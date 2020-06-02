【IT之家评测室】荣耀平板 V6 评测：性能之外，体验更优

5 月 18 日晚间，荣耀正式发布了全新的平板产品——荣耀平板 V6。荣耀平板 V6 在配置上搭载了麒麟 985 旗舰级芯片、5G、WiFi 6+、2K 全面屏等旗舰配置，在软件生态方面还支持多屏协同、荣耀 Magic-Pencil、平行视界等生产力功能，软硬件协同，为用户带来更极致的体验。

那么荣耀平板 V6 的表现究竟如何呢？IT之家现在为小伙伴们带来这款新品的使用体验。

第一部分：设计

荣耀平板 V6 拥有钛空银、幻夜黑、绿野仙踪三款配色，IT之家拿到的是钛空银配色（6+128GB、5G 版），先从配色讲起。

以 IT之家拿到的钛空银配色为例，钛空银主要以亮银色为主，充满了金属质感，同时，表面还采用了微砂面的设计，光线下能折射出纯净剔透的光泽，手感更接近于磨砂玻璃，这种设计不仅增强了整机的雾面感，更是可以有效减少指纹的留存，也让机身表面的硬度更大。

荣耀平板 V6 的金属中框部分设计较为圆润和饱满，并且采用了磨砂工艺，这种设计的好处是在握持平板的时候手感更舒适，进一步地平衡平板在手掌中的重量。

同时，在平板的上下中框位置，共有四排扬声器开孔，按照官方的说法，荣耀平板 V6 采用 4 扬声器 4 声道对称设计，采用了华为自主研发的 Histen6.1 3D 立体音效技术，让声音呈现出三维空间的真实效果。

平板的下中框位置还有一个 SIM 卡卡槽。

在整个平板市场的网络连接方面，荣耀平板 V6 的性能表现可以说一马当先了。

荣耀平板 V6 正面采用了 10.4 英寸的 2K 全面屏，屏幕通过了德国莱茵 TUV 低蓝光认证和国家眼科工程中心的护眼认证。

荣耀平板 V6 的屏幕边框宽度为 7.9mm，屏占比为 84%。在屏幕参数方面，包括 225PPI，470nits（典型值）的亮度，100%sRGB 的色域。同时，荣耀平板 V6 还支持 “锐屏”显示增强技术，针对视频播放、图片浏览等场景，能够有效的增强画面的细节，呈现出更为通透、更高色彩饱和度的画面。

第二部分：系统交互和软件生态

在以往，平板电脑基本是苹果 iPad 的代名词，安卓平板虽也有市场，但让消费者满意的产品并不多，要么价格非常高昂，要么配置体验总差点火候。

华为进军平板市场，借助于触控、手写笔、键盘、便携的轻薄机身以及平行视界、多屏协同、智慧分屏等等一系列的创新功能，在很大程度上改变了安卓平板市场的状态，改变了安卓平板在消费者心中的形象。

荣耀平板 V6，同样搭载了华为引以为傲的平行视界、多屏协同等功能，这些功能的加入，让荣耀平板 V6 的系统交互体验迎来了从 0 到 1 的升级。以往安卓平板上存在的应用不适配、操作逻辑蹩脚、交互反人类的等等问题，在荣耀平板 V6 上都成为了过去式。

IT之家这里着重讲一下荣耀平板 V6 的系统交互和软件生态。

因为疫情的原因，今年来线上学习大热，荣耀自然考虑到了这部分群体的需求，在荣耀平板 V6 内，内置了教育中心和儿童乐园两大 App，前者基本覆盖了 K12 教育的所有教材，内置海量免费、收费的在线课程、名师课堂等等。

包括有道精品课、学而思网校、纳米盒、洋葱学院等众多教育应用的课程资源，为学子们打造专业的线上学习空间。

儿童乐园则是荣耀专为儿童打造的益智教育学习乐园，这里不仅有海量知识可以学习，还有很多好玩的益智游戏，用寓教于乐的方式增长儿童们的知识储备。

同时，针对视力保护问题，荣耀平板 V6 还支持蓝光过滤、距离提醒、躺姿提醒、抖动提醒、电子书模式、感光提醒等等功能。

以距离提醒为例，当设备通过摄像头检测到儿童的眼睛距离设备过近时，系统会自动生成图片并辅以语音播报的形式提醒保持合适距离。

此外家长还可以设置时间管理，设置单次使用的时间和总时长。再比如还可以对应用设置权限，锁定应用市场，设置家长辅助密码，无法随意退回到桌面，让设备更纯粹和彻底的成为孩子们的学习工具。

荣耀平板 V6 支持荣耀 Magic-Pencil 手写笔，充电 30 秒钟可支持书写 10 分钟。在软件生态方面，平板内还预置了 Nebo for HUAWEI 软件和 MagicUI 自带的备忘录软件。

其中，Nebo for HUAWEI 支持智能笔迹识别，支持智能图表编辑，手绘图表秒变印刷体。

对于学生党们来说，这款软件简直就是 “笔记神器”，比如手写内容秒变文字、手写数学计算，可以实现手画的图表变成线条平直、排列整齐的印刷体图表等等。

荣耀 Magic-Pencil 为荣耀平板 V6 的创造力起到了 “画龙点睛”的作用，分寸恰到好处，更加舒适握持。

同时，荣耀 Magic-Pencil 还支持 4096 级压感，落笔精准，行云流水，支持侧锋书写，笔锋倾斜即可轻松绘出阴影效果，同时这款手写笔还具备超低延时，保证了创作者在绘画、书写的时候保持最强的跟手性体验。

此外，荣耀平板 V6 还支持熄屏速记功能，平板在熄屏状态下，用手写笔点击屏幕即可唤醒备忘录，实现快速笔记。

GIF 演示

荣耀平板 V6 不仅是学生党们的在线学习利器，在娱乐和智慧轻办公方面，荣耀平板 V6 也有着令人印象深刻的表现。

比如平行视界功能，简单理解的话，该功能充分利用平板大屏幕的优势，将一款 App 一分为二，将一级页面和二级页面放在左右两侧显示，并且两个页面可同时进行操作。充分利用了大屏的优势，显示更多的信息，并减少不必要的重复操作，提高效率。比如在 IT之家 App 中，你可以一边浏览新闻一边刷新闻流，充分借助平板大屏幕的优势，一个屏幕分成了两半，让你不错过任何新鲜资讯。

腾讯视频 App 平行视界 GIF 演示

IT之家平行视界 GIF 演示

平行视界还有着一套非常严谨的横屏竖屏逻辑，比如下面的 GIF 图演示，当你横屏握持平板的时候，此时开启平行视界的 IT之家 App 一分为二，当你竖屏的时候，屏幕内容则只会显示右侧的内容页，这个横竖屏之间转换非常自然。

智慧分屏也是荣耀平板 V6 的一大杀手锏，其实现了多应用多任务同屏处理，比如你可以一边屏幕看学习资料，另一边屏幕在记事本上做学习记录。

同时，荣耀平板 V6 的智慧分屏还支持不同应用间通过直接拖拽文字或图片的数据交换，大大节省了用户的宝贵时间，进一步提高工作学习效率。

GIF 演示

GIF 演示

除此之外，荣耀平板 V6 还支持应用 “小窗口”显示，开启小窗口模式后的 App 可以随意在屏幕上拖拽等操作。

多屏协同是大家非常熟悉的一个功能了，此前荣耀 / 华为手机的评测中，IT之家曾多次详细介绍过。在荣耀平板 V6 上，你可以将华为 / 荣耀手机与平板互联互通，实现手机和平板二者协同操作、数据流转和多屏操控。

你可以在平板上控制手机的内容，比如将手机相册里的图片快速的拖动到平板上，手机上的所有操作在平板上就能完成，省去了来来回回拿起放下手机的繁琐步骤。

GIF 演示

再比如荣耀手机上未处理完的文档，尚未结束的聊天，都不会被打断，都可以完美接续到荣耀平板 V6 上。

第三部分：性能和游戏表现

作为荣耀的旗舰级产品，荣耀平板 V6 搭载了麒麟 985 旗舰级芯片，是继麒麟 990 和麒麟 820 两款 5G 芯片后，麒麟系列第三款 5G 芯片，定位在麒麟 820 与 990 之间，安兔兔跑分在 40 万 + 左右。

此外，荣耀平板 V6 搭载的麒麟 985 集成了 5G Modem，支持 NSA/SA 双架构和 TDD/FDD 全频段，给消费者们带来了旗舰级 5G 通信体验，与此同时，荣耀平板 V6 还是首款同时支持 5G+ Wi-Fi 6 的平板，其支持的 160MHz 超大频宽和动态窄频宽技术，体验更优。

具体来看，麒麟 985 采用了 7nm 制程，CPU 架构方面包括 1 个 2.58GHz A76 核心 + 3 个 2.4GHz A76 核心 + 4 个 1.84GHz A55 核心，1+3+4 三重架构，GPU 方面，首次采用 8 核 Mali-G77 GPU，性能与能效大幅提升，针对游戏场景，麒麟 985 还支持 Kirin Gaming+ 2.0。

我们直接通过《和平精英》来测试荣耀平板 V6 的性能表现。

在《和平精英》游戏中，我们开启了流畅画质 + 极限帧率，在游戏中，我们测得荣耀平板 V6 平均帧率为 59.7FPS，帧率表现非常稳定，接近满帧表现。

在 10 分钟的游戏中，荣耀 V6 的核心频率也是非常稳定，8 枚核心基本稳定在 1GHz-1.5Ghz 之间。

通过上述数据不难看出，荣耀平板 V6 的性能表现非常出色，对于消费者的日常使用来说是完全足够。不过笔者认为，用平板玩一些对操控有较高要求的手游，其操作手感还是比不过尺寸更小一些的智能手机，荣耀平板 V6 更适合玩一些点击操作的休闲娱乐类游戏。

总结：

总的来说，荣耀平板 V6 是一款非常注重交互体验、全球首款同时支持 5G+Wi-Fi 6 的平板设备，平行视界、多屏协同、智慧分屏等等功能让平板电脑的体验迎来了根本上的变革，使其拥有了轻办公的能力，而平板内置的教育中心、儿童乐园等应用，也让荣耀平板 V6 的内容生态更加丰富，同时，荣耀 Magic-Pencil 的加入，也让其成为年轻人的创造力工具。无论是学生党，还是职场人士，荣耀平板 V6 都是一个不错的选择。