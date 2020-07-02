内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPad之家>iPad新闻

书写时虚拟键盘不弹出：苹果工程师谈 iPadOS 14 中 Apple Pencil 功能

2020/7/2 8:33:08来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 2 日消息 据 9to5mac 报道，苹果在 WWDC 2020 期间发布了 iOS 14，iPadOS 14，watchOS 7，tvOS 14 和 macOS Big Sur。近日多名苹果工程师也谈到了为增强 Apple Pencil 而对 iPadOS 14 所做的更改。

IT之家了解到，参与此次讨论的成员有负责 Apple Pencil 项目 的 Jenny Chen 及 Apple 产品营销团队的成员 Stephen Tonna 。Chen 提到，用户除了可以将手写文本转换为键入文本之外，iPadOS 14 还可以识别手写文本，从而允许用户选择和复制手写文本

Chen 表示，苹果团队创造了一种可在用户使用 Apple Pencil 时智能地忽略虚拟键盘的功能，据介绍这项功能花费了苹果团队大量时间进行改进，未来当用户开始书写时就会发现键盘不再弹出，并且还可以通过一块小面板来显示 Go 和其他需要的操作。

Tonna 指出，iPad 优点之一就在于用户界面不会因输入方法不同而改变，用户使用触摸版，键盘，鼠标和 Apple Pencil 所获得的体验将保持一致。她认为 iPad 是 Apple 生产的功能最全的设备，无论用户使用哪种方式键入都无需更改 UI，因为 iPadOS 会适应用户的键入方式。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPadOS

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    