iOS 14 iCloud 钥匙串可提醒 / 帮助用户创建强密码，避免隐私泄露

IT之家 7 月 5 日消息 据 9to5mac 报道，在 iOS 14 中，iCloud 钥匙串让用户获得更多有关其密码的相关信息。

IT之家了解到，在 iOS 14 上苹果新增了一个新的 “安全建议”菜单，该菜单仅显示用户的密码，由于某些原因该密码可能会使帐户面临泄露的风险，包括密码过于简单，甚至可能是密码已在网上泄露。iCloud 钥匙串会阐明用户保存的每个特定帐户的密码存在什么问题，因此用户可以了解更多关于创建更强密码的信息。其中一些功能在 iOS 13 中已经存在，但它们并没有在 iOS 14 中那么突出。

以下是 iOS 14 上 iCloud 钥匙串提供的一些安全示例：

许多人使用这个密码，它很容易被猜到。

这个密码很容易被猜到。

这个密码使用了一个常规序列 "123"，密码容易被猜中。

根据 Apple 的说法，iCloud 钥匙串现在可以验证用户密码是否涉及数据泄露。这可以让用户及时更改密码，还可以了解用户使用重复或类似的密码对哪些其他的账户可能会存在影响。

除了改进 iCloud 钥匙串外，Apple 还宣布了一个开源项目，以帮助开发人员支持与流行网站兼容的强密码。该公司还通过 Web 身份验证 API 在 Safari 中添加了 Touch ID 和 Face ID 支持。

iOS 14，iPadOS 14 和 macOS Big Sur 有望在今年秋天向公众推送。