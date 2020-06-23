IT之家 iOS 7.23 重磅更新：去文章内广告位、圈子编辑器大升级等 21 处更新

IT之家 iOS版 7.23 更新！稍后还有安卓版 7.25 放出。

上个版本 7.22 做了21处更新，今天的 7.23 又来了21个更新，新增、改进、除虫一个都不能少。

这次除了对圈子编辑器内核大升级和贴子支持插入视频等功能外，很特别的一处改进，就是去掉了文章底部的“大家都在买”这个广告位，在日常情况下，这儿的广告不再显示。当然这儿日后也有可能会临时放上一些重要事件通知或者广告，但不会是常情常态，而且可以一键关闭。

我们还会对信息流广告做出大调整，减少“恰饭”广告对阅读体验的影响，在这里对7月份开始几个重要的事情做下预告——

7月份 IT之家 产品改进预告

我们将在7月初推出全新的IT之家电脑版页面，黑白红灰，更简洁，同时，去掉了网页上所有的广告（偶有宣传广告也可一键关闭）。这样，确保阅读的效率和清爽，确保更快的加载页面和评论。

我们将在7月改版IT之家App，去掉底部加号菜单，加入发现频道，并提供底部工具栏的显示定制，例如可以去掉辣品、圈子或发现频道。



我们将在7月放开产品库的网页测试，并争取在8月份在IT之家App上架产品库 我们将在7月份开始调整IT之家App文章信息流，寻找体验更好的变现方式，对现有的辣品商品推荐做出调整，力争最大化的减弱和消除广告。

我们将会在下半年开通IT号，邀请优秀原创作者和引入外部优质内容，所有内容严选后才对外展示，为文章质量和价值观，不做自由发布。

更多改进计划，逐步推进，可能会有优先级调整，会及时告知大家



更多详情请参看下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家 iOS版 7.23 更新日志

新增：功能 -圈子编辑器内核大升级，好用更强大

新增：功能 -圈子编辑器支持插入主流平台视频、二级/三级标题

改进：界面 - 圈子主楼支持显示M标志

改进：界面 -文章底部「不再显示」大家都在买

修复：界面 - 文章的评论中若是链接紧挨着表情，会解析出错误的问题

修复：界面 - 深色模式在"工具"界面，搜索栏左右颜色不一样的问题

修复：界面 - 深色模式选择相册界面没有适配的问题

修复：界面 - App夜间模式开启跟随系统、系统开启自动切换夜间模式且在锁屏的情况下，会出现熊猫UI 的问题

修复：界面 - 自定义深色模式的时间区间不能自动切换的问题

修复：界面 - 文章评论中用户的头像会跳动的问题

修复：界面 - 帖子不显示项目(无序)符号的问题

修复：界面 - 导航栏标题字体设置不正确的问题

修复：界面 - iPad专题列表横竖屏切换后左右混乱的问题

修复：功能 - 帖子详情两处报错

修复：功能 - 文章中某些评论打不开菜单的问题

修复：功能 - 设置字体后，文章、帖子详情中字体未跟随改变的问题

修复：功能 - 评论或者回帖之后最新一条数据，状态显示不正确的问题

修复：功能 - 在"我的"页面，回复的内容前面没有"回复 #："

修复：功能 - 在"我的"页面，点击回复时不会直接回复到评论的人

修复：功能 - 文章中点击表情会崩溃的问题

修复：功能 - iPad竖屏切到后台，在后台横屏后，再切到前台会卡死的问题

IT之家 iOS版 7.22 更新日志

改进：界面 - 专题页面使用透明的导航栏

改进：界面 - 辣品频道文章里面的链接文字样式

改进：功能 - 适配新版本友盟、微信、QQ、百川SDK，解决未验证应用问题

修复：界面 - 部分主题设置会引发主题错乱的问题

修复：界面 - 未安装淘宝时，淘宝引导页UI错乱的问题

修复：界面 - 打开帖子编辑器时UI会闪动的问题

修复：界面 - 帖子编辑器占位文字有时显示不正确的问题

修复：界面 - 自定义深色模式的时间区间不能自动切换的问题

修复：界面 - iPad横屏状态下某些UI变形的问题

修复：界面 - iPad某些页面未跟随主题切换的问题

修复：界面 - iPad某些页面不居中显示的问题

修复：界面 - iPad竖屏情况下表情列表的表情过小的问题

修复：功能 - 某些特殊的自定义字体无法选中、无法保存的问题

修复：功能 - 文章详情不解析表情的问题

修复：功能 - 评论中含有链接时显示不正确的问题

修复：功能 - 文章中自己新回复的评论若是点击复制会出现乱码的问题

修复：功能 - 换绑手机号始终不成功的问题

修复：功能 - 帖子中自己新发的回帖如果有特殊符号会不显示的问题

修复：功能 - 帖子页面，内置浏览器内存泄漏的问题

修复：功能 - 超长带图片的帖子，点击评论按钮跳转错误并且悬浮的工具条变成两个的问题

修复：功能 - 表情包在iOS10版本中下载失败的问题

修复：功能 - 三处可能引起崩溃的问题

IT之家 iOS版 7.21 更新日志

新增：功能 - 实用工具增加「iOS应用限免精选」

新增：功能 - 「框框」表情包新增「铺路」「对眼滑稽」等15个全新表情

改进：界面 - 富文本编辑器中表情的样式

改进：功能 - 表情输入框去掉完成按钮避免让用户产生误解

改进：功能 - 表情支持「无障碍」

改进：功能 - 文章页图片增加占位图，避免图片加载后的跳动问题

修复：界面 - 评论输入框不显示自定义字体的问题

修复：界面 - 主题设置后某些UI不生效的问题

修复：界面 - 热评表情太大的问题

修复：界面 - iPad横屏，搜索界面不能点击问题

修复：功能 - 收到推送时，当前输入框会失去焦点的问题

修复：功能 - 圈子中某些帖子打开后空白的问题

修复：功能 - 编辑器表情面板弹起或者选择相册的图片后，内容被遮盖的问题

修复：功能 - 编辑器选择一个草稿，填充后格式不正确的问题

修复：功能 - 编辑器多次保存同一个草稿时，草稿可能会丢失的问题

IT之家 iOS版 7.20 更新日志

新增：功能 - 之家专属「框框」表情包

改进：界面 - 发帖、回帖界面的导航按钮采用文字形式展现

改进：界面 - 「黑莓」小尾巴在深色模式下的UI

修复：界面 - 系统设置粗体后，某些界面UI显示不正确的问题

修复：界面 - 用户自定义主题颜色后，底部Tabbar文字没有跟随变化的问题

修复：界面 - iPad版本在工具页面旋转后UI显示不全的问题

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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