微软 Chromium 版 Edge PDF 阅读器最新功能和改进：流畅滚动体验、暗黑模式

IT之家6 月 17 日消息 Microsoft Edge 浏览器具有内置的 PDF 阅读器，该阅读器具有多个强大的功能，例如墨迹书写、文本突出显示等。今天，微软宣布 Chromium 版 Edge 中的 PDF 阅读器将获得多项新功能，包括更流畅的滚动体验，以进一步提高 PDF 阅读的便利性。

微软将在 Microsoft Edge 中为 PDF 阅读器带来以下新功能：

流畅的滚动体验： 将经典 Edge 浏览器中的平滑滚动引入了现代浏览器。

目录： 你很快将能够查看 PDF 文件的内容，并导航浏览文件。

突出显示模式： 在此模式下，你可以通过选择文本直接创建突出显示，而无需单击突出显示按钮。

文本注释： 你可以在 PDF 文件中的文本中添加自己的注释。这些说明将随 PDF 一起提供。

受保护的 PDF 文件：微软信息保护为你的文档增加一层安全保护。它确保只有具有特定权限（如查看、复制和注释）的用户才能对文件执行那些操作。因此，无论文档放在何处，组织的数据都将保持安全。

查看受保护文件的标签：你很快就能查看敏感度标签。

查看在其他用户中受保护的 MIP 文件：这将使你能够查看在其他组织或组织中其用户中受保护的文件。

数字签名： 查看和验证签名文件上基于证书的数字签名。

辅助功能的改进：你将能够使用屏幕阅读器填写 PDF 表单，并使用插入符号模式浏览 PDF 文档。

IT之家了解到，根据用户的反馈，最近几个月，Microsoft Edge 在 PDF 阅读器中添加了以下新功能。