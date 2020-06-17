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微软 Chromium 版 Edge PDF 阅读器最新功能和改进：流畅滚动体验、暗黑模式

2020/6/17 1:44:15来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6 月 17 日消息 Microsoft Edge 浏览器具有内置的 PDF 阅读器，该阅读器具有多个强大的功能，例如墨迹书写、文本突出显示等。今天，微软宣布 Chromium 版 Edge 中的 PDF 阅读器将获得多项新功能，包括更流畅的滚动体验，以进一步提高 PDF 阅读的便利性。

微软将在 Microsoft Edge 中为 PDF 阅读器带来以下新功能：

  • 流畅的滚动体验：将经典 Edge 浏览器中的平滑滚动引入了现代浏览器

  • 目录：你很快将能够查看 PDF 文件的内容，并导航浏览文件。

  • 突出显示模式：在此模式下，你可以通过选择文本直接创建突出显示，而无需单击突出显示按钮。

  • 文本注释：你可以在 PDF 文件中的文本中添加自己的注释。这些说明将随 PDF 一起提供。

  • 受保护的 PDF 文件：微软信息保护为你的文档增加一层安全保护。它确保只有具有特定权限（如查看、复制和注释）的用户才能对文件执行那些操作。因此，无论文档放在何处，组织的数据都将保持安全。

查看受保护文件的标签：你很快就能查看敏感度标签。

查看在其他用户中受保护的 MIP 文件：这将使你能够查看在其他组织或组织中其用户中受保护的文件。

  • 数字签名：查看和验证签名文件上基于证书的数字签名。

  • 辅助功能的改进：你将能够使用屏幕阅读器填写 PDF 表单，并使用插入符号模式浏览 PDF 文档。

IT之家了解到，根据用户的反馈，最近几个月，Microsoft Edge 在 PDF 阅读器中添加了以下新功能。

  • 填写 PDF 表格

  • 用选择的颜色和笔触宽度在 PDF 文件上打印

  • 创建突出显示以注意文件的不同部分

  • 在黑暗模式下查看 PDF

  • 打开受微软信息保护（MIP）和受信息权限管理（IRM）保护的 PDF，并查看权限

  • 可访问性支持，包括键盘可访问性，屏幕阅读器支持以及以高对比度模式查看 PDF 的功能

  • 朗读（在 Canary 中可用）

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关键词：Edge浏览器微软Chromium

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