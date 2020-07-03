2020 年欧洲硬件奖公布：石头扫地机器人获最佳智能家居产品奖

IT之家7月3日消息 6 月 29 日，欧洲硬件奖 EHA（European Hardware Awards）2020 年获奖名单正式公布，涵盖了多个品类。其中，石头扫地机器人获最佳智能家居产品奖。

获最佳智能家居产品奖的石头扫地机器人 T6 搭载专利激光雷达，支持 AI 清扫路径规划与小爱同学唤醒，其吸力达到 2000Pa，配备 5200mAh 锂电池，支持 2cm 强力越障。

石头扫地机器人 T6 云石金版本此前还曾获得德国 iF 设计奖。

IT之家了解到，全新升级的石头扫地机器人 T7 则拥有多地图管理 4.0 系统，内置了 5200mAh 电池，还支持人性化的定制水量控制功能。而 T7 Pro 则拥有简约的外观设计，支持 LDS 激光导航 + AI 双目避障等功能。

欧洲硬件奖是由欧洲硬件协会评选颁发，该协会由欧洲九大知名硬件媒体的 100 位资深记者和编辑组成。

此外，AMD 还 拿下最佳产品、最佳新技术在内的多项奖项，包括最佳产品（AMD 三代桌面锐龙处理器）、最佳新技术（AMD 锐龙小芯片设计）、最佳处理器（AMD 锐龙 9 3950X）、最佳游戏处理器（AMD 锐龙 5 3600）、最佳超频处理器（AMD 锐龙 3 3300X）。