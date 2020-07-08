微软 Win10 免费工具集 PowerToys v0.19.1 发布

IT之家7月8日消息 微软名为PowerToys的免费系统实用工具套件从Windows XP时代复活，并于2019年5月引入Windows 10系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软今天发布了适用于Windows 10的免费工具集合PowerToys v0.19.1，这是一个修补程序版本，具有质量和稳定性方面的改进。

此版本修复了以下问题：

＃4578 – PT Run的WinKey引发很多误报

＃4646 – FancyZones：停用“按住Shfit键”时，Shift键应停用FancyZones

＃4625 – [运行]在上/下导航中搜索文本未更新

＃4432 –减轻了操作系统检测中的运行条件

＃2047 – PT运行中的内存泄漏

＃4647 -修复重新映射的快捷方式无法连续激活的问题

IT之家此前报道，PowerToys v0.19.0 版本专门解决了其所有实用程序中的100多个问题，并带来了PowerToys Run搜索改进，针对FancyZones的改进的线程模型以及改进的安装程序。

根据微软的说法，你会在0.19和0.20版本中看到改进的安装程序体验的某些部分。此外，这将是你最后一次在升级过程中看到Windows资源管理器更新，在PowerToys 0.20版本中.NET Core安装体验将更加流畅。