内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

被指常读取 / 复制用户剪切板信息，领英：是个 Bug，即将修复

2020/7/4 5:53:09来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 4 日消息 据 Macrumors 报道，iOS 14 引入了一项功能，可在应用访问剪贴板时向用户发出警报。

LinkedIn 领英是一直在读取用户剪贴板的 iOS 应用程序之一，近日有 iPhone 用户称该应用程序在每次使用时都会复制剪贴板的内容。

在对 ZDNet 的声明中，LinkedIn 表示剪贴板复制行为是一个 Bug 而不是官方所预期的行为。LinkedIn 的一位副总裁还表示，剪贴板的内容并未存储或传输到服务器。该问题的修复程序正在开发中，会尽快向用户提供。

IT之家了解到，诸如 TikTok，Twitter，星巴克，Overstock，AccuWeather 等其他应用程序都存在擅自读取用户剪贴板的行为。而 TikTok 声称剪贴板访问主要起到欺诈检测的作用，可阻止 “垃圾邮件行为”，TikTok 在发布的 iOS 更新中已将其删除。

在‌iOS 14‌发布之前有开发人员发布了一份报告，称 iOS 应该让用户知道‌iPhone‌和 iPad 应用正在访问剪贴板内容。Apple 的新 iOS 14 功能似乎已响应相关需求并添加了相应的功能，这也让应用程序无法擅自读取剪贴板而不提醒用户。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：领英iOS 14

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    