微软 Win 10 更新致用户被强制使用平板电脑 UI，图标 / 文件夹间距变宽

IT之家 6 月 15 日消息 据 Windowslatest 报道，Windows 10 的 2020 年 6 月版本 1909/2004 的累积更新最近出现了许多 Bug：大量用户报告说该补丁导致其打印机工作出现问题。此外相关补丁似乎还会强制 PC 用户使用平板电脑 UI 并使得 App 图标 / 文件夹之间存在额外的间距。

任务栏间距

IT之家了解到，用户报告称 2020 年 5 月更新的 Windows 10 KB4557957 迫使台式机上的平板电脑 UI 出现变化：App / 文件夹之间的间距出现更改。同样，任务栏上的项目也比以前更宽，搜索框也消失了。也有用户报告称在安装 KB4557957 后，即使用户使用的是鼠标和键盘，其界面也被锁定为触摸屏模式。

有一种解决方法：

· 打开 Windows 搜索（Win + S）。

· 输入 “平板电脑设置”。

· 在 “平板电脑设置”中，单击 “更改其他平板电脑设置”。

· 在 “当我不使用平板电脑模式时”下，关闭所有选项。

· 平板电脑用户界面功能

· 在文件资源管理器中重新启动 Explorer.exe 或重新启动系统。

该问题可能会影响使用 Windows 10 2020 年 5 月 2020 更新（2004 版）的用户，并且相关问题是由 Microsoft 的 KB4557957 累积更新引起的，该更新是重要的安全更新。用户也可以通过禁用平板电脑 UI 功能来修复。