50 Pro的屏幕尺寸为6.56英寸，左侧打孔，孔径比vivo X30上的那个要稍大一些，屏幕亮度500nit典型值，峰值亮度可达到1300nit，同时，这块屏幕的对比度为600w:1，完整覆盖DCI-P3色域，通过SGS护眼认证，有害蓝光比例降低为7.5%，支持HDR10+技术，拥有90Hz高屏幕刷新率+180Hz高触屏采样率，在游戏方面还支持鹰眼模式，增强游戏画面的LTM、饱和度、细节锐化和记忆色。在观感上，这块屏幕基本挑不出什么大问题，属于旗舰水准，同时vivo手机也终于迎来了高刷新率的加持，在体验上要再升级一番。

为了缩小机身厚度，X50 Pro采用了3D柔性曲面屏以及COP封装技术，相较于传统硬屏，在体积上更加轻薄，重量更轻，黑边更窄，整机厚度最薄仅有8.04mm，在重量上，X50 Pro也只有182.5g，在所有的5G智能手机中，vivo X50 Pro的重量控制已经非常出色了。

vivo X50 Pro并不是vivo X系列最轻、最薄的手机，但绝对是手感数一数二的那一款，AG磨砂玻璃丝滑，握持在手中非常的舒服，还不容易沾上指纹，同时前后四曲面机身对手掌也非常的友好，进一步的平衡了机身在手掌中的重量。

实际上，在多代的X系列手机中，X系列手机都围绕着“轻薄”进行设计，比如当年的vivo X1以6.55mm的超薄机身厚度打破了当时的记录、X3的厚度只有5.75mm，2014年底发布的X5 Max更是达到了4.75mm，是业界最薄的4G智能手机。不过19年上半年发布的X27 Pro手机重量突然增到了200g之上，这种设计趋势上的差异之大一度让笔者认为vivo设计团队是不是“脱离”了轻薄设计理念，好在X50系列手机终于回归了轻薄设计，单凭手感和设计，笔者很主观性的认为，vivo X50 Pro是目前市面上唯二轻薄和高颜值兼具的智能手机。

第二部分：拍照体验

注：样张均有压缩



vivo X50 Pro后置四摄，分别包括：

4800万像素主摄（IMX598-AAJH5-C+Largan 微云台，f/1.6光圈，传感器面积1/2英寸，7P镜头）；

800万像素0.6X超广角（超广角，f/2.2光圈，传感器面积1/4英寸）；

800万像素5X潜望（f/3.4光圈，传感器面积1/4.4英寸）；

1300万像素2X人像（f/2.46光圈，传感器面积1/3英寸）；

简单讲一下微云台的防抖原理。

简单理解，“微云台”防抖你可以认为是将手机镜头架在了一个云台上，当遇到运动场景时，整个镜头模组都在防抖，镜片和镜片下面的CMOS位置始终都是保持在一条线上，因此也不会出现镜头偏移问题。

和我们常见的OIS防抖相比，微云台防抖最大的不同之处在于，“微云台”防抖是100%的模组整体防抖，是镜片、传感器等元器件在内的整体运动，因此在防抖运动中，模组内部也不存在相对位移的问题。作为对比，传统OIS防抖的“劣势”就很明显了，其通过镜片的运动来实现机身抖动补偿，如果镜片相对传感器做出大幅运动，则会造成画面非中心区域的大范围画质损失。

“微云台”防抖不仅可有效解决边缘的画质损失问题，其稳定的机械结构能实现前后和左右倾斜方向上的光学防抖，主镜头有着更强大的转动角度，按照官方的说法，防抖范围面积也达到了OIS光学防抖手机的3.2倍。运用到体验场景，超强的防抖能力不仅能解决运动场景中常见的抖动糊片问题，还弥补了传统OIS防抖的先天不足，即弥补了图片边缘的画质损失问题。

基于微云台防抖的优势，vivo还针对运动场景做了软硬结合的优化，在“X轴转动+Y轴转动”的微云台防抖基础上，配合“X轴平移+Y轴平移+Z轴旋转”的电子防抖，两者结合，最终达到“X/Y/YAW/PITCH/ROLL“5轴视频防抖”的效果。辅以智能运动追焦功能，让用户在运动场景下轻松获得更加稳定、清晰、顺畅的运动场景拍摄体验。

我们通过样张一起来看一下。

在日常拍摄中，vivo X50 Pro的样张表现非常稳定，主摄最大光圈f/1.6和1/2英寸的传感器尺寸足以应对各种拍摄场景，整体成像风格略微艳丽，色彩饱和度稍高一些，因此拍摄的草地更绿，花朵也更鲜艳，更讨好眼球，非常适合朋友圈圈赞。同时，X50 Pro的HDR样张动态范围非常广，逆光的场景中也可以大幅度提高画面的宽容度。

▲超广角、阴天环境

▲主摄、阴天环境

▲主摄、室内灯光

▲主摄、微距、阴天环境

▲主摄、微距、阴天环境

▲逆光样张，自动HDR

在一些应用场景下（比如超级微距、比如5X长焦），vivo X50 Pro拍摄的样张，其调色有一种很别致的味道，套用IT之家同事的一句话，就是特别有电影感。

比如下面的几组样张中，色调就像是加了一层滤镜，保证真实的同时，也非常讨好眼球。

▲5X、阴天环境

▲主摄、傍晚、阴天环境

▲超级微距、阴天环境

▲超级微距、阴天环境

很有意思的是，IT之家测试中还发现，vivo X50 Pro的超级微距是默认开启的，笔者有时候想通过主摄拍摄微距，但当距离过近的时候，超级微距就自动开启了，感觉这种设定很奇怪，希望后期更新加入开关。

不过有一说一，X50 Pro超级微距（通过超广角拍摄）是非常出色的，比如上图，图片中花蕊纤毫毕现，甚至连花蕊里面的细小灰尘都能拍清！极其惊艳。

长焦部分，vivo X50 Pro的长焦表现，特别是加入的这枚2X人像镜头，不光满足了用户的日常人像拍摄需求，更多的还弥补了2X-5X之间的变焦需求。因此，在1X、2X、5X这三个档位，你都能拍摄到没有任何画质降低的样张。

▲超广角

▲1X

▲2X

▲5X

通过下面的这组长焦对比样张中，可以明显看到，在2X、5X、10X的样张中，画质都是非常清晰的。

放大到极限的60X之后，百米远处的路牌上面的图案、文字依旧清晰可见，长焦表现非常出色。

当然，60X的样张质量并不高，基本处于“可看不可用”状态，但是能拍出这种效果已经实属不易，平日里应应急还是非常不错的。举一个最简单的应用场景，在候机室候机的时候，远处的信息牌肉眼看不清楚，这时候通过30X、50X，甚至是60X变焦样张就能拍摄出来，成为你身边的望远镜。

微云台主摄的另外一个优势，就是拍摄夜景的时候再也不怕手抖，在一些长曝光场景，手持拍摄的时候成片率更高，糊片的几率进一步降低。

在大部分的夜景样张中，vivo X50 Pro的表现都呈现着旗舰水准，在一些弱光环境下拍摄的样张，细节依旧能够保留清楚，经得起放大。

X50 Pro随拍摄的夜景样张的第一观感就是亮度明显更高。我们放大来看，左侧的夜景画面亮度更高，噪点也更少，但或许是为了消除噪点，画面有了些许的涂抹算法痕迹，细节略有丢失，而右侧虽然细节更多，但画面噪点也更多。

在拍摄时，笔者发现X50 Pro开启夜景模式之后，手持时间大约在3、4秒钟左右，但实际上夜景模式样张的曝光时间都在1秒钟之下，不会像有些手机那样曝光时间直接拉到6s、7s。

在一些复杂的拍摄场景，比如下图中，其灯光是不停变换的，当我们开启夜景模式之后，左侧样张的亮度更高，不过高光处（图片中上部位置）容易过曝（这种情况并不普遍）。

▲普通样张

▲夜景样张

防抖方面，vivo X50 Pro的表现可以用“前无古人”来形容了，毕竟X50 Pro微云台是多个维度的运动补偿，不只是局限于平面防抖，因此在一些前后倾斜的运动场景中，X50 Pro同样可以做到非常出色的防抖补偿。

下面通过几个不同场景的GIF图，简单感受一下vivo X50 Pro稳定的表现。

▲行驶车内、抖动环境（手机贴在车窗下的塑料上，X50 Pro将这些细微的抖动全部过滤掉了。）

▲平行电梯、抖动环境

▲行驶车内、剧烈抖动

为了验证vivo X50 Pro的防抖效果，笔者携带这款手机坐了一趟过山车（请勿模仿），比如下面的过山车场景，摆动的船只可以感受到当时的晃动幅度有多大，但是在这种场景下，vivo X50 Pro的画面同样保持了稳定，只有些许的晃动。

▲过山车上坡、剧烈抖动

遗憾的是，由于过山车下坡的时候，手机摄像头部分沾上了水，导致拍摄的视频并不理想，这里就不和大家分享了。有时间的话，笔者会再去拍摄一次，让大家更清晰的感受到vivo X50 Pro的防抖效果。

还有一点，当你打开相机之后，观察后面的相机模组，可以明显看到主摄就像人的眼睛一样上下左右的转动，非常有趣。

此外，借助能多维度转动的微云台主摄，vivo X50 Pro在视频拍摄方面还支持了运动追焦功能，有点类似“电影追焦”，录像的时候双击拍摄物体，即可实现对拍摄物体的追焦，拍摄物体移动的时候，微云台主摄可实时捕捉，通过变焦以及微云台镜头的转动，让拍摄物体始终保持在画面中心。

GIF大家简单感受一下：

所以，微云台是直击消费者痛点的创新，不仅为vivo X50 Pro带来了超级防抖的能力，还有更稳定的夜间拍摄能力（曝光时间更长而不糊片）、解决了运动场景图片边缘画质损失问题、拍摄更稳定，成片率更高。甚至，微云台镜头实现了多维度的运动，还为用户带来了类似“电影追焦”的视频拍摄体验。

第三部分：性能体验

性能方面，vivo X50 Pro搭载了高通骁龙765G处理器，8GB+128GB / 8GB+256GB，LPDDR4X，UFS 2.1，4315mAh电池和33W vivo Super FlashCharge超快闪充，支持全功能NFC等等。

骁龙765G大家已经非常熟悉了，是高通首款集成的双模5G SOC。CPU方面采用了与骁龙855相同架构的全新八核Kryo475处理器，由1+1+6的三丛集架构组成。配置一颗2.4GHz的超级大核，一颗2.2GHz的性能核心，六颗1.8GHz效率核心。骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620，相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。

我们通过跑分简单来看一下vivo X50 Pr的性能表现。

在在安兔兔跑分中，vivo X50 Pro获得了321145分；

GeekBench4单核得分2862分，多核得7652分；

GeekBench5单核得分612分，多核得分1873分；

在AndroBench的测试中，X50 Pro顺序读取速度为809+MB/s，顺序写入速度为188+MB/s，妥妥的UFS2.1的水平。

在游戏方面，《和平精英》最高支持高清+高帧率模式，在30分钟的游戏内，基本能够全程保持在29FPS以上，表现符合预期。

《王者荣耀》游戏对性能要求不高，优化较好，在《王者荣耀》游戏中，IT之家开启游戏的最高画质，vivo X50 Pro能够获得59.7FPS，基本达到了满帧（60FPS）的效果，表现稳定如一。

在系统方面，vivo X50 Pro搭载了基于Android 10开发的Funtouch OS 10.5系统，颜值迎来了新的升级，在一些动画UI、细节方面相比Funtouch OS 10真的好看了不少！时间原因，系统部分IT之家将做专项测试，敬请期待。

总结：

很主观的说，vivo X50 Pro是笔者今年以来最喜欢的一款智能手机，超高的颜值设计和轻薄手感，让笔者每次的使用都能深刻感受到了赏心悦目。当然，vivo X50 Pro的性能表现并不是旗舰和极致的，但在日常使用中，骁龙765G也足够笔者的使用，偶尔吃鸡、王者也是没有任何压力。

vivo X50 Pro对参数党可能并没有那么友好，特别是那些追求高配置和高性价比的消费者，vivo X50 Pro显然不是第一选择。但是，一款手机的体验好坏是由方方面面决定的，高颜值、轻薄手感、稳定视频拍摄、强大的相机、丰富的拍摄场景等等，特别是微云台主摄的加持，让vivo X50 Pro的核心竞争力非常明显，如果你是颜值党，你受够了市面上厚重的5G手机，喜欢拍照、拍摄视频等等，X50 Pro绝对是你最合适的选择。