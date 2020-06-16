微软：Win10 版本 2004 “全新启动”移至 “重置此电脑”页面

IT之家6 月 14 日消息 此前，微软在 Windows 安全中心中提供了 Fresh Start 全新启动功能，该功能使用户可以重新安装 Windows 10 并保持数据不变。IT之家报道，在 Windows 10 更新五月版（2004 版本）中，微软似乎已删除该功能，因此移除了 Get Started 按钮。IT之家发现，在 Windows 10 版本 1909 上还保留开始按钮操作。

该功能的说明如下：

“通过安装干净且最新的 Windows 重新开始。这会保留你的个人文件和部分 Windows 设置，并删除一些应用。

在某些情况下，这可能会改进你的设备的启动和关闭体验、内存使用、Windows Store 应用性能、浏览体验和电池使用时间。”

微软官方现在通知 Windows 10 用户，其已在 2020 Windows 10 更新五月版（又称为 Windows 10 版本 2004）中将 “全新启动”功能更改为 “重置此电脑”。但是，如果你正在运行 Windows 10 1909 或更早版本，则仍可以在 Windows 安全应用中心中找到 “全新启动”选项。在 “全新启动”选项的正下方，你还会看到一个名为 “其他信息”选项的选项，单击该选项将显示 “开始”按钮。你需要单击它才能开始重新安装 Windows 10 的过程。

在 Windows 10 版本 2004 更新中，情况有所变化。在 2020 年 5 月更新中你仍然会看到 “全新启动”选项，但单击 “其他信息”将不再为你提供 “开始”选项。相反，它将带你进入浏览器中的 “Windows 安全跟踪设备性能和运行状况”页面。

微软表示，