2020 年苹果设计大奖公布，8 位开发者获奖

IT之家 6 月 29 日消息 据苹果官网消息,苹果于今日公布了八位获得 Apple Design Award 的 app 和游戏开发者,表彰他们体贴的设计并富有创意。IT之家了解到,今年共有 8 位开发者获奖。

“每年,app 和游戏开发者都会展示他们非凡的技巧,我们也会对其中的佼佼者予以表彰,”Apple 全球开发者关系副总裁 Ron Okamoto 表示,“获得 Apple Design Award 是一项特殊而值得称赞的成就。以往的获奖者都创造了一些非常值得关注的 app 和游戏。他们的远见、决心和严格的标准,不仅激励着 Apple 开发者社区的同行,也激励着我们 Apple 的所有员工。”

Apple Design Award 获奖者:App

Darkroom 由 Bergen Co. 出品,是一款强大的照片和视频编辑器,不仅界面精美,而且易于使用。它拥有出色的性能以及极为直观的控制选项和布局,大受业余和专业摄影师赞赏。运用了包括照片和相机 API、主屏幕快速操作、关联菜单和触感技术在内的多项 Apple 技术,Darkroom 可以说是高端移动编辑工具的典范之作。

▲Darkroom,由洛杉矶的 Bergen Co. 出品

Looom 由 iorama.studio 开发,是从音乐创作工具中获取灵感的动画制作 Playground。这款 app 拥有趣味盎然且富有创意的界面,面向创意人士和一般用户设计,循环播放手绘定格动画。它的深度功能和直观界面,与新颖的定制控制选项相辅相成。Looom 专为 iOS 打造,将 Apple Pencil 和深色模式等 Apple 技术发挥得淋漓尽致。

▲Looom,由特拉维夫、以色列和斯德哥尔摩均设有办公室的 iorama.studio 开发。

Shapr3D 由 Shapr3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 出品,是一款适用于 iPad 的强大 CAD app,它有可能彻底改变建筑和技术制图工作流程。它无需使用办公桌,可随时随地记录灵感。技术设计师只需运用 iPad 和 Apple Pencil,即可访问功能强大的建模工具组,轻松创作复杂的 3D 模型。Shapr3D 专为 iPad 设计,充分利用了 ARKit 和拖放功能。今年晚些时候,该 app 将利用激光雷达扫描仪为房间自动生成精确的 2D 平面图和 3D 模型,设计师可以此为基础来进行改造或为房间增添新的设计。届时,设计师将可借助增强现实技术,在经过扫描的房间内以真实比例预览新的设计方案。

▲Shapr3D,由匈牙利布达佩斯的 Shapr3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 出品。

StaffPad 由 StaffPad Ltd. 打造,可出色地将手写音乐符号转化为数字乐谱。这款 app 专为希望以数字方式轻松编写和编曲的作曲家而设计,利用 Apple Pencil、拖放功能和 Core ML 等多项 Apple 技术,将每个小节转换成排版精美的音乐符号,并可使用直观的触控或 Apple Pencil 工具进行编辑。

▲StaffPad,由伦敦的 StaffPad Ltd. 出品。

Apple Design Award 获奖者:游戏

《Sayonara Wild Hearts》由开发者 Simogo 及发行商 Annapurna Interactive 共同出品,自推出以来就凭借出色的设计而备受赞誉。《Sayonara Wild Hearts》是一款充满希望、画面华丽而又独特的流行音乐专辑电子游戏,它让玩家的肾上腺素激增、斗志昂扬。这款游戏提供了充满活力和超现实的画面,令人沉醉的视觉和动态效果,以及惊险又动感的玩法。它广泛运用了多项 Apple 技术,包括 Metal、Game Center、空间音频和游戏控制器。

▲《Sayonara Wild Hearts》,由瑞典马尔默的开发者 Simogo 和洛杉矶的发行商 Annapurna Interactive 共同出品。

《Sky: Children of the Light》 由 thatgamecompany 出品,玩家需要飞越一个奇幻王国的辽阔土地,帮助仙人找到重回天堂的路。凭借巧妙的多人游戏整合和精美的冒险画面,《Sky: Children of the Light》成为了一款突破性的社交探索游戏。团队用到的 Apple 技术包括定制 Metal 引擎、触感技术、Game Center 和空间音频。

▲《Sky: Children of the Light》,由洛杉矶的 thatgamecompany 出品。

《Song of Bloom》由独立开发者 Philipp Stollenmayer 出品,是一款独特的游戏,它以非线性叙事铺开,充满了巧妙的谜题。玩家将跟随快速变化的艺术风格,来探索游戏故事发展。《Song of Bloom》以出色的设计,呈现了新颖且精雕细琢的游戏体验。

▲《Song of Bloom》,由德国里茨塔特的独立开发者 Philipp Stollenmayer 出品。

《Where Cards Fall》由开发者 The Game Band 和发行商 Snowman 共同出品,是一款反映生活的冒险游戏,玩家可在其中建造纸牌屋,鲜活呈现形成性记忆。这款游戏充分利用了 Metal、触感技术、Game Center 和 iCloud 等多项 Apple 技术,让如梦似幻的空间谜题、引人入胜的音频和独具一格的微缩艺术风格跃然呈现。

▲《Where Cards Fall》,由洛杉矶的开发者 The Game Band 和多伦多的发行商 Snowman 共同出品。

过去 20 年间,共有超过 250 位开发者获得了 Apple Design Awards。对于不断为自己的 app 采用开创性的创新设计,并为整个行业带来影响的开发者而言,这个奖项是重要的推动力。以往的获奖者,如 Pixelmator、djay、Complete Anatomy、HomeCourt、《Florence》和《Crossy Road》等,都在故事叙述、界面设计以及 Apple 工具与技术的应用方面设立了标准。