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微软推送 Win 10 KB4567512 累积更新：解决打印机问题

2020/6/17 6:25:11来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 17 日消息  据 Windowslatest 报道，有用户在安装 Windows 10 的六月补丁星期二更新后报告称其遇到了打印机失效的问题。今日微软正式为 Windows 10 版本 1909、版本 1903、版本 1809 和更旧版本推出新的累积更新。

微软表示 Windows 10 KB4567512（版本 1909/1903）和 KB4567513（版本 1809）将解决系统上与打印机相关的问题

Update Catalog 工具提供了三个选项：32、64 位或 ARM64 版本的累积更新。用户选择适当的版本后单击 “下载”即可。

下载软件包后，双击 . msi 文件，等待更新安装，然后在需要时重新启动系统。

IT之家了解到，目前对于使用 Windows 10 May 2020 更新（2004 版），版本 1607 或版本 1507 的用户尚没有解决方案或补丁。如果有用户仍在使用这些 Windows 10 版本，可以卸载 June 补丁并暂停更新。直到发布新的修补程序。

此前，许多用户确认受影响的打印机包括理光，惠普，兄弟，佳能，东芝和松下。据分析称 Windows 10 KB4560960 和其他更新似乎与基于网络的打印机上的 PCL 5 和 PCL 6 v2 驱动程序发生冲突。

Windows 10 KB4567512（版本 1909/1903）链接

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关键词：微软Windows 10

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