微软：反垄断监管机构是时候审查各种应用商店了

IT之家6月19日消息 美国反垄断监管机构目前正在调查数字市场的竞争，重点是Facebook、亚马逊、谷歌和苹果。

微软并没有参与调查，但微软最近谈及了这个话题。微软总裁布拉德-史密斯（Brad Smith）在Politico活动上表示，现在是监管机构审视应用商店的时候了。史密斯虽然没有说出苹果或谷歌的名字，但这两家公司拥有最大的数字应用市场，也是调查的重点。

“他们提出了越来越多的要求，说进入我们的平台只有一种方法，那就是要经历我们自己创造的大门。”史密斯说。“在某些情况下，你收入的30%必须交给他们。”

“现在是时候讨论应用商店的性质了，对正在制定的规则、价格和正在抽取的通行费进行审查，以及在反垄断法中是否有针对应用商店的公平法则，”史密斯说。

微软通过App Store和Google Play商店分销应用，在降低应用开发者必须支付的费用方面具有既得利益。微软为任何通过苹果平台订阅Office 365的客户支付苹果15%至30%的费用。

史密斯说，一些应用商店已经建立了“更高的墙和远比20年前微软自己在Windows反垄断案中败诉时更可怕的大门”。

IT之家了解到，苹果正面临着美国的反垄断调查，该调查已接近尾声，还有本周早些时候欧盟刚刚宣布的单独调查。这两项调查都是针对App Store收费以及苹果自家应用在苹果平台上的竞争优势。