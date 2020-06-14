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“左右横跳”？微软 Windows Update 反复尝试安装旧版驱动更新

2020/6/14 7:07:29来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 14 日消息  据 Windowslatest 报道，微软 Windows 10 的内置更新机制可为显示器，网络，蓝牙等组件安装新的驱动程序。不过一些用户报告 Windows Update 会反复尝试安装较旧版本的 Intel Corporation Display 驱动程序。

IT之家了解到，根据 Reddit 和 Feedback Hub 上的报告，即使用户已安装了最新的驱动程序，Windows Update 也会继续尝试安装旧版 Intel UHD Graphics 驱动。该问题在安装 2020 年 5 月（v2004）更新后出现。有用户也反映称Windows Update 在成功安装最新的驱动程序后仍在试图安装完全相同的驱动程序

对此微软方面指出该问题可能是由于更新缓存引起的，用户可以按照以下步骤修复：

·  转到设置> 更新和安全> 故障排除。在 “疑难解答”页面中，选择 “ Windows Update”。

·  选择 “运行疑难解答”。

Microsoft 还建议用户按照以下步骤清除 Windows Update 缓存：

·  打开 “服务”应用（services.msc）。

·  双击 Windows Update 条目并停止该过程。

·  打开文件资源管理器，然后导航到 C：\Windows\SoftwareDistribution\Download

·  选择并删除所有文件或文件夹。

·  再次打开服务应用程序，然后重新启动 Windows Update 过程。

·  检查更新，驱动程序将消失。

如果问题仍然存在，用户还可以在设备管理器中卸载 Intel GPU 驱动程序并重新启动系统。

重新启动后，用户的 PC 将仅使用基本 / 通用驱动程序，并且 Windows Update 应该能够安装更新的驱动程序。

去年通过 Windows Update 安装的英特尔，Realtek 和 PC 制造商的驱动程序更新也导致 Windows 10 用户在实际使用中初遇到了诸多的问题。本月初，微软还确认将于 6 月实施评估驱动程序质量的新措施，这将减少由驱动程序更新引起的崩溃和其他问题。

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关键词：微软Windows 10Windows Update驱动

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