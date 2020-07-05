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Linux 之父 Linus Torvalds：我已经不是程序员了，工作就是说不

2020/7/5 20:43:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 5 日消息 被称为 Linux 之父的 Linus Torvalds 在开源峰会和嵌入式 Linux 大会上与 VMware 副总裁兼首席开源官 Dirk Hohndel 的对话中讨论了他作为内核维护者的角色。

很多人认为，Torvalds 大部分时间都在编码，因为这就是内核更新的工作内容，但这并不是 Torvalds 在做的事情。

事实上，Torvalds 透露，他根本不再编码，他的大部分时间都花在了电子邮件上。这也是他通常会写一些代码的地方，但并不像你想象的那样。

“我读邮件，写邮件，我完全不做编码了，”Torvalds 说。

“我写的大部分代码，其实都是在我的邮件阅读器里面写的。所以有人给我发了一个补丁，或者更常见的是他们给我发了一个需求，或者有一个关于下一个需求的讨论，有一些东西我就会反应过来说，‘不，这很好，但是 ...’。然后我发送伪代码，或者有时候我太习惯于发送补丁了，以至于我有时会在没有编译过、没有测试过的情况下编辑补丁并发送补丁，因为我真的在邮件阅读器中写下了它，并说‘我认为应该这样做’。但这就是我的工作。我已经不是一个程序员了。”

Torvalds 强调，开源的世界首先是基于沟通的，他说，通过电子邮件保持对话的活跃是必不可少的。

而这正是他试图在电子邮件上如此活跃的原因，他解释说，在某些情况下，他的工作就是说“不”

“我读的邮件比写的多得多，因为我的工作到底是什么，说到底，我的工作就是说不。必须有人能够对别人说‘不’。因为其他开发者知道，如果他们做了坏事，我会说不。希望他们反过来会更加小心。但是为了能够说不，我必须知道背景。不然的话，我就无法胜任我的工作。所以我把所有的时间都花在了阅读邮件上，基本上，阅读人们正在进行的工作。” 他说：“这是一份有趣的工作，但你最终会把大部分时间花在阅读电子邮件上。”

IT之家了解到，Linus Torvalds 最近还透露，在使用英特尔不少于 15 年后，他放弃了英特尔，他的电脑现在运行在 AMD 硬件上。未来不排除转用 ARM 的可能性，当然，这不是一朝一夕的事情。

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关键词：Linux编程

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