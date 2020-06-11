vivo X50 Pro 微云台体验：开启影像拍摄的第三维度

因为疫情原因，今年原本在 MWC 上发布的 vivo APEX 2020 概念机推迟到了 2 月 28 日，并且改为了线上发布，发布会的时间很短，只有一分钟，与其说是 “发布会”，不如用 “视频分享会”形容更精准。当然，在这短短的 1 分钟视频内，APEX 2020 上诸如全视一体屏、屏下摄像头、5-7.5 倍潜望式连续光学变焦、超稳微云台主摄等黑科技纷纷亮相，vivo 再次向业界再次秀了一把肌肉。

APEX 是 vivo 手机的探路者，代表着 vivo 在极致科技上的极致探索，而后续发布的 X 系列、NEX 系列手机将陆续搭载 APEX 上的部分黑科技，这种做法有点类似汽车品牌，先搞个概念车，告诉大家——看吧！这里凝聚了我们对未来汽车的设计理念。

在 APEX 2020 发布不到半年的时间后，vivo X50 Pro 带着量产版的微云台主摄和广大消费者们见面，微云台技术能在如此短的时间内实现量产落地实属意外，着实让整个市场倍感惊喜。

vivo X 系列是 vivo 手机的时尚、影像探索先锋，更是 vivo 手机销量大军的中流砥柱，毕竟对于广大消费者而言，影像和外观是智能手机最容易感知到的点，也正因如此，每一代 X 系列手机在影像方面都会迎来各种技术升级，比如 X20 带来的逆光拍摄，丰富了用户的拍摄场景，比如 X23 国内首发的超广角，进一步扩大了用户的拍摄 “广度”；再比如 X30 系列带来了潜望式长焦，打破了空间的限制，远距离也能拍摄清楚。

在 vivo X50 系列上，vivo 带来的微云台技术是 vivo 对影像的全新 “维度”的探索，其突破了思考维度，率先从 “二维防抖”迈进了立体的 “无损防抖”时代。

在这个 5G 和短视频盛行的时代，视频防抖对于一款智能手机而言越来越重要，消费者也对视频防抖提出了更高一层的要求。实际上，第一款支持 OIS 光学防抖的手机早在 2007 就已经面世，也正因如此，光学防抖对于手机来说并不是一个新鲜的概念，但在这十几年的更新迭代中，智能手机的防抖始终绕不过最初的技术思路，防抖始终是在上下左右的平面上进行，是线性的，对用户的提升也是有限的，边际效用递减越来越明显。

vivo 的微云台防抖打破了现有光学防抖的思维模式和技术，在平面防抖之外，还多了前后维度的防抖，毫不夸张的说，vivo 开辟了全新的防抖模式，更是 vivo 对手机空间布局的一次巨大挑战。

微云台技术加持的 vivo X50 Pro，首先是升级了三个维度的拍摄体验：

一、视频拍摄更稳 二、运动视频边缘画质无损失 三、夜景拍摄可做到更长时间曝光，不怕手抖

传统的 OIS 防抖，是其通过镜片的运动来实现机身抖动补偿，镜头模组最底部的传感器是固定的，因此，当遇到剧烈运动场景，镜片会相对传感器做出大幅运动，则会造成画面非中心区域的大范围画质损失，这也是为什么，越是运动剧烈的场景，边缘画质越差的原因。

微云台防抖的优势在于，是 100% 的模组整体防抖，是包括镜片、传感器等元器件在内的整体运动，当遇到运动场景时，整个镜头模组都在防抖，镜片和镜片下面的 CMOS 位置始终都是保持在一条线上，因此也不会出现镜头偏移问题。

同时，“微云台”稳定的机械结构能实现前后和左右倾斜方向上的光学防抖，主镜头有着更强大的转动角度，官方资料显示，其防抖角度达到了正负 3° 以上，是传统 OIS 光学防抖的 300%。

运用到体验场景，超强的防抖能力不仅能解决运动场景中常见的抖动糊片问题，还弥补了传统 OIS 防抖的先天不足，即弥补了图片边缘的画质损失问题。

当然，并不是说拥有微云台主摄之后，手机防抖就真的天不怕地不怕了，在一些非常剧烈的运动中，比如大幅的摆动握持在手里的手机，微云台主摄拍摄的视频同样会运动，但相比传统的 OIS 防抖，可以感受到有明显的进步和升级，更重要的是，有了这个能多维度运动的微云台主摄之后，vivo X50 Pro 在一些暗光环境下拍摄的成片率会更高。举个简单的例子，晚上，一台不支持光学防抖的手机，打开专业相机模式，快门速度调到三分之一，在拍摄的过程中，如果你的手稍微抖动了一下，那么样品八成会糊成一片，想要长曝光，有想要拍摄清晰的照片，就得使用三脚架来固定。

微云台主摄在防抖方面有先天性的优势，当你通过微云台夜拍的时候，即便是曝光时间稍长一点，在拍摄过程中手腕的轻微抖动，微云台都能通过多维度的运动防抖补偿回去，因此手持夜拍的时候，长曝光拍摄的成片率会更高，根据 vivo 官方给的资料，微云台防抖则可以在 1/4 秒快门时长的情况下，达到与普通 OIS 光学防抖相同的成片，防抖暗光成片能力是无光学防抖的 12.5 倍、普通光学防抖的 2 倍。换句话说，通过 vivo X50 Pro 手机夜拍，你更容易拍摄出令人满意的夜景样张。

除了上面三个优势，借助微云台，vivo 还可以实现更丰富的视频拍摄功能，比如 “电影运镜”功能，视频拍摄中，当你锁定拍摄主体的时候，在手机不动的状态下，微云台主摄在一定范围内，会跟着拍摄主体运动，最终实现类似”电影追焦 “的功能。

“让镜头动起来”，是 vivo 开辟的全新影像之路，对于整个手机市场而言，这更是影像领域的一次里程碑，意味着一个全新防抖时代的到来。

谈完了微云台主摄，我们再来看一下 vivo X50 Pro 的另外几枚摄像头，这包括 800 万像素 0.6X 超广角、800 万像素 5X 潜望、1300 万像素 2X 人像。加上微云台主摄，这四枚摄像头各司其职，给用户带来更完善、场景更丰富的拍摄体验。

首先，800 万超广角丰富了拍摄的 “广度”和 “微距”，而另外一枚 2X 长焦不仅适合拍摄人像，同时提供了 2X-5X 之间的变焦，不再依靠主摄数码变焦。当你达到 5X 之上，便开启了 800 万潜望式长焦拍摄，因此，在 1X、2X、5X 这三个档位，你都能拍摄到没有任何画质降低的样张，分工明确的四枚镜头协同作用下，打破了时间、空间和距离对影响的限制。

我们直接来看一下样张：

通过下面的这组长焦对比样张中，可以明显看到，在 2X、5X、10X 的样张中，画质都是非常清晰的。

放大到极限的 60X 之后，百米远处的路牌上面的图案、文字依旧清晰可见，长焦表现非常出色。

当然，60X 的样张质量并不高，基本处于 “可看不可用”状态，但是能拍出这种效果已经实属不易，平日里应应急还是非常不错的。举一个最简单的应用场景，在候机室候机的时候，远处的信息牌肉眼看不清楚，这时候通过 30X、50X，甚至是 60X 变焦样张就能拍摄出来，成为你身边的望远镜。

超广角逆光

2X 长焦镜头

微云台主摄

▲超级微距、阴天环境

超广角

简单来看这些样张，超广角和主摄依旧是强烈的 vivo 味道，色彩非常浓郁，非常的讨好眼球，拍摄的时候正好是晌午，太阳直射，天空晴朗，vivo X50 Pro 无论是主摄还是超广角，拍摄的样张色彩非常的生动，天空更蓝，云彩更白，同时，画面样张还有着非常高的动态范围，一些对这太阳拍摄的逆光照片，楼顶的玻璃窗和墙壁纹理依旧清晰可见。

5X 潜望式长焦

5X 潜望式长焦

5X 样张则给了一种格外的大片感，因为 5X 是无损，样张放大之后细节依旧清晰，同时，这枚 5X 镜头的调色有一种很别致的味道，套用IT之家同事的一句话，就是特别有电影感。

在大部分的夜景样张中，vivo X50 Pro 的表现都呈现着旗舰水准，在一些弱光环境下拍摄的样张，细节依旧能够保留清楚，经得起放大。

在拍摄时，笔者发现 X50 Pro 开启夜景模式之后，手持时间大约在 3、4 秒钟左右，但实际上夜景模式样张的曝光时间都在 1 秒钟之下，不会像有些手机那样曝光时间直接拉到 6s、7s。

主摄

2X 长焦

5X 潜望式长焦

主摄

主摄夜景

主摄夜景

防抖方面，vivo X50 Pro 的表现可以用 “前无古人”来形容了，毕竟 X50 Pro 微云台是多个维度的运动补偿，不只是局限于平面防抖，因此在一些前后倾斜的运动场景中，X50 Pro 同样可以做到非常出色的防抖补偿。

下面通过几个不同场景的 GIF 图，简单感受一下 vivo X50 Pro 稳定的表现。

▲行驶车内、抖动环境（手机贴在车窗下的塑料上，X50 Pro 将这些细微的抖动全部过滤掉了。

▲平行电梯、抖动环境

▲行驶车内、剧烈抖动

所以，微云台是直击消费者痛点的创新，不仅为 vivo X50 Pro 带来了超级防抖的能力，还有更稳定的夜间拍摄能力（曝光时间更长而不糊片）、解决了运动场景图片边缘画质损失问题、拍摄更稳定，成片率更高。甚至，微云台镜头实现了多维度的运动，还为用户带来了类似 “电影追焦”的视频拍摄体验。

在 5G 变革初期，vivo 在技术引领、产品创新力等方面都展现出了敏锐的洞察力和反应能力，从首发屏下指纹到弹出式前摄，从瀑布屏再到微云台技术，这些都是 vivo 摆脱智能手机同质化所做的努力，而这些差异点，能大幅提升消费者对 vivo 品牌固有的认知。

在笔者看来，微云台技术是 vivo 在影像技术和设计思维上的一次自我突破，X50 系列也是 vivo X 系列有史以来最大的一次产品升级，更是 vivo 在 2020 年强有力的一款影像 5G 旗舰手机，面对 5G 浪潮，vivo 已经表现出了足够的信心和实力。

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