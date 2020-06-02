微软 Surface Go 2 国行正式开售：升级大屏窄边框，2988 元起

IT之家6月2日消息 今日，微软 Surface Go 2 国行正式开售！起售价为2988元，搭配Surface All Access套餐享24期免息，月供低至124.5元起，点此购买。

Surface Go 2国行售价一览：

奔腾 4425Y/4GB/64GB/WiFi，售价2988元

奔腾 4425Y/8GB/128GB/WiFi，售价3988元

酷睿 m3/8GB/128GB/带 LTE 增强版，售价5788元

Surface Go 2新款升级了10.5英寸PixelSense屏，边框更窄，除此之外，电池续航时间更长，支持LTE和Wi-Fi 6等。

微软Surface Go 2使用Intel Core m3-8100Y CPU，频率为1.1GHz，低于初代Surface Go，但提供的最高Turbo频率高达3.4GHz。在其他方面还有一些细微调整，这次你可以期待更好的性能。

IT之家此前报道，微软声称搭载m3处理器的Surface Go 2相比上代性能最高提升64%。

Surface Go 2增加了Studio Mic麦克风，微软称双麦克风解决方案可以增加声音清晰度和减少背景噪音。前置摄像头为500万像素，微软还为后置摄像头添加了新的摄像头应用程序，使其更容易扫描文件和白板。

Surface Go 2从今天开始在微软中国官方商城可以预定，基础版本配置4GB RAM和64GB eMMC存储，起价为2988元，8GB RAM和128GB SSD的带 LTE 增强版最高售价为5788元。

· 点击访问：微软中国官方商城