近 25 年科技成果大盘点，有几大重要领域不得不看

提起1995年，许多人都感觉似乎已经十分遥远，那时炙手可热的科技产品，比如DVD播放机、移动电话等现在看来显得如此笨重。然而在那之后的25年里，科技领域发生了巨大变化，许多科技产品和技术永远改变了我们的生活和世界，让我们与信息、娱乐和彼此更紧密地联系起来。

1.苹果手机

图1：苹果已故联合创始人兼首席执行官史蒂夫·乔布斯在2007年1月9日发布iPhone时，称其为“革命性的、神奇的产品，比任何其他手机都要领先5年”

苹果手机并不是第一款智能手机，但2007年的问世的确“一炮而红”。它具有强大的功能，能够运行数千个应用程序，将我们前所未见的诸多功能集成到一台设备上，实现社交、通讯、移动网络全球互联。苹果发起的移动通信革命也结束了傻瓜相机、GPS仪表盘、摄像机、掌上电脑以及MP3播放器时代。现在人们使用手机购物、照明等，苹果手机成为科技界的瑞士军刀。在iPhone推出13年后的今天，全球有超过35亿人使用智能手机，几乎占地球人口的一半。

2.WI-FI

图2：Wi-Fi已经成为我们日常生活和工作中必不可少的技术

如果没有Wi-Fi等无线通信技术，我们今天使用的智能手机和互联网就不可能实现。1995年，当你想在家“网上冲浪”时你需要一根网线，1997年，WI-FI技术问世并投入使用，人们终于可以摆脱网线束缚，享受在家或办公室可以随意走动上网的方便快捷。多年来，Wi-Fi变得越来越快，并进入了电脑、移动设备甚至汽车领域。

3.物联网

图3：物联网允许设备在没有人类互动的情况下连接和共享信息

Wi-Fi不仅让我们可以查看电子邮件或逃避无聊，它还使大量无需人与人互动就能连接和共享信息的消费设备成为可能，创造了名为物联网的系统。物联网这个词出现在1999年，但直到最近十几年才崭露头角。今天，全球有数百亿台联网设备，可以让我们执行智能家居任务，比如打开灯，检查前门等。以及工业应用，例如在医疗保健和市政服务管理方面。今年在物联网技术上的支出预计将达到2480亿美元，是三年前的两倍多。在五年内，市场规模预计将超过1.5万亿美元。

4.语音助手

图4：语音助手会告诉用户天气预报、播放音乐以及帮你浇灌草坪

对大多数用户而言，智能家居的核心是语音助手，如亚马逊Alexa、谷歌助手和苹果Siri。“小语音助手们”连上网就能主动为你播报天气、新闻，播放各种音乐等。截止2019年，全球有超过32.5亿台设备在使用语音识别技术，预计在2023年该数字将增至8亿。但这项技术同样存在隐私问题，会将用户信息传输给亚马逊、谷歌和苹果等。三大公司均承认，为了提高软件的准确性，他们使用人工承包商来监听语音助手对话。

5.蓝牙

图5：蓝牙技术使我们能够在双手紧握方向盘的同时进行电话通话

另一项必不可少的无线通信技术当属蓝牙技术，这是一种短距离连接设备的无线电链路。1999年问世的蓝牙技术，可实现短距离信息无线交互，帮助用户腾开手边通话边干活，如开车时打电话等。之后，蓝牙技术还可与无线蓝牙耳机、便携式无线扬声器、智能手机、电脑和汽车短距离互联。2012至2018年间，全球蓝牙用户超过百亿。现在，蓝牙技术还被广泛使用于智能家居中，用蓝牙技术控制门锁、灯光等。

6.虚拟专用网

图6：VPN帮助员工远程工作

虚拟专用网（VPN）本质上是用于在互联网上传输数据的加密隧道，这对万千企业私人用户来说至关重要。1996年，该技术问世，最初仅用于公司内网，这样他们的远程员工就可以安全地访问公司的内部网。到2018年，超过四分之一的网络用户使用VPN技术。

7.比特币

图7：比特币融合了技术、货币、数学、经济学和社会动力学等知识

比特币是一种P2P形式的虚拟加密数字货币。2017年1月1日，比特币价值突破1000美元，同年12月价值超过19000美元，2018年上半年其价值跌落了50%。比特币集科技、货币、数学、经济、社会动力学等多学科知识于一体，比特币不通过用户名、ID或社会安全号码连接买卖双方，而是使用加密密钥。比特币交易风险大，同时会有数千“淘金者”竞争。

8.区块链

图8：区块链可作为一种安全的数字账簿工作

比特币起源于区块链技术，后者是加密货币背后的加密技术。由于区块链作为一种安全的数字账簿工作，许多初创公司希望将其应用于投票、彩票、身份证和身份验证、图形渲染、福利支付、求职和保险支付等方面。分析公司Gartner估计，到2025年，区块链将为企业提供1760亿美元的价值，到2030年将达到惊人的3.1万亿美元。

9.MP3

图9：MP3技术使音乐设备变得携带更方便

在过去的25年里，娱乐设备变得更加便携，这在很大程度上要归功于MP3和MP4压缩技术的引入。对高质量、低比特率编码的研究始于20世纪70年代。这个想法是将音频压缩成数字文件，而音频质量几乎没有损失。我们今天所知的MP3标准是在90年代中期出现的，但第一个移动MP3播放器直到1998年才开始为消费者所用，当时韩国Saehan公司发布了MPMan，这是一款基于Flash的播放器，可以容纳大约12首歌曲。

1999年，当时19岁的学生肖恩·范宁(Shawn Fning)创建了一个软件一款，允许用户在互联网上免费交换MP3文件。然而此举削减了唱片行业和艺术家的利润，他们提起诉讼，最终导致Napster破产，但这种形式帮助催生了Spotify、苹果音乐(Apple Music)等许多流媒体音乐服务。

10.面部识别

图10：面部识别技术可帮助解锁设备并追踪个人

新兴的人脸识别技术应用日益广泛，其生物特征识别技术可通过用户面部特征进行核实和识别身份。这项技术帮助我们解锁设备并将数字相册中的照片分类，但监控和营销可能才是其最终的主要用途。连接到面部识别数据库的摄像头包含数百万张面部照片和驾照照片，用于识别犯罪嫌疑人。

此外，当你走进超市或商店，人脸识别还可根据你日常喜好推荐满足用户需求的特定商品。不过，这些活动都会引发隐私问题，从执法越权，到带有隐藏种族偏见的系统，再到黑客获取您的安全信息，不一而足。而且有些系统并不总是非常准确。即便如此，人脸识别技术市场前景依旧广阔，单在美国，这个市场规模预计能从2019年的32亿美元增长到2024年的70亿美元。

11.人工智能

图11：在互联网上，AI可被用于从语音识别到垃圾邮件过滤等

人工智能（AI）过去仅限于科幻小说中，但近几十年来，它已经进入现实世界，成为我们这个时代最重要的技术之一。除了充当面部识别背后的大脑，AI还帮助解决交通、零售和医疗保健方面的关键问题。在互联网上，它被用于从语音识别到垃圾邮件过滤等。华纳兄弟甚至计划使用AI来分析其潜在的电影，并选择哪些电影进行开发。

但也有人担心，随着包括无人机、导弹防御系统和哨兵机器人在内的自主武器的发明，反乌托邦的未来迫在眉睫。行业领袖呼吁对这项技术进行监管，以防止像深度伪造（deepfakes）这样的工具带来的潜在危害，这些工具可以伪造视频，让人们看起来好像说了或做了他们没有说过或做过的事情。

12.无人机

图12：无人机已被用于拍摄电影片段、递送包裹和为农作物上喷洒农药以保护农场

无人机在最近几年取得长足进步，这个最初只是业余爱好者的设备已经改变了许多行业，包括利用无人机拍摄电影，向交通不便的地方递送包裹，勘察建筑工地，并为农作物喷洒杀虫剂等。无人机现在分为多个种类，从四轴飞行器到携带有效载荷的迷你飞机。在美墨边境，海关和边境保护局使用价值1600万美元的军用捕食者无人机，飞行高度可达15000米，配备了足够强大的雷达，可以探测沙子中的脚印。在可见的将来，无人机预计将挤满天空，充当私人空中出租车，并执行运送药品、帮助搜救和灭火等救生职责。

13.DNA检测试剂盒

图13：DNA测试有助于识别未知的亲属和犯罪嫌疑人

通过简单的脸颊拭子或唾液样本，DNA检测试剂盒帮助加深了我们对祖先的了解及确定亲子关系，并揭示了特定健康问题和疾病易感性。在过去的几年里，这些工具包已经变得相当实惠和受欢迎。执法机构尤其喜欢这类工具，基因系谱技术帮助他们破获了多起谋杀、强奸和袭击案件，其中有些是数十年的悬案。调查人员使用传统的家谱研究来确定可能的嫌疑人，然后测试这些嫌疑人是否与犯罪现场的DNA匹配。但这种做法依赖于调查人员能够接触到大量的DNA图谱，这引发了隐私监管机构的担忧。

14.量子计算

图14：量子计算每年都在计算能力上实现巨大的飞跃

公司和国家正在投入数十亿美元用于量子计算的研发，他们打赌这会带来丰厚回报，在化学、航运、材料设计、金融、AI等领域开辟新的能力。这项技术开始显示出研究人员几十年来始终预测的前景。去年，谷歌设计的Sycamore量子处理器在200秒内完成了惊人任务，需要世界上最快超级计算机运算1万年。曾经销售过大量大型机的霍尼韦尔预测，在未来五年中，其量子计算机的性能将以每年10倍的速度增长。这意味着到2025年，它们的速度将提高10万倍。

15.社交网络

图15：社交媒体越来越多吸引人们的注意力

20年前，网络世界是个非常不同的地方。有些人可能还记得成立于2002年的Friendster，它允许人们填写在线个人资料，并与他们在现实生活中认识的人联系。但两年后，马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)改变了一切，他推出了面向大学生的社交网站Facebook。Facebook在2006年向公众开放，很快就把Friendster和MySpace远远甩在了后面。如今，Facebook帮助人们联系和保持联系，但它真正的业务是广告。去年，其广告收入达320亿美元。它还为人们聊天、分享照片和找工作等活动铺平了道路。Facebook现在有23.7亿用户，几乎占世界人口的三分之一。

16.3D打印

图16：正在工作的3D打印机

3D打印正在逐渐发展成为主流技术，家用3D打印机得到越来越多人的青睐。3D打印作为设计任何东西的原型的简便方式，很早就站稳了脚跟。这项技术允许制造商制造比金属替代品更轻、形状不同寻常的塑料部件，这是传统注塑方法无法实现的。这些设备被用来在足球头盔和阿迪达斯跑鞋内制造材料，保时捷计划推出新的3D打印程序，允许客户对他们的汽车座椅进行部分3D打印。有人称3D打印为第四次工业革命。咨询公司德勤(Deloitte)估计，美国大公司在该领域的支出正以每年约13%的速度增长，2020年可能达到20亿美元。

17.视频流服务

图17：对许多消费者来说，视频流服务正在迅速取代有线电视和卫星电视订阅

25年前，一种新的媒体存储格式席卷了娱乐界，DVD的画质和音质都优于VHS录像带，而且它们在货架上占用的空间更少。电影租赁商店抛弃了VHS，转而使用DVD，Netflix等在线租赁服务应运而生，提供了将租来的光盘直接邮寄给用户的便利。然后Netflix推出了流媒体服务，允许人们在互联网上观看影视节目。消费者爱上了点播的便捷性，开始了“掐线”现象。随着亚马逊Prime Video、Hulu和YouTube等更多流媒体服务的出现，消费者开始取消有线和卫星订阅，百视通(Blockbuster)等租赁服务也纷纷倒闭。eMarketer的数据显示，到明年，预计将有超过1/5的美国家庭取消有线和卫星服务。

18.音乐流媒体服务

图18：流媒体音乐占美国所有音乐消费的85%

黑胶唱片将永远受到发烧友的欢迎，但流媒体服务仍是音乐收听的未来。流媒体音乐很便宜，甚至是免费的，而且在便利性方面超过了任何物理格式。统计数据显示，流媒体现在占美国所有音乐消费的85%，比2018年增长了7.6%。2019年，点播音频流媒体服务消费达到创纪录的7050亿次，比上年增长32%。RIAA的数据发现，2019年音乐行业总收入增长了13%，达到111亿美元，其中流媒体收入占总收入的近80%。但与此同时，2019年专辑销量下滑23%，歌曲销量下滑26%。

19.应用程序

图19：市场上有数以百万计的应用程序，帮助你完成几乎任何你能想象到的任务

移动应用改变了我们消费媒体和沟通的方式，从新闻和流媒体服务到短信和社交媒体应用都是如此。它们还改变了我们的日常生活方式，帮助我们获得按需乘车、短期和长期租赁以及食品外卖服务等。苹果应用商店中有200多万个应用程序，创造了大约500亿美元的收入。

20.自动驾驶汽车

图20：Uber改装的无人驾驶汽车福特Fusion

自动驾驶汽车的前景已经被吹捧了十多年：支持者说，如果没有人类司机，汽车将会更安全、更舒适，特别是在长途旅行中。长期以来，科技公司始终致力于将其变成现实。谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶汽车公司Waymo的无人驾驶车队自2009年成立以来，已在公共道路上行驶了超过3200万公里。虽然全自动驾驶汽车可能在未来十年内依然不会成为现实，但我们已经从为自动驾驶汽车开发的技术中受益，包括自适应巡航控制、自动前向碰撞制动、自动停车、自动驾驶和车道保持辅助等。

21.射频识别

图21：射频识别技术帮助许多汽车用户不用钥匙就能打开和启动汽车

零售商在大约20年前就爱上了射频识别跟踪，吹捧这种小芯片是控制库存和减少盗窃的便捷方式，而人们不必接触标记的物品。如今，它们有各种各样的应用，包括跟踪汽车、计算机设备和书籍。它们被植入动物体内，帮助识别走失的宠物身份，农民用它们来监控庄稼和牲畜，它们还帮助食品公司追踪包装商品的来源。由于需求的增长，特别是在医疗和保健行业，跟踪技术被用来监控患者和标签药物，RFID标签行业的支出预计将达到170亿美元，是2018年82亿美元的两倍多。

22.虚拟现实

图22：虚拟现实技术不仅仅可用于游戏

许多公司已经开始使用虚拟现实（VR）技术，它将用户带到计算机生成的世界。VR曾经仅存在于华特迪士尼的《创世纪》(Tron)等科幻电影领域，现在已经成长为价值约180亿美元的现实世界产业。虽然视频游戏行业预计将从VR中获得经济提振，但科技行业看到了这项新兴技术更广泛的应用，包括教育、医疗保健、建筑和娱乐。

23.视频会议

图23：这名旧金山湾区男孩用Zoom视频会议应用与学前班同学和老师见面

随着新冠疫情改变了我们生活的世界，迫使我们避免与他人接触，视频会议的普及程度呈爆炸式增长。可视电话自20世纪70年代以来始终以某种形式呈现，但直到网络出现后这项技术才开始腾飞。与网络摄像头一起，Skype和iChat等免费互联网服务在21世纪头10年普及了这项技术，将视频会议带到了互联网的各个角落。随着公司和学校实施在家工作和学习的政策，视频会议应用越来越受欢迎。