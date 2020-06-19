WWDC 前夕，苹果 App Store 突然成了人人喊打的过街老鼠

导语：据外媒报道，美国和欧洲官员正在调查，苹果对App Store应用商店的严密控制是否构成垄断。与此同时，包括Tinder和《堡垒之夜》的开发商都纷纷指责苹果的商业行为，尤其是对应用销售的30%抽成。苹果今年的全球开发者大会（WWDC）即将举行，届时苹果将公布新项目，并需要说服开发者继续相信苹果平台的吸引力。

以下为文章全文：

欧洲官员本周宣布将调查苹果App Store是否违反了欧盟的反垄断规则，因此苹果的商业行为正在受到新的审视。对大多数人来说，App Store是他们在iPhone上安装应用的唯一途径。

与此同时，顶级应用开发商，包括交友应用Tinder的开发商Match Group和热门游戏《堡垒之夜》的开发商Epic Games，纷纷指责苹果长期以来的App Store政策，包括从数字内容购买中的30%分成，以及苹果常常自主开发与第三方竞争的软件。

私营企业软件开发商Basecamp首席技术官大卫·汉森（David Hansson）此前对苹果进行了猛烈抨击。随后，数十家规模较小的开发商也在社交媒体上抱怨苹果的App Store规则。汉森在Twitter上表示，Basecamp开发的一款电子邮件应用Hey在发布更新时遭到苹果的拒绝，因为苹果要求某些应用必须支持用户通过应用支付订购费用。如果这样做，那么苹果将从用户支付的费用中抽成15%到30%。

Match Group的代表在邮件中表示：“苹果30%的抽成挤压了电子书、流媒体音乐和视频、云存储、游戏和在线交友等市场。而当苹果自己也进军这些领域时，情况令人更加担忧，正如我们多次看到的那样。我们已经注意到苹果对我们的影响力。”

App Store是苹果最重要的服务之一，也是一个快速增长的业务部门，2019年为苹果贡献了超过460亿美元的收入，占公司总收入的近18%。投资者将这项业务视为苹果的增长引擎，该公司已将今年服务业务销售的公开目标设定为500亿美元。苹果没有透露，服务收入中将会有多少来自App Store。

Astropad CEO马特·荣格（Matt Ronge）表示：“近期有件事越来越明显，即苹果正在大力推动人们在应用内进行购买。在我看来，这一切都是为了该公司自己的服务业务。而很大一部分增长来自于App Store的订购收入。”Astropad开发软件和硬件，让iPad变成第二台显示器或绘图板。

开发者担心什么？

App Store是大部分用户在iPhone上安装软件的唯一途径。

如果开发者或公司想要更新App Store中的应用，那么必须完成“应用审核”流程。在这个流程中，苹果的员工会对照一长串“指南”对应用进行检查。他们会在几分钟内决定，是否允许某个更新发布，或者应用开发者需要做出调整。

开发者表示，他们在App Store上遇到了三方面主要问题：

审核过程不透明。开发者表示，苹果应用审核流程做出的决定似乎很武断。在开发者看来，应用可能会由于某些不太重要或不公平的原因而被彻底下架。此外，与苹果的代表沟通并恢复应用上架可能很困难。

Basecamp的汉森在此前的美国国会听证会上说，由于苹果不知道什么时候会武断地拒绝一款应用，应用开发者总是生活在恐惧中。

分成。苹果会从付费应用和应用内购的收入中抽成30%。这个分成比例会在一年后降到15%。开发者表示，苹果的抽成太高，导致他们自己的利润大幅下降。

在最近的年报文件中，苹果表示，该公司相信，用户购买苹果的电脑是基于第三方软件的可用性，并指出如果为谷歌Android或微软Windows等竞争对手操作系统开发软件变得成本更低、更有利可图，那么开发者可能停止为苹果开发软件。

不公平竞争。软件开发商还担心，苹果可能会利用App Store上的趋势数据作为指导，开发与第三方竞争的应用或功能。开发者认为，苹果自主开发的类似功能往往可以利用开发者没有权限访问的苹果操作系统的核心部分。苹果开发这类功能的行为也被圈内叫作“Sherlocking”。苹果早在1998年为Mac电脑推出了名为Sherlock的搜索工具，但该工具与名为Watson的第三方产品有明确的竞争关系。

荣格表示，尽管多年来以来Astropad和苹果的开发者关系部门维持着较好的关系，但Astropad的产品去年也被苹果模仿。苹果当时推出了类似产品Sidecar，并将其作为MacOS的一部分。而由于Sidecar被内置在操作系统中，可以调用Astropad无法访问的系统级功能，因此Astropad很难与苹果竞争。

本周，Astropad发表了一篇题为《亲爱的苹果》的官方博客，建议苹果允许用户自主设置默认应用，提供其他收费方式替代30%抽成，并允许某些应用可以不遵守App Store的应用审批流程。

苹果VS全世界

苹果则认为，对App Store的严密控制使该公司能够确保，iPhone上运行的所有软件都是安全的。与此同时，许多公司通过App Store赚到了钱。其中一部分直接来自苹果推动的付款，另一部分来自应用内的常规商业活动。

苹果发言人在声明中表示：“我们的一切行为都遵守法律，在每个阶段都欢迎竞争，因为我们相信，竞争将推动我们取得更好的结果。”

“令人失望的是，欧盟委员会正在推进少数公司毫无依据的投诉。这些公司只是想吃免费的午餐，而不想像其他人一样遵守规则。我们认为这是不对的。我们希望维持公平的竞争环境，帮助任何有决心和伟大创意的人都能取得成功。”声明同时表示。

Epic Games的CEO蒂姆·斯威尼（Tim Sweeney）对此表示：“苹果在这里提到了公平的竞争环境。对我来说这应该意味着，所有iOS开发者都可以自由地直接处理用户付款，所有用户都可以自由地安装任何来源的软件。”目前苹果会对《堡垒之夜》中的虚拟商品销售抽成30%。

在美国，苹果也面临越来越大的反垄断压力。根据Politico的报道，众议院司法委员会的反垄断小组正努力推动苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）与亚马逊、Facebook和Alphabet的CEO一起参加关于反垄断话题的听证会。

克利夫兰州立大学反垄断法教授克里斯·萨格斯（Chris Sagers）表示，除非美国能通过新的反垄断立法，否则对苹果而言，欧盟的调查相对美国众议院的调查是个更大的问题。根据Counterpoint Research的数据，在美国，任何针对苹果可能的反垄断诉讼的问题之一在于，与谷歌Android相比，iPhone似乎并没有占据市场主导地位。在今年第一季度美国销售的智能手机中，只有大约46%是iPhone。而谷歌Play商店也对数字购物进行30%的抽成。

萨格斯说：“情况和过去5到7年类似，苹果面临‘重大案件’的风险。这可能会是一起反垄断案件，有可能给公司带来大麻烦。但我认为，目前的风险与很长一段时间以来的情况差不多，在美国这并不能算是很大的风险。”

对苹果来说，这种紧张局面出现的时机很糟糕。苹果今年的软件开发者大会WWDC将于下周开始。受新冠疫情影响，此次大会将采用视频和思科WebEx电话的形式。

荣格说，他将关注此次WWDC上有关Mac的新闻，他的公司也将继续推出苹果平台的产品。不过，苹果平台的优先级将会下降。Astropad计划今年推出的重要产品是对Windows系统的支持。