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618 强势来袭，技嘉雕牌全新 Z490 主板开启特惠

2020/6/8 15:50:47来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

一年一度的 618 年中大促即将开始，技嘉全新的 Z490 主板同样参与大促，京东 618 期间，技嘉小雕 Z490 AORUS PRO AX 秒杀价 2178 元，技嘉超级雕 Z490 AORUS MASTER 到手价 3978 元。

随着英特尔十代酷睿桌面处理器的推出，技嘉也推出了多款支持十代酷睿的主板产品，其中适合主流玩家的小雕 Z490 AORUS PRO AX 以及适合极致性能追求的超级雕 Z490 AORUS MASTER 就是两款适合体验十代酷睿处理器的主板产品。技嘉 Z490 主板全系支持 Q-FLASH 快速更新 BIOS，方便日常装机使用。

技嘉 Z490 AORUS MASTER 超级雕主板升级到了双 8pin 供电，14 相服务器级供电，每一项可以提供 90A 的电流支持，另外还搭载了钽电容。

散热方面，Z490 AORUS MASTER 采用了二代直触式热管散热，并且搭载了面积更大的 M.2 散热装甲，新款主板采用了 PCIe 4.0 级别用料，很明显也是为下一代支持 PCIe 4.0 的 CPU 做好了准备。接口方面，Z490 AORUS MASTER 搭载了更快的 2.5G 有线网卡和 Wi-Fi 6 无线网卡。

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另外一款面向主流市场的小雕 Z490 AORUS PRO AX 主板采用了直出 12+1 相 CPU 供电，同样采用了二代直触式热管散热，配备面积更大的 M.2 散热装甲，采用了 PCIe 4.0 级别用料，搭载了更快的 2.5Gbps 有线网卡和 Wi-Fi 6 无线网卡。

技嘉小雕 Z490 AORUS PRO AX 主板在 6 月 1 日和 6 月 18 日可抢秒杀券，券后到手价为 2178 元。另外，6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 16 日、6 月 17 日、6 月 18 日购买小雕 Z490 AORUS PRO AX 主板可享 24 期免息，每天仅需 3.8 元。

京东技嘉（GIGABYTE）Z490 AORUS PRO AX 小雕 PRO 主板 支持 CPU 10900K/10700K（Intel Z490/LGA 1200）2198 元直达链接

除了这两款全新的 Z490 产品，技嘉同期上市的 Z490 主板还包括大雕 Z490 AORUS XTREME 、小雕 Z490 AORUS ELITE AC、迷你雕 Z490I AORUS ULTRA。想要了解更多产品，可以前往技嘉 618 京东专场：点此进入

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关键词：技嘉Z490大雕主板

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