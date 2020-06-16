7788 元，微软商城 Surface Pro 7（i5/8GB/256GB）送专业键盘盖

IT之家6 月 16 日消息 微软中国官方商城 Surface Pro 7（i5/8GB/256GB）原价 8988 元，618 年中大促特惠价 7788 元，再送价值 968 元的 Surface Pro 专业键盘盖（典雅黑），选购 Surface All Access 按月付费焕新计划支付 24 期免息，每期低至 352.75 元，点此购买。

微软 Surface Pro 7 二合一平板笔记本电脑尺寸为 292 毫米 ×201 毫米 ×8.5 毫米，重量为 775 克（i7 为 790 克）；采用亮铂金和典雅黑两种配色，可选配个性化特制版专业键盘盖。

屏幕方面，采用 12.3 英寸 PixelSense 显示屏，屏幕比例为 3:2，分辨率为 2736×1824。续航方面，官方称常规使用最高为 10.5 小时，一个多小时可充电约 80%。

配置方面，微软 Surface Pro 7 搭载了英特尔最新的 10nm 处理器，涵盖 i3 到 i7。作为本次新品最大的亮点，微软 Surface Pro 7 将原来的 mini-DP 接口换成了 Type-C 接口。

本次 Surface Pro 7 终于添加了 USB-C 端口，所以本次你可以使用标准的 USB-C 充电器为新的 Surface Pro 7 充电，而不必使用微软的 Surface Connect 充电器，你甚至可以使用某些便携式移动电源为该设备充电。

另外，虽然 Surface Pro 7 的外观没有多大变化，但是内部硬件升级还是很明显的，其中便配备了最新的 WiFi 6，兼容 IEEE 802.11ax，支持蓝牙 5.0 技术。

摄像方面，前置 500 万像素，后置 800 万像素，可以进行 1080p 高清视频，后置还带有自动对焦功能。此外，具有环境光传感器、加速度计、陀螺仪、磁力计等传感器。

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