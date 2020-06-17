微软敲定 Win10 更新策略：春季更新注重新功能，秋季注重优化

IT之家6月17日消息 微软已经正式宣布，Windows 10的下一次功能更新将是Windows 10 20H2。今天微软宣布面向 Beta Channel（也就是之前的慢速通道）发布了Windows 10 20H2 版本更新，新版默认安装基于 Chromium 的 Edge浏览器。

微软对Windows 10 20H2的定位是，不是一个有重大变化或新功能的版本，主要是侧重改进、修复、安全或企业功能和质量提升。

随着 Windows 10 20H2 新版本的发布，微软已经确定了新的更新策略。维持一年两个功能更新，春季发布的功能更新将包含重大新功能改进，而秋季的更新则重点是完善和优化。

在Windows 10的2020年秋季更新中，还有一个重大的变化。根据微软的说法，在 “设置”>“系统”>“关于”中看到的Windows 10版本号将不再是实际数字，也就是说版本号将和代号一样。例如如果在11月发布更新，Windows 10功能更新仍将使用消费者友好的名称，如2020 11月更新。

今年晚些时候，Windows 10 2004版和20H2版都将获得相同的累积更新，并有一系列相同的改进。这是因为Windows 10版本20H2是一个更类似于服务包的东西，而不是一个真正的功能更新。

近日，微软宣布沿用基于 Chromium 的Edge 方式来命名 Windows Insider 三大开发分支版本，其中 Fast Ring 更名为 Dev Channel，而Slow Ring 更名为 Beta Channel，Release Preview Ring 更名为 Release Preview Channel。

IT之家了解到，微软还没有透露Windows 10 20H2正式版何时到来，但很可能会在10月至11月期间推出。