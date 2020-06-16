IT之家安卓版 7.23 更新：IT圈编辑器大更新，支持视频插入和文本新样式等

IT之家 安卓版 7.23 更新！

因为今后要打通贴子和文章系统，保持内容在样式格式和操作上的一致性，所以IT之家最近连续的几个 App 版本都在动一个大手术，就是 App 端编辑器的全新升级。

当然，这也意味着，当编辑器改造完毕后，我们将迎来全新的基于话题、关注、瀑布流等要素的新圈子，@软媒 的猿哥设计妹们正在努力中。下周，PC 网页版的产品库也将对编辑团队放开测试。对于IT之家 App 客户端而言，新圈子、产品库、新发现频道是 2020 下半年的重中之重。

安卓版 7.23 重点对圈子编辑器加入了「插入主流平台视频」的支持，该编辑器还支持文章内二级 / 三级标题标记（H2/H3）；同时，修正了长文章语音朗读可能失败的问题、无障碍模式语音朗读语速语调无法调节问题、回帖后自动插入帖子不显示楼层数字问题以及一些性能上的问题。

前面的几个版本加入了第一套官方表情包「框框」以及更新，大家把【玄字铺路机】都玩疯了。IT之家的 iOS 版 / 安卓版 / UWP 版 / macOS 转制版 / PC 网页版 / 移动网页版…… 都已对这个表情包做了全面支持——

更多实际改进内容，大家可以看下下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或 App 里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家安卓版 7.23 更新日志

新增：功能 - 圈子编辑器支持插入主流平台视频

新增：功能 - 圈子编辑器支持文章内二级 / 三级标题标记（H2/H3）

修正：功能 - 部分手机使用系统语音引擎朗读长文章失败问题

修正：功能 - 无障碍模式语音朗读语速语调无法调节问题

修正：界面 - 部分手机中表情面板垂直滚动卡顿问题

修正：界面 - 回帖后自动插入帖子不显示楼层数字问题

修正：界面 - 首页新闻列表滚动后已读标题颜色可能显示不正确问题

IT之家安卓版 7.22 更新日志

改进：功能 - 丝般顺滑！新闻 / 帖子列表滚动渲染性能大幅提升

改进：功能 - 圈子上传多张图片时提示当前上传进度

改进：功能 - 取消文章页内视频默认预加载功能，避免消耗流量

修正：功能 - 部分手机上网页中长按 “复制”菜单可能失效问题

修正：功能 - 文章过短时正文底部其余模块可能无法加载问题

IT之家安卓版 7.21 更新日志

新增：功能 - 适配 Android 11/10 分区存储机制

新增：功能 - 框框表情包新增 15 个全新表情

改进：功能 - 表情相关功能支持无障碍操作

改进：界面 - 评论框发布按钮样式调整

修正：功能 - 从其他设备备份恢复系统后，小尾巴不更新问题

修正：功能 - 个别机型启动时可能出现闪退问题

IT之家安卓版 7.20 更新日志

新增：功能 - 之家专属「框框」表情包上线！

改进：界面 - 修改头像 / 昵称后全局及时生效

改进：功能 - 启动时后退手势可关闭闪屏画面（Android 10+）

改进：功能 - 本机应用信息工具详情页面显示软件架构及 ABI 支持情况

修正：功能 - 评论中部分特殊字符显示为 HTML 转义字符问题

修正：界面 - 登录页面三方登录按钮按压背景显示错位问题

IT之家安卓版 7.15 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

改进：功能 - 文章页支持单独选择系统字体（字体设置中点击「系统字体」即可）

修正：功能 - 发新帖时默认分类与圈子可能不匹配问题

修正：功能 - 支付宝打赏后返回时页面崩溃问题

关于 7.x 后续版本

接下来 7.x 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的 “产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一些时间；

“壁纸库” 立项

首页底部工具栏 “加号菜单”将取消，引入 “发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的 DXO 排行榜、CPU/GPU 天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换 “腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓 / iOS/Win10 / 微信小程序 / WP/macOS/Chrome）覆盖 PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲IT之家 7.x 深色模式更养眼

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