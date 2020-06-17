微软推送 Win10 20H2 Beta 预览版 19042.330 更新：新补丁加 Chromium 版 Edge

IT之家6 月 17 日消息 今天微软正式宣布 Windows 10 版本 20H2 作为 Windows 10 的下一个功能更新。20H2 功能更新将是一组范围内的功能，包括基于 Chromium 的新 Microsoft Edge 浏览器。

作为今天发布的一部分，微软还将向 Beta 频道（慢速通道）发布 20H2 Build 19042.330。此版本包含 KB4557957 补丁修复程序以及新的 Microsoft Edge。更新到今天的版本后，Microsoft Edge 将更新为基于 Chromium 的新版 Microsoft Edge。

微软表示，将通过 Windows Update 中的 “探索者”体验在 Beta 渠道中向内测人员发布 Build 19042.330。这意味着 “内测人员”将需要转至 “设置”>“更新和安全”>“ Windows Update”，然后选择下载并安装 20H2 系统。

一旦内测人员将其 PC 更新到 20H2 版本，他们将继续通过 Windows Update 自动接收新的 20H2 更新（例如每月更新过程）。随着时间的流逝，此过程将提供更多的新功能和改进。

在 Windows 10 19H2 时，微软针对部分人员开放了功能，而对部分人员关闭了功能。IT之家获悉，针对内部人员的反馈，微软在 Windows 10 20H2 上并未采用该做法。内测人员选择在其 PC 上下载并安装 20H2 后，在交付时就会获得 20H2 的新功能。Beta 频道的内测人员如果不选择下载并安装 20H2，将不会看到新功能。

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