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台媒：苹果 iPhone 12/Pro 从 7 月份开始生产

2020/6/10 1:47:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 10 日消息  据台湾电子时报 DigiTimes 报道，苹果将于 6 月底完成即将推出的 iPhone 12 系列 “EVT”或 “工程验证与测试”阶段的第二阶段，并于 7 月开始生产该手机。

该报告的措辞表明，所有 “iPhone 12”型号都将于下个月投入生产，但尚不清楚是否所有 iPhone 12 型号同时启动。尽管苹果很可能会像往常一样在 9 月发布其 “iPhone 12”产品线，但分析师郭明錤和其他人士此前曾声称，由于生产方面的挑战，支持超高速 mmWave 5G 的 iPhone 12 高端机型将面临发布推迟的问题。

郭明錤特别指出，由于 4 月初天线封装设计的改变，mmWave iPhone 12 的生产将被 “推迟”。入门款 “iPhone 12”机型有望支持 sub-6GHz 5G。

IT之家此前报道，预计苹果将在今年晚些时候发布四款新 iPhone 12，包括两款配备 5.4 英寸和 6.1 英寸显示屏的‌iPhone 12‌机型和两款配备 6.1 英寸和 6.7 英寸显示屏的‌iPhone 12‌ Pro 机型。预计所有这四个型号都将配备 OLED 显示屏、5G 支持和小刘海缺口，而有传言称 iPhone 12 Pro 型号将获得 LiDAR 传感器（激光雷达）。

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关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro

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