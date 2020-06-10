华为 / 荣耀手机羊城通免费换领！第 16 次起刷卡打 6 折

自 2018 年 Huawei Pay 正式推出手机羊城通卡业务后，越来越多的华为 / 荣耀手机用户开始在手机上免费换领羊城通手机卡，实现更轻松的公共交通畅行服务。

相较于传统的刷卡、投币或者是扫描二维码方式乘车，使用 Huawei Pay 手机羊城通乘车更便捷，更省心。以前出门总是怕忘记携带公交卡，公交卡丢失了补办又格外麻烦，现在拿着手机就能出门，实现真正的一机两用。一台手机就能轻装上阵，为国内智慧交通的建设和发展起到了积极作用。

在广州生活的小伙伴都知道，每次出门，除了必带的手机、钥匙、钱包等之外，羊城通卡也是出门必不可少的必需品，有时候出门太急忘记携带羊城通卡，恰好身上又没零钱，出行期间就非常麻烦。有时候在地铁里遇到手机没有信号，买票付不了款，那更是尴尬。为了解决出行遇到的困扰，小编推荐大家一款便利的 “出行神器”——手机羊城通卡。如果你是华为 / 荣耀手机的用户 , 可以把羊城通实体卡免费换领为手机交通卡。成功换领后，卡内余额和乘车信息都会转移到手机上，你的手机内相当于拥有了一张虚拟羊城通，出门在外再也不用担心忘记携带公交卡了。出门只需带一部手机，即可轻松乘坐公交地铁。

使用 HuaweiPay 手机羊城通有不少优势，比如：

✔刷卡不用找：不用解锁手机或打开 App，手机一碰即付，无需验指纹；

✔无网也能用：早高峰人再多也不怕；

✔充值不用等：手机即可在线查余额、在线充值不用排队；

✔打折一样多：和实体羊城通卡一样，第 16 次起刷卡同享 6 折。

6 折乘车能省多少钱呢？在这里，小编给大家算一笔帐：

那么，华为、荣耀手机用户该如何免费申请这张手机羊城通呢？

很简单——你只需要准备一张羊城通实体卡、一台华为 / 荣耀手机，即可轻松换领成手机交通卡。

支持设备包括：

华为：华为 40 系列、P30 系列、P20 系列、P10 系列、Mate 30 系列、Mate 20 系列、Mate 10 系列、Mate 9 系列、Mate Xs、Mate X、Mate RS、nova 7、nova 7 Pro、nova 6、nova 6（5G 版）、nova 5 Pro、nova2s。

荣耀：荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 V20、荣耀 V10、荣耀 V9、荣耀 V8 全网通、荣耀 30、荣耀 30 PRO、荣耀 30 PRO+、荣耀 20、荣耀 20 PRO、荣耀 10（不含青春版）、荣耀 9（不含青春版）、荣耀 8（不含青春版）、荣耀 Note10、荣耀 Magic 2。

伴随着科技的快速发展，智能手机在我们的智慧生活中扮演越来越重要的角色，Huawei pay 交通卡为广州市民带来了便民服务，利用科技创新将金融与生活服务融合，为大家带来了多元化的支付体验，更是方便了大家的日常出行。另一方面，手机羊城通卡也为广大市民的绿色出行起到了积极的推广作用，出门优选公交、地铁，低碳环保，更是有效的缓解了城市交通拥堵，促进城市绿色发展，进一步的完善了广州乃至全国的智能出行网络生态。