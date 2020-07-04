被指常读取 / 复制用户剪切板信息，领英：是个 Bug，即将修复

IT之家 7 月 4 日消息 据 Macrumors 报道，iOS 14 引入了一项功能，可在应用访问剪贴板时向用户发出警报。

LinkedIn 领英是一直在读取用户剪贴板的 iOS 应用程序之一，近日有 iPhone 用户称该应用程序在每次使用时都会复制剪贴板的内容。

在对 ZDNet 的声明中，LinkedIn 表示剪贴板复制行为是一个 Bug 而不是官方所预期的行为。LinkedIn 的一位副总裁还表示，剪贴板的内容并未存储或传输到服务器。该问题的修复程序正在开发中，会尽快向用户提供。

IT之家了解到，诸如 TikTok，Twitter，星巴克，Overstock，AccuWeather 等其他应用程序都存在擅自读取用户剪贴板的行为。而 TikTok 声称剪贴板访问主要起到欺诈检测的作用，可阻止 “垃圾邮件行为”，TikTok 在发布的 iOS 更新中已将其删除。

在‌iOS 14‌发布之前有开发人员发布了一份报告，称 iOS 应该让用户知道‌iPhone‌和 iPad 应用正在访问剪贴板内容。Apple 的新 iOS 14 功能似乎已响应相关需求并添加了相应的功能，这也让应用程序无法擅自读取剪贴板而不提醒用户。