新爆料：苹果 iPhone 12/SE 2 不再赠送充电器和耳机，包装盒更薄、更精致

IT之家7月2日消息 外媒报道，爆料人士L0vetodream发布了新的推文，暗示苹果“ iPhone 12”产品线将不会赠送EarPods耳机和充电器，并补充说，现有的iPhone SE 2最终也会做出更改。

L0vetodream还声称，未来的iPhone包装盒将“更薄”和“精致”，苹果已经以其轻巧、经济的包装盒而闻名，缩小其“iPhone”包装盒可减少浪费和运输成本。

此前IT之家报道，分析师郭明錤和巴克莱银行分析师也曾发布预测iPhone 12将不再附赠充电器和EarPods耳机。预计苹果将发布单独的新20W快充充电器作为iPhone的可选配件，并于今年晚些时候结束其现有5W和18W电源适配器的生产。

消息称，苹果新的20W电源适配器的外形与18W版本相似，带有USB-C Power Delivery可以快速充电。郭明錤还预计，苹果将在今年晚些时候停止附赠iPhone SE 2的5W电源适配器。

巴克莱仍希望苹果在包装盒中包括一根Lightning转USB-C线缆，作为“‌iPhone 12‌”随附的唯一配件，预计将有四种型号：一款新的5.4英寸设备，两款6.1英寸型号，一款6.7英寸型号。

IT之家获悉，此前爆料称，6.7英寸和其中一款6.1英寸的机型将是配备三镜头相机的高端OLED设备，而5.4英寸和另一款6.1英寸的机型将是配备双镜头相机且价格更实惠的入门款iPhone 12。