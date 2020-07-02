书写时虚拟键盘不弹出：苹果工程师谈 iPadOS 14 中 Apple Pencil 功能

IT之家 7 月 2 日消息 据 9to5mac 报道，苹果在 WWDC 2020 期间发布了 iOS 14，iPadOS 14，watchOS 7，tvOS 14 和 macOS Big Sur。近日多名苹果工程师也谈到了为增强 Apple Pencil 而对 iPadOS 14 所做的更改。

IT之家了解到，参与此次讨论的成员有负责 Apple Pencil 项目 的 Jenny Chen 及 Apple 产品营销团队的成员 Stephen Tonna 。Chen 提到，用户除了可以将手写文本转换为键入文本之外，iPadOS 14 还可以识别手写文本，从而允许用户选择和复制手写文本。

Chen 表示，苹果团队创造了一种可在用户使用 Apple Pencil 时智能地忽略虚拟键盘的功能，据介绍这项功能花费了苹果团队大量时间进行改进，未来当用户开始书写时就会发现键盘不再弹出，并且还可以通过一块小面板来显示 Go 和其他需要的操作。

Tonna 指出，iPad 优点之一就在于用户界面不会因输入方法不同而改变，用户使用触摸版，键盘，鼠标和 Apple Pencil 所获得的体验将保持一致。她认为 iPad 是 Apple 生产的功能最全的设备，无论用户使用哪种方式键入都无需更改 UI，因为 iPadOS 会适应用户的键入方式。